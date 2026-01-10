Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Откройте для себя Вашингтон: самый водопадный штат США с почти 3000 природными чудесами

Штат Вашингтон лидирует с почти 3000 водопадами
Вашингтон — это не просто штат с красивыми пейзажами, но и одно из лучших мест для поклонников водопадов. Здесь можно найти более 2900 водопадов, и это число делает штат лидером среди остальных территорий США. По данным исследований, это количество включает только природные водопады, исключая пороги. Такой внушительный подсчет был выполнен одним из пользователей Reddit, который использовал данные Национальной гидрографической базы данных и исследования Геологической службы США.

Палуз: одно из самых известных мест для посещения

Если вы хотите увидеть величие водопадов, ваш путь стоит начать с водопада Палуз. Этот водопад, расположенный на реке Палуз в историческом парке Палуз-Фолс, является настоящей жемчужиной региона. Он не самый высокий, но его красота и фотогеничность делают его одним из самых популярных мест. С высоты 200 футов вода падает в бурлящую чашу, создавая невероятные визуальные эффекты, особенно при закате. Вокруг водопада есть несколько смотровых площадок, но лучший вид открывается с высоты, с площадки Фрикселл.

Национальный парк Маунт-Рейнир: водопады на каждом шагу

Для тех, кто мечтает увидеть сразу несколько водопадов, Национальный парк Маунт-Рейнир — это идеальный выбор. Парк славится не только своей природой, но и множеством водопадов. Например, в районе реки Карбон можно найти водопады Шенуис, Ипсут и Рейнджер, последний из которых представляет собой тройной каскад. В каньоне Стивенс находятся водопады Фейри, Марта и Сильвия, а для того, чтобы увидеть водопад Фейри, необходимо правильно выбрать время и иметь с собой бинокль. Это трехъярусное чудо раньше подпитывалось ледниками, а сегодня — снегом.

Кроме того, в Национальном парке Маунт-Рейнир есть водопады Спрей и Комет, которые считаются одними из лучших в этом районе. Эти природные образования привлекают туристов своей красотой и живописностью, особенно в весенний и летний периоды, когда вода наиболее полноводна. Об этом сообщает Travel Leisure.

Сравнение водопадов Вашингтона и других известных водопадов

Водопад Палуз vs Ниагарский водопад

  • Палуз (Вашингтон): Высота — 200 футов (60 метров). Не такой высокий, как Ниагара, но удивляет своей фотогеничностью и красотой, особенно на закате.
  • Ниагара (США/Канада): Высота — 51 метр, ширина — 800 метров. Масштабный и мощный, привлекает миллионы туристов, но потерял природную красоту из-за инфраструктуры.

Водопады Маунт-Рейнир vs Водопад Виктория

  • Маунт-Рейнир (Вашингтон): Множество водопадов, таких как Шенуис и Рейнджер, скрыты в лесах. Идеальны для туристов, любящих природу, меняются в зависимости от времени года.
  • Виктория (Замбия/Зимбабве): Ширина — 1 700 метров, высота — 108 метров. Мощный водопад, привлекающий большое количество туристов.

Водопад Комет vs Водопад Йосемити

  • Комет (Вашингтон): Один из лучших водопадов штата, трехсекционный. Скрыт в труднодоступных местах, что делает его идеальным для уединенных прогулок.
  • Йосемити (Калифорния): Высота — 739 метров. Один из самых высоких водопадов США, привлекает множество туристов и часто входит в популярные маршруты.

Популярные вопросы о водопадах в Вашингтоне

Сколько водопадов в штате Вашингтон?

По последним данным, в штате насчитывается около 2900 водопадов, что делает его лидером среди остальных штатов США по этому показателю.

Какие водопады считаются самыми красивыми?

Водопады Палуз, Комет, Фейри и Спрей — это одни из самых популярных и живописных водопадов в штате, которые стоит посетить в первую очередь.

Как выбрать лучшее время для посещения водопадов?

Для лучших видов на водопады, например, в Национальном парке Маунт-Рейнир, лучшее время — весна и лето, когда снег начинает таять и водопады наполняются водой. Для водопада Фейри важно выбрать подходящее время и иметь бинокль, чтобы увидеть его в полной красе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых туризм отпуск вашингтон путешествия
