Пещеры, которые выглядят как декорации к фэнтези: неожиданные подземные маршруты по России

Российские пещеры приняли туристов после закрытия знакового объекта

Закрытие одной из самых известных пещер страны не поставило крест на подземных путешествиях по России. Любители необычных маршрутов по-прежнему могут выбрать направления, где природа создала впечатляющие залы, тоннели и подземные реки. Такие поездки становятся всё популярнее благодаря доступности и ярким впечатлениям.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Подземная пещера

Что происходит с Кунгурской пещерой

Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае временно недоступна для посещения, из-за чего туристам пришлось пересмотреть привычные маршруты. Этот объект долгие годы считался визитной карточкой спелеотуризма в России и привлекал тысячи путешественников ежегодно. Однако эксперты подчёркивают, что страна не ограничивается одним подземным памятником природы.

Россия богата карстовыми пещерами, штольнями и природными гротами, многие из которых оборудованы для массового туризма. Часть маршрутов подходит даже для семейных поездок и не требует специальной подготовки или снаряжения, что вписывается в общий рост интереса к внутреннему туризму по России.

Подземные маршруты юга России

Одним из самых доступных направлений остаётся Сочи и его окрестности. Здесь находятся Воронцовские пещеры — крупный подземный комплекс общей протяжённостью более 11,7 километра. Для туристов созданы настилы и освещение, что позволяет безопасно рассматривать сталактиты, сталагмиты и причудливые своды залов.

Неподалёку расположена Большая Азишская пещера. Её длина составляет 690 метров, при этом экскурсионный маршрут охватывает около 220 метров. Пять залов с колоннами, натёчными образованиями и подземной рекой делают прогулку разнообразной и насыщенной. Возраст этой пещеры оценивается примерно в два миллиона лет, а интерес к таким форматам дополняет развитие активного туризма в Сочи.

Урал и северные регионы

На Урале одной из самых известных считается Капова пещера в Башкортостане. Она привлекает не только масштабами, но и уникальными наскальными рисунками древних людей, возраст которых превышает 14 тысяч лет. Для сохранности артефактов здесь оборудованы трапы и смотровые площадки, позволяющие осматривать росписи без вреда для памятника.

В Карелии туристам доступен подземный маршрут в горном парке "Рускеала". Мраморные штольни образуют целый лабиринт, где можно увидеть Большой колонный зал и Подземное озеро. Такой формат путешествий перекликается с интересом к подземным пространствам и необычным локациям, которые всё чаще выбирают любители нестандартных маршрутов. Об этом сообщает URA.

Сравнение популярных направлений подземного туризма

Южные пещеры чаще выбирают за комфорт и развитую инфраструктуру, тогда как уральские и северные объекты ценят за историческую составляющую и ощущение первозданности. Воронцовские и Азишская пещеры подходят для спокойных экскурсионных прогулок, а Капова и "Рускеала" больше заинтересуют тех, кто ищет сочетание природы и истории.

Плюсы и минусы пещерного туризма

Подземные маршруты позволяют путешествовать круглый год и не зависят от погоды на поверхности. Они дают редкую возможность увидеть природные процессы изнутри и познакомиться с историей планеты. В то же время такие экскурсии требуют соблюдения правил безопасности и подходят не всем людям из-за ограниченного пространства и специфического микроклимата.

Советы по посещению пещер

Выбирайте оборудованные маршруты с официальными экскурсиями. Уточняйте температуру внутри пещеры и подбирайте подходящую одежду. Следуйте инструкциям гида и не сходите с настилов. Планируйте поездку заранее, особенно в высокий туристический сезон.

Популярные вопросы о пещерном туризме в России

Как выбрать пещеру для первого визита?

Лучше начать с оборудованных объектов с короткими маршрутами и хорошим освещением.

Сколько стоит экскурсия?

Цена зависит от региона и протяжённости маршрута, но обычно сопоставима с посещением музея или природного парка.

Что лучше — пещеры или горные маршруты?

Пещеры подойдут тем, кто ищет необычные впечатления без длительных переходов и перепадов высот.