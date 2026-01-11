Небесная ловушка: полёт British Airways превратился в травматический ад

Рейс British Airways из Лос-Анджелеса в Лондон попал в зону сильной турбулентности

Два человека на борту рейса British Airways получили переломы лодыжек после того, как самолёт попал в зону сильной турбулентности по пути в Великобританию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Турбулентность в кабине: взгляд пилотов

Инцидент произошёл 6 декабря на маршруте Лос-Анджелес — Лондон. Как пишет Independent, в первоначальном брифинге для экипажа неблагоприятные условия не значились, однако пилоты заметили предупреждение о "потенциально сильной турбулентности" в погодном приложении.

Капитан заранее включил табло "пристегните ремни", а бортпроводник прошёл по салону и проконтролировал, чтобы пассажиры закрепили ремни.

Вертикальная тряска

Несмотря на меры предосторожности, самолёт внезапно испытал резкую вертикальную тряску, из-за чего людей в салоне буквально подбросило и разметало, отмечает Simple Flying. В результате сотрудница авиакомпании сломала лодыжку, пытаясь пристегнуться в момент толчков. Ещё один пассажир получил перелом, когда встал со своего места, проспав сигнал ремней: в суматохе ремень был повреждён. Сообщается также, что третий пассажир потерял сознание.

Оказание медпомощи

Помощь пострадавшим оказали медики среди пассажиров и членов экипажа при поддержке наземных специалистов. Пилоты рассматривали вариант ухода на запасной аэродром, но в итоге решили продолжить полёт в Хитроу. После посадки травмированных доставили в больницу.

Благополучное приземление

В British Airways подчеркнули, что самолёт приземлился благополучно, а безопасность остаётся главным приоритетом компании. В отделе расследования авиационных происшествий добавили: ситуация могла бы закончиться гораздо хуже, если бы в салоне не горело табло ремней, и отметили важность систем отслеживания погоды в реальном времени и наземной медицинской поддержки при принятии решений экипажем.

Увеличение турбулентности

Исследование 2023 года показало, что из-за изменения климата в регионах по всему миру увеличилась турбулентность в ясном небе — высотные возмущения, возникающие при отсутствии облаков. В период с 1979 по 2020 год общая продолжительность сильной турбулентности над Северной Атлантикой — одним из самых загруженных авиамаршрутов — выросла на 55 %.