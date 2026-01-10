Вода по цене золота: бывшая бортпроводница провела ревизию аэропортовских ценников

В аэропорту лучше избегать импульсивных трат — Frankfurter Rundschau

В аэропорту деньги улетают быстрее, чем самолёт: вода "по цене кофе", перекус "как в ресторане" и Duty Free, где скидка иногда существует только на ценнике. Бывшая бортпроводница рассказывает, на чём точно можно сэкономить, если не покупать всё импульсивно.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, зал ожидания

Об этом пишет Frankfurter Rundschau со ссылкой на интервью с экс-стюардессой Лаурой Шмитт.

Еда и перекусы: лучше взять с собой

Главный совет про питание максимально приземлённый: готовые бутерброды и снеки удобнее и почти всегда дешевле, чем покупать то же самое в аэропорту. По словам Шмитт, многие не знают, что еду обычно можно спокойно пронести через контроль безопасности — главное, чтобы не было запретных жидкостей.

Такой подход особенно выручает, если вы приезжаете заранее и впереди несколько часов ожидания: не приходится переплачивать за "аэропортовый" ценник и стоять в очередях.

Вода: не покупать, а набрать после контроля

С напитками работает простой трюк: взять пустую бутылку в ручную кладь и наполнить её уже после досмотра — в туалете из-под крана или у питьевого фонтанчика/диспенсера. Шмитт подчёркивает, что в Германии водопроводная вода безопасна и пригодна для питья, поэтому покупать дорогую бутылку на киоске не обязательно.

Бесплатные журналы и газеты: иногда лежат прямо у гейта

Чтобы "убить время", пассажиры часто покупают журналы, хотя часть авиакомпаний раздаёт прессу бесплатно. По словам экс-бортпроводницы, всё чаще газеты и журналы просто выкладывают на стеллажи в зоне гейта — нужно лишь обратить внимание, где стоят эти полки.

Duty Free: не всегда скидка, иногда ловушка

Шмитт предупреждает, что Duty Free — не гарантированный "дешевле, чем в городе". Особенно это заметно на парфюме: цены могут оказаться совсем не такими выгодными, как ожидают пассажиры. Уходовая косметика иногда действительно попадается дешевле, но это скорее исключение, чем правило. Совет простой: перед покупкой сравнить цену онлайн — хотя бы на телефоне.

С табачными изделиями ситуация часто обратная: в Duty Free они действительно бывают выгоднее, но есть нюанс — нередко продают только блоками, а это может не совпадать с нормами ввоза в страну назначения.

Деньги и обмен: самый частый "невидимый" перерасход

Отдельная статья расходов — банкоматы и обменники в аэропорту с невыгодными курсами и комиссиями. Шмитт отмечает, что во многих странах (она приводит пример США) можно почти везде платить картой, а наличные нужны лишь в небольшом объёме — например на чаевые. Если без наличных не обойтись, стоит внимательно смотреть курсы и комиссии: в аэропорту они нередко хуже, чем у банка или альтернативных сервисов.

Аренда авто: лучше не брать "по факту" в терминале

Ещё одна зона риска — прокат автомобилей прямо в аэропорту: ценник там часто выше. Рекомендация — выбирать заранее через сайты сравнения и бронировать до поездки, а не "дожимать" решение у стойки по прилёту.

Плюсы и минусы стратегии экономии

• Плюсы: меньше импульсивных покупок; экономия на воде и перекусах; более осознанные покупки в Duty Free.

• Минусы: нужно подготовиться заранее; придётся носить с собой бутылку и еду; не все аэропорты одинаково удобны по питьевым точкам.

Советы шаг за шагом: как сэкономить в аэропорту

Возьмите с собой бутерброды/снэки и не рассчитывайте на фудкорт "по необходимости". Положите в ручную кладь пустую бутылку и заполните её после досмотра. У гейта осмотритесь: бесплатная пресса часто лежит на стеллажах. В Duty Free покупайте только после быстрой проверки цены онлайн. Деньги меняйте не в терминале, а планируйте заранее: карта часто решает вопрос. Аренду авто бронируйте до вылета через сравнение предложений.

Популярные вопросы о тратах в аэропорту

Можно ли пронести еду через досмотр?

Как правило, да: твёрдые продукты обычно проходят без проблем, ограничения чаще касаются жидкостей.

Duty Free всегда дешевле?

Нет. По наблюдениям бывшей бортпроводницы, особенно парфюм нередко стоит невыгодно — лучше сравнивать цены.

Как не переплатить за воду?

Взять пустую бутылку и наполнить её после контроля из питьевого источника или в туалете.