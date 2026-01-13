Часовые пояса играют против вас: как заранее подготовиться к перелёту и не сорвать сон и режим

Перелёты с разницей от 3 часов вызывают сбой циркадных ритмов

Смена часовых поясов может превратить долгожданное путешествие в испытание для организма. Усталость, сбитый сон и рассеянность нередко накрывают уже в первые дни после перелёта. Это состояние знакомо многим, но далеко не все понимают, как с ним справляться.

Что такое джетлаг и почему он возникает

Джетлаг — это нарушение циркадных ритмов, внутренних биологических часов человека, которое возникает из-за быстрого перемещения между часовыми поясами. Организм не успевает перестроиться, и привычные процессы — сон, бодрствование, работа пищеварения и гормональная регуляция — выходят из синхронизации, особенно при дальних перелётах.

Чаще всего выраженные симптомы появляются при разнице во времени от трёх часов и более. Именно поэтому перелёты ощущаются тяжелее, чем поездки на поезде или автомобиле, где адаптация идёт постепенно.

Основные симптомы джетлага

Проявления могут отличаться по интенсивности, но чаще всего путешественники сталкиваются с усталостью, раздражительностью и снижением концентрации. Сон становится поверхностным или вовсе пропадает, а днём появляется сонливость и апатия, что нередко мешает полноценному отдыху даже в популярных туристических направлениях.

Дополнительно могут возникать сбои в работе ЖКТ, головные боли и ощущение "разбитости". При частых перелётах такие нагрузки способны ослаблять иммунитет и ухудшать общее самочувствие.

Как помочь организму адаптироваться

Серьёзность джетлага напрямую зависит от количества пересечённых часовых поясов. Наиболее выраженные сбои возникают при разнице в шесть часов и более, что особенно актуально для тех, кто выбирает длительные авиамаршруты.

Советы шаг за шагом для борьбы с джетлагом

За несколько дней до вылёта слегка сократите ночной сон, чтобы накопить естественную усталость. Постарайтесь выстроить режим сна ещё до поездки, ориентируясь на время в пункте назначения. Во время перелёта избегайте кофе и алкоголя — они усиливают обезвоживание и возбуждение нервной системы. По прибытии ложитесь спать не позже 22:00 и старайтесь просыпаться утром в одно и то же время.

Такие меры не устраняют джетлаг мгновенно, но заметно смягчают его проявления.

Как снизить риск ещё до перелёта

Подготовка играет ключевую роль. Хороший сон накануне путешествия снижает общий стресс и помогает организму легче перенести смену ритма, особенно если поездка связана с насыщенной программой или активным отдыхом.

Если перелёт запланирован на восток, полезно начинать ложиться спать раньше за несколько дней до отъезда. При путешествии на запад — наоборот, постепенно сдвигать время отхода ко сну позже. Об этом сообщает редакция Freedom Travel.

Популярные вопросы о джетлаге

Можно ли полностью избежать джетлага?

Нет, но его проявления можно существенно ослабить при правильной подготовке.

Что лучше — спать днём или терпеть до ночи?

В большинстве случаев лучше дождаться ночи, чтобы быстрее синхронизироваться с новым временем.

Насколько опасен джетлаг для здоровья?

Кратковременно он безопасен, но при частых перелётах может усиливать хронические проблемы и снижать иммунитет.