Деньги не считают, впечатления собирают: маршрут роскоши, на который решаются только миллионеры

В Тюмени продали тур за 6,63 млн рублей для семейной пары

Роскошные путешествия всё чаще становятся частью туристического спроса, и суммы, которые готовы тратить клиенты, выходят далеко за рамки массовых предложений. В 2025 году в Тюмени был продан тур стоимостью более 6,6 млн рублей, ставший самым дорогим за год.

Фото: commons.wikimedia.org by www.travellife.blog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мальдивы

Самый дорогой маршрут года

Рекордный по стоимости тур обошёлся покупателям в 6 630 600 рублей. Путешествие приобрела семейная пара, сделав ставку не на одно направление, а на комбинированный маршрут сразу по трём странам. Такой формат предполагает не только сложную логистику, но и высокий уровень сервиса на каждом этапе поездки.

Маршрут включал Мальдивы, Сингапур и Гонконг. По словам представителей туриндустрии, клиенты сознательно выбирали решения уровня ultra luxury, ориентируясь на приватность, индивидуальное обслуживание и премиальные условия размещения.

Отели уровня private luxury

На Мальдивах туристы остановились в Soneva Jani Resort — одном из самых дорогих курортов мира. Отель известен виллами на воде с раздвижными крышами, персональными бассейнами и сервисом, рассчитанным на полную уединённость гостей.

В Сингапуре пара разместилась в Raffles Sentosa Singapore — новом люксовом комплексе, ориентированном на закрытый формат отдыха. Завершающим пунктом маршрута стал Гонконг, где туристы проживали в The Ritz-Carlton, одном из самых высоких отелей мира с панорамным видом на бухту Виктория.

Дорогие, но не рекордные поездки

Помимо ультра-дорогого тура, в 2025 году в Тюмени продавались и другие премиальные поездки. Один из таких туров обошёлся клиентам в 1,5 млн рублей и был рассчитан на компанию из пяти человек — четырёх взрослых и одного ребёнка.

"Тур был рассчитан на неделю отдыха в Дубае. Туристы проживали в пятизвездочном отеле, с двухразовым питанием, размещение — в двух номерах", — рассказала директор турагентства "Арго-тревел" Татьяна Жбанова / URA. RU. По оценке экспертов, тюменцы всё чаще готовы инвестировать значительные суммы либо в эксклюзивные маршруты, либо в семейные поездки с повышенным уровнем комфорта. На 2026 год заявок сопоставимого масштаба пока не зафиксировано — URA. RU.