Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Часовые пояса играют против вас: как заранее подготовиться к перелёту и не сорвать сон и режим

Перелёты с разницей от 3 часов вызывают сбой циркадных ритмов
Туризм

Смена часовых поясов может превратить долгожданное путешествие в испытание для организма. Усталость, сбитый сон и рассеянность нередко накрывают уже в первые дни после перелёта. Это состояние знакомо многим, но далеко не все понимают, как с ним справляться.

Уставший мужчина в самолете
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Уставший мужчина в самолете

Что такое джетлаг и почему он возникает

Джетлаг — это нарушение циркадных ритмов, внутренних биологических часов человека, которое возникает из-за быстрого перемещения между часовыми поясами. Организм не успевает перестроиться, и привычные процессы — сон, бодрствование, работа пищеварения и гормональная регуляция — выходят из синхронизации, особенно при дальних перелётах.

Чаще всего выраженные симптомы появляются при разнице во времени от трёх часов и более. Именно поэтому перелёты ощущаются тяжелее, чем поездки на поезде или автомобиле, где адаптация идёт постепенно.

Основные симптомы джетлага

Проявления могут отличаться по интенсивности, но чаще всего путешественники сталкиваются с усталостью, раздражительностью и снижением концентрации. Сон становится поверхностным или вовсе пропадает, а днём появляется сонливость и апатия, что нередко мешает полноценному отдыху даже в популярных туристических направлениях.

Дополнительно могут возникать сбои в работе ЖКТ, головные боли и ощущение "разбитости". При частых перелётах такие нагрузки способны ослаблять иммунитет и ухудшать общее самочувствие.

Как помочь организму адаптироваться

Серьёзность джетлага напрямую зависит от количества пересечённых часовых поясов. Наиболее выраженные сбои возникают при разнице в шесть часов и более, что особенно актуально для тех, кто выбирает длительные авиамаршруты.

Советы шаг за шагом для борьбы с джетлагом

  1. За несколько дней до вылёта слегка сократите ночной сон, чтобы накопить естественную усталость.
  2. Постарайтесь выстроить режим сна ещё до поездки, ориентируясь на время в пункте назначения.
  3. Во время перелёта избегайте кофе и алкоголя — они усиливают обезвоживание и возбуждение нервной системы.
  4. По прибытии ложитесь спать не позже 22:00 и старайтесь просыпаться утром в одно и то же время.

Такие меры не устраняют джетлаг мгновенно, но заметно смягчают его проявления.

Как снизить риск ещё до перелёта

Подготовка играет ключевую роль. Хороший сон накануне путешествия снижает общий стресс и помогает организму легче перенести смену ритма, особенно если поездка связана с насыщенной программой или активным отдыхом.

Если перелёт запланирован на восток, полезно начинать ложиться спать раньше за несколько дней до отъезда. При путешествии на запад — наоборот, постепенно сдвигать время отхода ко сну позже. Об этом сообщает редакция Freedom Travel.

Популярные вопросы о джетлаге

Можно ли полностью избежать джетлага?

Нет, но его проявления можно существенно ослабить при правильной подготовке.

Что лучше — спать днём или терпеть до ночи?

В большинстве случаев лучше дождаться ночи, чтобы быстрее синхронизироваться с новым временем.

Насколько опасен джетлаг для здоровья?

Кратковременно он безопасен, но при частых перелётах может усиливать хронические проблемы и снижать иммунитет.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы сон отдых туризм отпуск здоровье путешествия
Новости Все >
Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Расследование гибели блогерши после увеличения ягодиц взяла на контроль прокуратура
В 2026 году плата за холодную воду вырастет втрое для квартир без счётчиков
В роддоме Новокузнецка выявили более 150 нарушений за год — депутат Миронов
Юго-восток Англии столкнулся с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за холодов
В Госдуме обсуждают механизм изъятия заброшенных квартир через суд
Гибель новорожденных связали с внутриутробными инфекциями — педиатр Аракелян
К традиционным блюдам на старый Новый год можно добавить необычные — Овчаров
В Госдуме обсуждают семейную ипотеку со ставкой по количеству детей
Сейчас читают
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Последние материалы
Выключатели и смесители в ванной накапливают больше микробов — Southern Living
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Перелёты с разницей от 3 часов вызывают сбой циркадных ритмов
Сыворотки для ресниц применяются как альтернатива наращиванию — Jenny
Расследование гибели блогерши после увеличения ягодиц взяла на контроль прокуратура
В 2026 году плата за холодную воду вырастет втрое для квартир без счётчиков
Кирпичная печь сохраняет тепло в теплице без розеток
В роддоме Новокузнецка выявили более 150 нарушений за год — депутат Миронов
Юго-восток Англии столкнулся с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за холодов
В Госдуме обсуждают механизм изъятия заброшенных квартир через суд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.