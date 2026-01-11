Одни считают ночи, другие — звёзды отелей: странный парадокс отдыха россиян в 2025 году

Внутренний туризм в России показал рост премиального сегмента — директор Ломидзе

Туристические привычки россиян в 2025 году заметно изменились и стали более контрастными. Одни путешественники начали строже контролировать расходы, сокращая поездки и отказываясь от привычных опций. Другие, напротив, всё чаще выбирают дорогие форматы отдыха с повышенным уровнем сервиса.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Роскошный завтрак на отдыхе

Отдых стал короче и прагматичнее

Аналитики фиксируют сокращение средней продолжительности поездок по стране на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. Такой подход позволяет снизить общую стоимость путешествия без полного отказа от отдыха. Параллельно растёт интерес к отелям без включённого питания, что даёт туристам больше свободы в планировании бюджета и выборе формата досуга.

Эксперты связывают эту тенденцию с общей чувствительностью к цене. Туристы всё чаще ориентируются на итоговую сумму, а не на набор услуг, и корректируют планы в зависимости от стоимости транспорта, размещения и сезонного спроса. Во многих случаях именно стоимость авиабилетов становится ключевым фактором при выборе направления.

"Россияне стали весьма чувствительны к цене поездки", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Премиум-сегмент продолжает расти

На фоне общей экономии специалисты отмечают устойчивый рост доли премиального сегмента практически во всех видах туризма. Речь идёт не только о зарубежных направлениях, но и о внутреннем отдыхе, где всё чаще выбирают улучшенные номера, авторские маршруты и расширенные сервисные пакеты.

Для этой аудитории важны не столько сроки поездки, сколько её качество и насыщенность. Комфорт, индивидуальный подход и уникальные впечатления становятся приоритетом, даже если это увеличивает бюджет. Такая модель поведения всё заметнее влияет на структуру спроса и предложения на рынке.

Рынок разделился на два лагеря

В результате туристический рынок всё отчётливее делится на два сегмента. Один ориентирован на короткие поездки, самостоятельное планирование и жёсткий контроль расходов. Другой — на более дорогие форматы, где цена компенсируется уровнем сервиса и эмоциями от отдыха.

Это расслоение хорошо коррелирует с данными о том, как меняются расходы на отдых внутри страны и за её пределами. Туроператоры всё чаще формируют гибкие предложения, позволяя клиентам выбирать между экономией времени и денег или вложениями в комфорт. Об этом сообщает Рамблер.

Бюджетный и премиальный отдых

Бюджетный формат чаще всего предполагает сокращённые сроки поездки, размещение без питания и минимальный набор дополнительных услуг. Такой подход даёт мобильность и позволяет чаще путешествовать. Премиальный отдых, напротив, строится вокруг удобства, сервиса и персонализированных решений, снижая необходимость самостоятельной организации.

Плюсы и минусы новых туристических стратегий

Изменение поведения путешественников по-разному отражается на рынке. С одной стороны, он становится более гибким и разнообразным. С другой — усложняется прогнозирование спроса.

Плюсы:

больше форматов отдыха,

развитие индивидуальных предложений,

рост качества сервиса.

Минусы:

сокращение средней длительности поездок,

снижение интереса к классическим пакетным турам.

Советы по планированию поездки

Чётко определить приоритет — длительность отдыха или уровень комфорта. Сравнить варианты размещения с питанием и без него. Заранее учитывать транспортные расходы и сезонные колебания цен.

Популярные вопросы о туристических тенденциях в России

Почему россияне стали чаще экономить на питании в поездках?

Это позволяет гибко управлять бюджетом и выбирать формат питания уже на месте.

Что сегодня относится к премиальному отдыху?

Повышенный уровень сервиса, индивидуальные маршруты, улучшенное размещение и дополнительные услуги.

Что выгоднее — короткая поездка или длительный отпуск?

Всё зависит от бюджета и целей: короткие поездки обходятся дешевле, длительные требуют больших затрат, но дают больше времени на отдых.