От подземных дворцов до круглосуточного хаоса: самые впечатляющие метро мира

Метро Шанхая стало самым длинным в мире с сетью почти 850 км

Метро чаще всего воспринимают как утилитарный городской транспорт, но в некоторых мегаполисах подземка давно вышла за эти рамки. Крупнейшие метросистемы мира поражают масштабами, архитектурой и тем, как они вписаны в жизнь города. Они становятся частью культуры и самостоятельной достопримечательностью.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Метро

Метро как отдельная вселенная

В разных странах метро выполняет не только транспортную функцию. В одних городах оно поражает протяженностью и скоростью развития, в других — историей и художественным оформлением. Есть подземки, которые можно изучать как музей, а есть те, что отражают характер мегаполиса и его ритм, как это часто бывает с достопримечательностями городов.

Шанхай и Пекин: рекорды масштаба

Метрополитен Шанхая считается самым протяженным в мире. Его линии растянулись почти на 850 километров, что сопоставимо с расстоянием между Москвой и Казанью. В систему входят 19 линий и более 400 станций, а ежедневный пассажиропоток достигает около 10 миллионов человек, при том что строительство началось лишь в начале 1990-х годов.

Пекинская подземка уступает Шанхаю по длине, но уверенно лидирует по количеству пассажиров. Ежедневно ею пользуются свыше 13 миллионов человек. Почти 800 километров путей обслуживают гигантский мегаполис и давно стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры.

Европа и история: Лондон и Москва

Лондонский метрополитен — самый старый в мире. Он открылся в 1863 году и сегодня уступает по масштабам азиатским системам. Зато именно здесь появились узнаваемые символы: надпись Mind the gap, арочные тоннели и красные вагоны, ставшие частью городского образа.

Московское метро часто называют подземным музеем. Многие станции проектировались как архитектурные ансамбли, а не просто транспортные узлы. При длине линий около 450 километров оно входит в число самых загруженных в мире, сохраняя репутацию одного из самых точных и ухоженных метрополитенов.

Нью-Йорк: хаос, который не спит

Метро Нью-Йорка выделяется своей атмосферой. Почти 400 километров путей и более 470 станций образуют одну из самых разветвленных сетей. Главная особенность — круглосуточная работа, благодаря которой подземка стала отражением характера города и его туристической жизни.

Сравнение крупнейших метро мира

Метрополитены Шанхая и Пекина впечатляют масштабом и пассажиропотоком, но уступают европейским системам в художественном облике. Лондон и Москва делают ставку на историю и архитектуру, превращая поездку в визуальное путешествие. Нью-Йоркское метро выигрывает за счет режима работы и плотной интеграции в городскую жизнь. Об этом сообщает издание "ГлагоL".

Плюсы и минусы гигантских метросистем

Крупные метрополитены обеспечивают высокую пропускную способность и снижают нагрузку на наземный транспорт. Они позволяют быстро перемещаться по городу и формируют устойчивую транспортную инфраструктуру.

При этом масштаб часто приводит к перегруженности в часы пик, сложной навигации для туристов и необходимости постоянных вложений в обслуживание и безопасность.

Популярные вопросы о крупнейших метро мира

В каком городе самое длинное метро?

Самой протяженной считается сеть метрополитена Шанхая, длина которой приближается к 850 километрам.

Где самый большой пассажиропоток?

По количеству пассажиров лидирует пекинский метрополитен, которым ежедневно пользуются более 13 миллионов человек.

Какое метро самое старое?

Первым в мире стал лондонский метрополитен, открытый во второй половине XIX века.