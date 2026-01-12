Пещеры, которые выглядят как декорации к фэнтези: неожиданные подземные маршруты по России

Закрытие одной из самых известных пещер страны не поставило крест на подземных путешествиях по России. Любители необычных маршрутов по-прежнему могут выбрать направления, где природа создала впечатляющие залы, тоннели и подземные реки. Такие поездки становятся всё популярнее благодаря доступности и ярким впечатлениям.
Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае временно недоступна для посещения, из-за чего туристам пришлось пересмотреть привычные маршруты. Этот объект долгие годы считался визитной карточкой спелеотуризма в России и привлекал тысячи путешественников ежегодно. Однако эксперты подчёркивают, что страна не ограничивается одним подземным памятником природы.
Россия богата карстовыми пещерами, штольнями и природными гротами, многие из которых оборудованы для массового туризма. Часть маршрутов подходит даже для семейных поездок и не требует специальной подготовки или снаряжения, что вписывается в общий рост интереса к внутреннему туризму по России.
Одним из самых доступных направлений остаётся Сочи и его окрестности. Здесь находятся Воронцовские пещеры — крупный подземный комплекс общей протяжённостью более 11,7 километра. Для туристов созданы настилы и освещение, что позволяет безопасно рассматривать сталактиты, сталагмиты и причудливые своды залов.
Неподалёку расположена Большая Азишская пещера. Её длина составляет 690 метров, при этом экскурсионный маршрут охватывает около 220 метров. Пять залов с колоннами, натёчными образованиями и подземной рекой делают прогулку разнообразной и насыщенной. Возраст этой пещеры оценивается примерно в два миллиона лет, а интерес к таким форматам дополняет развитие активного туризма в Сочи.
На Урале одной из самых известных считается Капова пещера в Башкортостане. Она привлекает не только масштабами, но и уникальными наскальными рисунками древних людей, возраст которых превышает 14 тысяч лет. Для сохранности артефактов здесь оборудованы трапы и смотровые площадки, позволяющие осматривать росписи без вреда для памятника.
В Карелии туристам доступен подземный маршрут в горном парке "Рускеала". Мраморные штольни образуют целый лабиринт, где можно увидеть Большой колонный зал и Подземное озеро. Такой формат путешествий перекликается с интересом к подземным пространствам и необычным локациям, которые всё чаще выбирают любители нестандартных маршрутов. Об этом сообщает URA.
Южные пещеры чаще выбирают за комфорт и развитую инфраструктуру, тогда как уральские и северные объекты ценят за историческую составляющую и ощущение первозданности. Воронцовские и Азишская пещеры подходят для спокойных экскурсионных прогулок, а Капова и "Рускеала" больше заинтересуют тех, кто ищет сочетание природы и истории.
Подземные маршруты позволяют путешествовать круглый год и не зависят от погоды на поверхности. Они дают редкую возможность увидеть природные процессы изнутри и познакомиться с историей планеты. В то же время такие экскурсии требуют соблюдения правил безопасности и подходят не всем людям из-за ограниченного пространства и специфического микроклимата.
Лучше начать с оборудованных объектов с короткими маршрутами и хорошим освещением.
Цена зависит от региона и протяжённости маршрута, но обычно сопоставима с посещением музея или природного парка.
Пещеры подойдут тем, кто ищет необычные впечатления без длительных переходов и перепадов высот.
