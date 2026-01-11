Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Неожиданный Гонконг: почему стоит увидеть этот город с другой стороны

Тропы Гонконга ждут любителей пеших прогулок — Metro
Туризм

Гонконг легко перепутать с городом без пауз: неон, небоскрёбы и ритм, который не выключается даже ночью. Но стоит свернуть с центральных улиц — и он открывается иначе: с хребтами, бухтами, храмами и тихими посёлками у воды.

Гонконг
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Гонконг

Здесь за один день можно сменить городской шум на тропу в зелёных холмах и обратно. Об этом пишет Metro.

Пешие маршруты: Гонконг, где слышно цикад

Гонконг окружён холмами и гористой местностью, и это не "декорации на горизонте", а настоящая сеть троп. На маршрутах встречаются водопады, заброшенные деревни, смотровые точки на хребтах и участки, где город быстро растворяется в фоне ветра и леса. Есть прогулки для любого темпа — от коротких утренних выходов до крайне сложных забегов вроде "Четырёх троп", которые выдерживают лишь самые тренированные.

Многие приезжают на Пик Виктории как на обязательную смотровую, но исторический Peak Tram (работает с 1888 года) по сути приводит к началу маршрутов, которые огибают самую высокую точку острова Гонконг. Пара шагов в сторону — и вместо трафика остаются виды на острова в бирюзовой воде и ощущение, будто вы уехали далеко за город, хотя до небоскрёбов всё ещё рукой подать.

Отдельной классикой считается тропа "Спина дракона" в районе загородного парка Шек О: доступный маршрут с эффектной линией гребня, морем по обе стороны и панорамами, где городской силуэт выглядит почти игрушечным.

Пляжи и острова: от сёрфа до тихих бухт

После "Драконьей спины" логично спуститься к Big Wave Bay — небольшому пляжу с мощными волнами и атмосферой, которая совсем не похожа на футуризм центра. Это место любят сёрферы, купальщики и те, кто приходит просто полежать у воды.

Если хочется уединения, выручают острова. На Чунг-Чау больше спокойных семейных пляжей и простых кафе, на Ламме — тропинки, которые ведут от зелени к бухтам, где люди читают и рисуют на песке. Даже на Лантау, самом крупном острове, можно найти участки побережья, которые выглядят почти дикими, особенно если отойти дальше от деревень и популярных точек.

Духовные места: от Большого Будды до храмов среди офисов

У города заметный духовный слой: буддизм исповедует примерно 15% населения. Один из самых сильных символов — Большой Будда на Лантау (Будда Тянь Тан). Дорога к нему сама по себе часть впечатления: канатная дорога Ngong Ping 360 проходит над горами и морем и выводит на плато Нгонг Пинг, где рядом с храмами в воздухе держится аромат благовоний.

К статуе ведёт подъём по ступеням — размеренный, позволяющий постепенно "собрать" масштаб 34-метровой бронзовой фигуры. Строительство завершили в 1993 году, а рядом находится монастырь По Лин с богато украшенными залами. В других районах духовность встречается неожиданно: монастырь Десяти тысяч Будд в Ша Тине, храмы, спрятанные между офисными башнями, и знаменитые гадалки в Вонг Тай Син, куда местные приходят за советом и ритуалами.

Еда: от Мишлена до уличных рынков

Гонконг умеет быть "высокой гастрономией" и уличной едой в один и тот же вечер. Рестораны уровня Roganic (проект шефа Саймона Рогана, отмеченный звездой Michelin) соседствуют с кварталами вроде Sham Shui Po, где легко найти простые блюда, поданные без церемоний — на пластиковом стуле, но с тем самым вкусом, ради которого люди и путешествуют.

Среди заметных адресов называют Ho Lee Fook с современной кантонской подачей и неоновой эстетикой, Sha Tin 18 с уткой по-пекински и Akira Back с японско-корейским фьюжном. К этому добавляется сильная барная сцена — от камерных мест с мягким светом до коктейльных баров, куда приходят не столько "выпить", сколько прожить вечер как отдельное событие.

Сонные уголки: деревня Тай О и другой ритм

Гонконг — финансовая столица, но у него есть районы, живущие не по скоростным правилам. После подъёма к Большому Будде многие спускаются в Тай О — рыбацкую деревню на Лантау, которую часто называют "гонконгской Венецией". Дома на сваях стоят над водой, между ними проходят узкие каналы, а повседневность складывается из простых сцен: игра в маджонг у витрины, сушащаяся на солнце креветочная паста, долгие прогулки по деревянным настилам.

Как спланировать день "город + природа"

  1. Утром выберите один маршрут: Пик Виктории с прогулочной тропой или "Спину дракона" как самый доступный вариант.

  2. Возьмите базовый набор для треккинга: удобные кроссовки, воду, лёгкую ветровку и солнцезащитный крем.

  3. На обед запланируйте район с уличной едой, чтобы не терять время на длинные переезды.

  4. Во второй половине дня решите, что важнее: пляж (Big Wave Bay или острова) или культурная точка (Лантау и Нгонг Пинг).

  5. Вечер оставьте под рестораны и бары — и заранее бронируйте популярные места в сезон.

Плюсы и минусы поездки в Гонконг ради троп, пляжей и гастрономии

Город даёт редкое сочетание природы и мегаполиса, но комфорт зависит от мелочей: погоды, логистики и вашего темпа.

• Плюсы:
. быстрый доступ к тропам и видам без долгих переездов;
. разнообразие пляжей и островов с разной атмосферой;
. мощная гастросцена — от рынка до высокой кухни;
. много точек интереса для коротких вылазок на полдня.

• Минусы:
. в субтропиках важны влажность и жара — без воды и защиты от солнца прогулки утомляют;
. популярные маршруты и пляжи могут быть людными в выходные;
. островные планы зависят от расписания транспорта и времени в пути.

Популярные вопросы о путешествии в Гонконг

Как выбрать маршрут для пешей прогулки, если я не в лучшей форме?

Начните со "Спины дракона": это один из самых доступных и при этом зрелищных вариантов. Если хочется спокойнее, выбирайте прогулочные тропы вокруг Пика Виктории с короткими участками и частыми точками для остановки.

Сколько времени закладывать на поездку к Большому Будде на Лантау?

Лучше планировать как минимум половину дня: дорога на канатке, подъём по ступеням, монастырь рядом и время на неспешную прогулку. Если добавляете Тай О, удобнее выделить целый день.

Что практичнее: пляж в черте города или на островах?

Big Wave Bay удобен тем, что до него проще добраться и он подходит для короткого выезда. Острова чаще дают ощущение тишины и уединения, но потребуют больше времени на дорогу и более точного планирования.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы туризм природа гонконг путешествия
