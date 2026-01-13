Часовые пояса играют против вас: как заранее подготовиться к перелёту и не сорвать сон и режим

Смена часовых поясов может превратить долгожданное путешествие в испытание для организма. Усталость, сбитый сон и рассеянность нередко накрывают уже в первые дни после перелёта. Это состояние знакомо многим, но далеко не все понимают, как с ним справляться.
Джетлаг — это нарушение циркадных ритмов, внутренних биологических часов человека, которое возникает из-за быстрого перемещения между часовыми поясами. Организм не успевает перестроиться, и привычные процессы — сон, бодрствование, работа пищеварения и гормональная регуляция — выходят из синхронизации, особенно при дальних перелётах.
Чаще всего выраженные симптомы появляются при разнице во времени от трёх часов и более. Именно поэтому перелёты ощущаются тяжелее, чем поездки на поезде или автомобиле, где адаптация идёт постепенно.
Проявления могут отличаться по интенсивности, но чаще всего путешественники сталкиваются с усталостью, раздражительностью и снижением концентрации. Сон становится поверхностным или вовсе пропадает, а днём появляется сонливость и апатия, что нередко мешает полноценному отдыху даже в популярных туристических направлениях.
Дополнительно могут возникать сбои в работе ЖКТ, головные боли и ощущение "разбитости". При частых перелётах такие нагрузки способны ослаблять иммунитет и ухудшать общее самочувствие.
Серьёзность джетлага напрямую зависит от количества пересечённых часовых поясов. Наиболее выраженные сбои возникают при разнице в шесть часов и более, что особенно актуально для тех, кто выбирает длительные авиамаршруты.
Такие меры не устраняют джетлаг мгновенно, но заметно смягчают его проявления.
Подготовка играет ключевую роль. Хороший сон накануне путешествия снижает общий стресс и помогает организму легче перенести смену ритма, особенно если поездка связана с насыщенной программой или активным отдыхом.
Если перелёт запланирован на восток, полезно начинать ложиться спать раньше за несколько дней до отъезда. При путешествии на запад — наоборот, постепенно сдвигать время отхода ко сну позже. Об этом сообщает редакция Freedom Travel.
Нет, но его проявления можно существенно ослабить при правильной подготовке.
В большинстве случаев лучше дождаться ночи, чтобы быстрее синхронизироваться с новым временем.
Кратковременно он безопасен, но при частых перелётах может усиливать хронические проблемы и снижать иммунитет.
Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?