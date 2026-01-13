Горы стали пустыми внутри: за 30 лет Швейцария вырыла инфраструктуру больше многих городов

Швейцария построила сеть тоннелей больше уличных сетей крупных городов

Поезд в Швейцарии может исчезнуть в горе так же буднично, как заехать на обычную станцию. За этим спокойствием скрывается гигантский подземный мир, который страна строила почти три десятилетия. Его масштабы сопоставимы с целыми городами на поверхности. Об этом сообщает

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Поезд выезжает из туннеля

Страна под землёй, которую почти не видно

Пассажир видит лишь короткий миг: свет за окном гаснет, уши слегка закладывает, а состав уже мчится сквозь толщу Альп. Для местных это привычный маршрут, но за стеклом — тысячи километров тоннелей, соединённых в единую систему. Под Цюрихом, Женевой и Лозанной переплетаются железные дороги, автомобильные тоннели, инженерные коммуникации и кабели передачи данных, формируя настоящие подземные города.

Эта скрытая логика пространства напоминает, как в других странах под землёй формируются целые комплексы — от транспортных артерий до подземных городов и тоннелей, которые меняют представление о масштабах инженерных решений.

Готтард как символ подземной эпохи

Самый известный объект — базовый тоннель Готтард. Его длина 57 км, и это мировой рекорд для железных дорог. Поезд проходит под Альпами примерно за 20 минут, там, где раньше путь занимал часы и требовал сложных подъёмов.

Проект потребовал 17 лет работ и перемещения десятков миллионов тонн породы. Подобные решения позволили перенести грузопотоки с автотрасс на железную дорогу и снизить нагрузку на горные долины.

Почему Швейцария выбрала путь вниз

Альпы — не только символ страны, но и серьёзный барьер. Вместо расширения горных перевалов Швейцария сделала ставку на подземную инфраструктуру. Этот подход всё чаще рассматривается как альтернатива масштабным наземным магистралям и даже морским маршрутам — по тому же принципу, по которому сегодня проектируются рекордные подводные тоннели в других частях мира.

Референдумы 1990-х годов закрепили курс на долгосрочные проекты, где важнее не скорость, а системный эффект для транспорта, экологии и экономики.

Сравнение подземных и наземных транспортных решений

Наземные маршруты проще в строительстве и дешевле на старте. Однако они сильнее зависят от рельефа, погоды и плотности застройки. Подземные тоннели требуют больших инвестиций и времени, но обеспечивают стабильность, скорость и меньший шум. В долгосрочной перспективе такие решения выигрывают за счёт экологии и пропускной способности.

Плюсы и минусы подземной инфраструктуры

Подземные проекты дают ощутимые преимущества, но не лишены сложностей. Они меняют логику развития городов и регионов.

Плюсы:

снижение шума и загрязнения на поверхности;

высокая надёжность и безопасность движения;

освобождение городского пространства.

Минусы:

высокая стоимость строительства;

длительные сроки реализации;

сложность обслуживания и модернизации.

Советы для оценки крупных инфраструктурных проектов

Оцените долгосрочный эффект, а не только стартовый бюджет. Сравните экологические последствия разных сценариев. Учитывайте, как проект впишется в существующую транспортную сеть. Проверяйте наличие резервов и возможностей для будущего расширения.

Популярные вопросы о подземной инфраструктуре Швейцарии

Почему тоннели такие длинные?

Из-за стремления сделать маршруты прямыми и избежать крутых подъёмов в горах.

Сколько стоит строительство тоннеля?

Счёт идёт на миллиарды евро, но расходы распределяются на десятилетия эксплуатации.

Что лучше для города — метро или наземный транспорт?

В плотной застройке подземные решения эффективнее, в малых городах чаще хватает наземных линий.