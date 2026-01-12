Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Жизнь как у звезды: сколько стоит ночь на вилле Джоковича

Снять виллу знаменитости и не разочароваться — Pravda
Туризм

Жизнь "как у звезды" в Европе — это чаще всего про приватность и редкие локации, а не про демонстративную роскошь: выбирайте место под свой сценарий — и тогда высокая цена будет ощущаться как плата за опыт, а не за вывеску.

Вилла с бассейном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вилла с бассейном

Об этом пишет Pravda.

Вилла Новака Джоковича: за что платят 15 000 евро за ночь

Акцент у сербской звезды тенниса сделан на приватности и "перезагрузке" — без суеты, лишних взглядов и навязчивого городского ритма. Главный "аттракцион" — не интерьер, а атмосфера: вода, горизонт и ощущение, что вы на время живёте по правилам человека, который привык к максимальной дисциплине и восстановлению.

Такой формат обычно выбирают не ради галочки, а ради эмоций: несколько дней в стиле "ретрит" вместо классического отдыха с экскурсиями и плотным расписанием.

Где ещё в Европе можно пожить "как звезда"

Если Сербия вам не подходит, в Европе есть и другие адреса, связанные с известными именами. Важно понимать: чаще всего это не массовая аренда "в два клика", а предложения через премиальные агентства, частные контакты или формат мероприятий.

Вилла Олеандра на озере Комо

Эта вилла ассоциируется с Джорджем Клуни. На Airbnb объект не выставляют, но он может появляться в предложениях эксклюзивных агентств — как правило, под частные мероприятия.

Шато Мираваль в Провансе

Поместье с виноградниками связывают с именем Брэда Питта. Упоминается, что вокруг владения остаётся публичный шум из-за споров, но отдельные участки и размещение в этой локации могут быть доступны тем, кто ищет тишину и "винную" атмосферу юга Франции.

Частный остров Тагомаго рядом с Ибицей

Формат здесь максимально закрытый: одна роскошная вилла, маяк и изоляция от "материка" и лишнего внимания. Цена начинается примерно от 20 000 евро за ночь.

Il Palagio в Тоскане

Резиденция Стинга и Труди Стайлер — тосканское поместье XVI века. Смысл такого отдыха — в медленном ритме, собственных продуктах (вино, оливковое масло) и ощущении "дома с историей".

Как арендовать "селебрити-виллу" и не разочароваться

  1. Сначала определите цель: ретрит, семейный отдых, праздник или частное мероприятие — от этого зависит формат и доступность объекта.

  2. Ищите не только платформы аренды, но и премиальные агентства: многие такие места не публикуют цены и условия открыто.

  3. Запросите правила заранее: что входит в стоимость, какие ограничения действуют для гостей, фото- и видеосъёмка, музыка, персонал.

  4. Проверьте условия приватности: охрана, подъезды, соседство, уровень "публичности" локации.

  5. Зафиксируйте договорённости письменно: депозит, отмена, ответственность сторон и перечень услуг.

Плюсы и минусы аренды жилья, связанного со знаменитостями

Такой отдых даёт редкие эмоции, но требует трезвого расчёта и внимательности к деталям.

• Плюсы:
. ощущение уникального опыта и "жизни не как обычно";
. высокий уровень приватности и сервиса;
. сильные локации — озёра, виноградники, острова, классическая Италия.

• Минусы:
. цена часто отражает не метры, а имя и эксклюзивность;
. сложнее бронировать: не всегда доступно через стандартные сервисы;
. условия могут быть строгими из-за статуса объекта и требований к безопасности.

Популярные вопросы о аренде вилл знаменитостей

Как выбрать вариант, если важнее всего тишина?

Смотрите в сторону ретрит-форматов у воды или мест в стороне от туристических центров. Частный остров — максимальная версия уединения, но и самая дорогая.

Сколько стоит такой отдых и что обычно включено?

Наполнение пакета зависит от конкретного объекта и условий владельца или агентства.

Что лучше: аренда через платформу или через агентство?

Платформа удобнее, если объект там представлен официально. Агентство чаще необходимо, когда речь о закрытых виллах и мероприятиях, где важны договор, сервис и контроль условий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы отдых европа аренда путешествия
Новости Все >
12 января не подходит для крупных необдуманных покупок
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Сейчас читают
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Красота и стиль
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок
Садоводство, цветоводство
Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
Последние материалы
Снять виллу знаменитости и не разочароваться — Pravda
12 января не подходит для крупных необдуманных покупок
Обычная соль снижает влажность в ванной без отопления — ouest-france
Отсутствие подкормки птиц увеличивает число вредителей в саду
Помидоры можно добавить в салат с крабовыми палочками вместо риса
Сушка вещей на батарее может вызывать головные боли и усталость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Папоротник, пилея и орхидея подходят для ванной — данные Actualno
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
Соус для голубцов готовят на муке сметане и томате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.