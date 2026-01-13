Ребёнок на высоте 10 тысяч метров: когда перелёт во время беременности безопасен, а когда — рискован

Желание путешествовать не исчезает даже во время беременности, и для многих будущих мам перелёты остаются частью привычной жизни. Полёты возможны, если учитывать сроки, состояние здоровья и правила авиакомпаний. Ошибки в подготовке могут обернуться стрессом, тогда как грамотный подход делает дорогу спокойной и безопасной.
Беременность сама по себе не является запретом для перелётов. В большинстве случаев авиапутешествия считаются безопасными, особенно во втором триместре — с 13-й по 26-ю неделю. Именно в этот период организм адаптируется к изменениям, снижается риск осложнений, а самочувствие обычно стабильное.
При этом важно учитывать общие правила авиаперевозок и требования безопасности пассажиров, которые действуют на борту самолёта независимо от цели поездки и срока беременности.
Общие рекомендации сводятся к следующим срокам. При одноплодной беременности большинство авиакомпаний допускают перелёты до 36 недель, при многоплодной — до 32 недель. Однако уже после 28-й недели перевозчики могут потребовать медицинскую справку или дополнительное разрешение.
Также стоит заранее продумать маршрут и возможные задержки рейсов, особенно в зимний период, когда погодные условия могут повлиять на расписание.
Период до 12 недель считается наиболее уязвимым. В это время выше риск осложнений, а токсикоз может усиливаться в дороге. При необходимости перелёта рекомендуется выбирать места у прохода и минимизировать физическую нагрузку.
С 13-й по 26-ю неделю перелёты переносятся легче всего. Однако из-за увеличения объёма крови возрастает риск отёков, поэтому важно регулярно вставать и двигаться по салону самолёта.
После 27-й недели авиакомпании вводят ограничения. Часто требуются медицинские справки, а при приближении предполагаемой даты родов перелёт может быть запрещён. В этот период желательно избегать пересадок и длительных маршрутов.
Перелёты могут быть небезопасны при ранних и поздних осложнениях беременности, риске преждевременных родов, тромбозах, неконтролируемых хронических заболеваниях и острых инфекциях. Каждый случай требует индивидуальной оценки врачом.
Беременным пассажирам чаще всего требуется медицинская справка с указанием срока беременности и отсутствия противопоказаний. Также рекомендуется оформить медицинскую страховку для путешествий, которая поможет избежать серьёзных расходов при необходимости обращения за помощью за границей. Об этом сообщает FreeDom Travel.
Казахстанские и международные авиакомпании придерживаются схожих принципов: до определённого срока перелёт возможен без справки, затем требуется медицинское подтверждение, а после установленного лимита полёты запрещены.
Такие правила направлены на снижение рисков и соответствуют общим требованиям авиационной безопасности пассажиров.
Уровень космической радиации в полёте выше, чем на земле, но остаётся крайне низким. Дозы, получаемые во время коммерческих рейсов, не считаются опасными для беременных и плода.
Сканеры безопасности используют технологии, признанные безопасными для всех пассажиров. При необходимости можно попросить альтернативный способ досмотра.
Для комфортного перелёта стоит подготовить медицинские документы, удобную одежду, воду, лёгкие перекусы, лекарства и компрессионные чулки. Полезной будет подушка для поддержки спины и минимальная аптечка.
Перелёты позволяют сохранять активный образ жизни, но требуют более тщательной подготовки.
При отсутствии противопоказаний перелёты возможны с ранних сроков, но оптимальным считается второй триместр.
Чаще всего справка требуется после 22-28 недель в зависимости от авиакомпании.
Короткие прямые рейсы предпочтительнее, так как снижают нагрузку и вероятность осложнений.
