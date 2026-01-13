Ребёнок на высоте 10 тысяч метров: когда перелёт во время беременности безопасен, а когда — рискован

Беременным разрешают авиаперелёты до 36 недели

Желание путешествовать не исчезает даже во время беременности, и для многих будущих мам перелёты остаются частью привычной жизни. Полёты возможны, если учитывать сроки, состояние здоровья и правила авиакомпаний. Ошибки в подготовке могут обернуться стрессом, тогда как грамотный подход делает дорогу спокойной и безопасной.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Беременная левушка в аэропорту

Можно ли летать беременным

Беременность сама по себе не является запретом для перелётов. В большинстве случаев авиапутешествия считаются безопасными, особенно во втором триместре — с 13-й по 26-ю неделю. Именно в этот период организм адаптируется к изменениям, снижается риск осложнений, а самочувствие обычно стабильное.

При этом важно учитывать общие правила авиаперевозок и требования безопасности пассажиров, которые действуют на борту самолёта независимо от цели поездки и срока беременности.

До какого срока разрешены перелёты

Общие рекомендации сводятся к следующим срокам. При одноплодной беременности большинство авиакомпаний допускают перелёты до 36 недель, при многоплодной — до 32 недель. Однако уже после 28-й недели перевозчики могут потребовать медицинскую справку или дополнительное разрешение.

Также стоит заранее продумать маршрут и возможные задержки рейсов, особенно в зимний период, когда погодные условия могут повлиять на расписание.

Перелёты в разные триместры

Первый триместр

Период до 12 недель считается наиболее уязвимым. В это время выше риск осложнений, а токсикоз может усиливаться в дороге. При необходимости перелёта рекомендуется выбирать места у прохода и минимизировать физическую нагрузку.

Второй триместр

С 13-й по 26-ю неделю перелёты переносятся легче всего. Однако из-за увеличения объёма крови возрастает риск отёков, поэтому важно регулярно вставать и двигаться по салону самолёта.

Третий триместр

После 27-й недели авиакомпании вводят ограничения. Часто требуются медицинские справки, а при приближении предполагаемой даты родов перелёт может быть запрещён. В этот период желательно избегать пересадок и длительных маршрутов.

Противопоказания к перелётам

Перелёты могут быть небезопасны при ранних и поздних осложнениях беременности, риске преждевременных родов, тромбозах, неконтролируемых хронических заболеваниях и острых инфекциях. Каждый случай требует индивидуальной оценки врачом.

Какие документы могут понадобиться

Беременным пассажирам чаще всего требуется медицинская справка с указанием срока беременности и отсутствия противопоказаний. Также рекомендуется оформить медицинскую страховку для путешествий, которая поможет избежать серьёзных расходов при необходимости обращения за помощью за границей. Об этом сообщает FreeDom Travel.

Правила авиакомпаний: сравнение подходов

Казахстанские и международные авиакомпании придерживаются схожих принципов: до определённого срока перелёт возможен без справки, затем требуется медицинское подтверждение, а после установленного лимита полёты запрещены.

Такие правила направлены на снижение рисков и соответствуют общим требованиям авиационной безопасности пассажиров.

Вредит ли радиация во время полёта

Уровень космической радиации в полёте выше, чем на земле, но остаётся крайне низким. Дозы, получаемые во время коммерческих рейсов, не считаются опасными для беременных и плода.

Досмотр в аэропорту

Сканеры безопасности используют технологии, признанные безопасными для всех пассажиров. При необходимости можно попросить альтернативный способ досмотра.

Что взять с собой в самолёт

Для комфортного перелёта стоит подготовить медицинские документы, удобную одежду, воду, лёгкие перекусы, лекарства и компрессионные чулки. Полезной будет подушка для поддержки спины и минимальная аптечка.

Плюсы и минусы перелётов во время беременности

Перелёты позволяют сохранять активный образ жизни, но требуют более тщательной подготовки.

возможность путешествовать и менять обстановку;

необходимость дополнительных справок и страховки;

ограничения по срокам и маршрутам;

повышенное внимание к самочувствию.

Советы для перелёта

Планируйте поездку на второй триместр. Уточняйте правила авиакомпании заранее. Выбирайте место у прохода. Соблюдайте питьевой режим и двигайтесь в полёте. Используйте ремень безопасности ниже живота.

Популярные вопросы о перелётах при беременности

С какой недели можно летать беременным?

При отсутствии противопоказаний перелёты возможны с ранних сроков, но оптимальным считается второй триместр.

Нужна ли справка для полёта?

Чаще всего справка требуется после 22-28 недель в зависимости от авиакомпании.

Что лучше — короткий или длительный перелёт?

Короткие прямые рейсы предпочтительнее, так как снижают нагрузку и вероятность осложнений.