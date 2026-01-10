Вода по цене золота: бывшая бортпроводница провела ревизию аэропортовских ценников

В аэропорту деньги улетают быстрее, чем самолёт: вода "по цене кофе", перекус "как в ресторане" и Duty Free, где скидка иногда существует только на ценнике. Бывшая бортпроводница рассказывает, на чём точно можно сэкономить, если не покупать всё импульсивно.
Об этом пишет Frankfurter Rundschau со ссылкой на интервью с экс-стюардессой Лаурой Шмитт.
Главный совет про питание максимально приземлённый: готовые бутерброды и снеки удобнее и почти всегда дешевле, чем покупать то же самое в аэропорту. По словам Шмитт, многие не знают, что еду обычно можно спокойно пронести через контроль безопасности — главное, чтобы не было запретных жидкостей.
Такой подход особенно выручает, если вы приезжаете заранее и впереди несколько часов ожидания: не приходится переплачивать за "аэропортовый" ценник и стоять в очередях.
С напитками работает простой трюк: взять пустую бутылку в ручную кладь и наполнить её уже после досмотра — в туалете из-под крана или у питьевого фонтанчика/диспенсера. Шмитт подчёркивает, что в Германии водопроводная вода безопасна и пригодна для питья, поэтому покупать дорогую бутылку на киоске не обязательно.
Чтобы "убить время", пассажиры часто покупают журналы, хотя часть авиакомпаний раздаёт прессу бесплатно. По словам экс-бортпроводницы, всё чаще газеты и журналы просто выкладывают на стеллажи в зоне гейта — нужно лишь обратить внимание, где стоят эти полки.
Шмитт предупреждает, что Duty Free — не гарантированный "дешевле, чем в городе". Особенно это заметно на парфюме: цены могут оказаться совсем не такими выгодными, как ожидают пассажиры. Уходовая косметика иногда действительно попадается дешевле, но это скорее исключение, чем правило. Совет простой: перед покупкой сравнить цену онлайн — хотя бы на телефоне.
С табачными изделиями ситуация часто обратная: в Duty Free они действительно бывают выгоднее, но есть нюанс — нередко продают только блоками, а это может не совпадать с нормами ввоза в страну назначения.
Отдельная статья расходов — банкоматы и обменники в аэропорту с невыгодными курсами и комиссиями. Шмитт отмечает, что во многих странах (она приводит пример США) можно почти везде платить картой, а наличные нужны лишь в небольшом объёме — например на чаевые. Если без наличных не обойтись, стоит внимательно смотреть курсы и комиссии: в аэропорту они нередко хуже, чем у банка или альтернативных сервисов.
Ещё одна зона риска — прокат автомобилей прямо в аэропорту: ценник там часто выше. Рекомендация — выбирать заранее через сайты сравнения и бронировать до поездки, а не "дожимать" решение у стойки по прилёту.
• Плюсы: меньше импульсивных покупок; экономия на воде и перекусах; более осознанные покупки в Duty Free.
• Минусы: нужно подготовиться заранее; придётся носить с собой бутылку и еду; не все аэропорты одинаково удобны по питьевым точкам.
Возьмите с собой бутерброды/снэки и не рассчитывайте на фудкорт "по необходимости".
Положите в ручную кладь пустую бутылку и заполните её после досмотра.
У гейта осмотритесь: бесплатная пресса часто лежит на стеллажах.
В Duty Free покупайте только после быстрой проверки цены онлайн.
Деньги меняйте не в терминале, а планируйте заранее: карта часто решает вопрос.
Аренду авто бронируйте до вылета через сравнение предложений.
Как правило, да: твёрдые продукты обычно проходят без проблем, ограничения чаще касаются жидкостей.
Нет. По наблюдениям бывшей бортпроводницы, особенно парфюм нередко стоит невыгодно — лучше сравнивать цены.
Взять пустую бутылку и наполнить её после контроля из питьевого источника или в туалете.
