Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пещеры, которые выглядят как декорации к фэнтези: неожиданные подземные маршруты по России

Российские пещеры приняли туристов после закрытия знакового объекта
Туризм

Закрытие одной из самых известных пещер страны не поставило крест на подземных путешествиях по России. Любители необычных маршрутов по-прежнему могут выбрать направления, где природа создала впечатляющие залы, тоннели и подземные реки. Такие поездки становятся всё популярнее благодаря доступности и ярким впечатлениям.

Подземная пещера
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Подземная пещера

Что происходит с Кунгурской пещерой

Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае временно недоступна для посещения, из-за чего туристам пришлось пересмотреть привычные маршруты. Этот объект долгие годы считался визитной карточкой спелеотуризма в России и привлекал тысячи путешественников ежегодно. Однако эксперты подчёркивают, что страна не ограничивается одним подземным памятником природы.

Россия богата карстовыми пещерами, штольнями и природными гротами, многие из которых оборудованы для массового туризма. Часть маршрутов подходит даже для семейных поездок и не требует специальной подготовки или снаряжения, что вписывается в общий рост интереса к внутреннему туризму по России.

Подземные маршруты юга России

Одним из самых доступных направлений остаётся Сочи и его окрестности. Здесь находятся Воронцовские пещеры — крупный подземный комплекс общей протяжённостью более 11,7 километра. Для туристов созданы настилы и освещение, что позволяет безопасно рассматривать сталактиты, сталагмиты и причудливые своды залов.

Неподалёку расположена Большая Азишская пещера. Её длина составляет 690 метров, при этом экскурсионный маршрут охватывает около 220 метров. Пять залов с колоннами, натёчными образованиями и подземной рекой делают прогулку разнообразной и насыщенной. Возраст этой пещеры оценивается примерно в два миллиона лет, а интерес к таким форматам дополняет развитие активного туризма в Сочи.

Урал и северные регионы

На Урале одной из самых известных считается Капова пещера в Башкортостане. Она привлекает не только масштабами, но и уникальными наскальными рисунками древних людей, возраст которых превышает 14 тысяч лет. Для сохранности артефактов здесь оборудованы трапы и смотровые площадки, позволяющие осматривать росписи без вреда для памятника.

В Карелии туристам доступен подземный маршрут в горном парке "Рускеала". Мраморные штольни образуют целый лабиринт, где можно увидеть Большой колонный зал и Подземное озеро. Такой формат путешествий перекликается с интересом к подземным пространствам и необычным локациям, которые всё чаще выбирают любители нестандартных маршрутов. Об этом сообщает URA.

Сравнение популярных направлений подземного туризма

Южные пещеры чаще выбирают за комфорт и развитую инфраструктуру, тогда как уральские и северные объекты ценят за историческую составляющую и ощущение первозданности. Воронцовские и Азишская пещеры подходят для спокойных экскурсионных прогулок, а Капова и "Рускеала" больше заинтересуют тех, кто ищет сочетание природы и истории.

Плюсы и минусы пещерного туризма

Подземные маршруты позволяют путешествовать круглый год и не зависят от погоды на поверхности. Они дают редкую возможность увидеть природные процессы изнутри и познакомиться с историей планеты. В то же время такие экскурсии требуют соблюдения правил безопасности и подходят не всем людям из-за ограниченного пространства и специфического микроклимата.

Советы по посещению пещер 

  1. Выбирайте оборудованные маршруты с официальными экскурсиями.
  2. Уточняйте температуру внутри пещеры и подбирайте подходящую одежду.
  3. Следуйте инструкциям гида и не сходите с настилов.
  4. Планируйте поездку заранее, особенно в высокий туристический сезон.

Популярные вопросы о пещерном туризме в России

Как выбрать пещеру для первого визита?

Лучше начать с оборудованных объектов с короткими маршрутами и хорошим освещением.

Сколько стоит экскурсия?

Цена зависит от региона и протяжённости маршрута, но обычно сопоставима с посещением музея или природного парка.

Что лучше — пещеры или горные маршруты?

Пещеры подойдут тем, кто ищет необычные впечатления без длительных переходов и перепадов высот.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы россия туризм путешествия
Новости Все >
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
Редкие приемы пищи вреднее для здоровья, чем частые перекусы— диетолог Сюракшина
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Наука и техника
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Домашние животные
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Система старт-стоп экономит топливо только в городском режиме
Германия собирается уменьшить зависимость Индии от России
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
64% готовой еды в магазинах не прошли проверки безопасности
Ранняя атмосфера Земли произвела молекулы для зарождения жизни — автор Нейт Рид
Комнатный термостат снижает расходы на отопление до 30%
Зимние платья миди и плиссе вошли в основные модные тенденции сезона — Vlasta
Отмена препаратов ГПП-1 привела к возврату веса — кардиолог Алексей Утин
С помощью растительных продуктов можно мягко перезагрузить организм после праздников
Денежное дерево реагирует покраснением листьев на свет и прохладу — Ciclamino
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.