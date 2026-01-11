Одни считают ночи, другие — звёзды отелей: странный парадокс отдыха россиян в 2025 году

Туристические привычки россиян в 2025 году заметно изменились и стали более контрастными. Одни путешественники начали строже контролировать расходы, сокращая поездки и отказываясь от привычных опций. Другие, напротив, всё чаще выбирают дорогие форматы отдыха с повышенным уровнем сервиса.
Аналитики фиксируют сокращение средней продолжительности поездок по стране на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. Такой подход позволяет снизить общую стоимость путешествия без полного отказа от отдыха. Параллельно растёт интерес к отелям без включённого питания, что даёт туристам больше свободы в планировании бюджета и выборе формата досуга.
Эксперты связывают эту тенденцию с общей чувствительностью к цене. Туристы всё чаще ориентируются на итоговую сумму, а не на набор услуг, и корректируют планы в зависимости от стоимости транспорта, размещения и сезонного спроса. Во многих случаях именно стоимость авиабилетов становится ключевым фактором при выборе направления.
"Россияне стали весьма чувствительны к цене поездки", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
На фоне общей экономии специалисты отмечают устойчивый рост доли премиального сегмента практически во всех видах туризма. Речь идёт не только о зарубежных направлениях, но и о внутреннем отдыхе, где всё чаще выбирают улучшенные номера, авторские маршруты и расширенные сервисные пакеты.
Для этой аудитории важны не столько сроки поездки, сколько её качество и насыщенность. Комфорт, индивидуальный подход и уникальные впечатления становятся приоритетом, даже если это увеличивает бюджет. Такая модель поведения всё заметнее влияет на структуру спроса и предложения на рынке.
В результате туристический рынок всё отчётливее делится на два сегмента. Один ориентирован на короткие поездки, самостоятельное планирование и жёсткий контроль расходов. Другой — на более дорогие форматы, где цена компенсируется уровнем сервиса и эмоциями от отдыха.
Это расслоение хорошо коррелирует с данными о том, как меняются расходы на отдых внутри страны и за её пределами. Туроператоры всё чаще формируют гибкие предложения, позволяя клиентам выбирать между экономией времени и денег или вложениями в комфорт. Об этом сообщает Рамблер.
Бюджетный формат чаще всего предполагает сокращённые сроки поездки, размещение без питания и минимальный набор дополнительных услуг. Такой подход даёт мобильность и позволяет чаще путешествовать. Премиальный отдых, напротив, строится вокруг удобства, сервиса и персонализированных решений, снижая необходимость самостоятельной организации.
Изменение поведения путешественников по-разному отражается на рынке. С одной стороны, он становится более гибким и разнообразным. С другой — усложняется прогнозирование спроса.
