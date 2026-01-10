Откройте для себя Вашингтон: самый водопадный штат США с почти 3000 природными чудесами

Вашингтон — это не просто штат с красивыми пейзажами, но и одно из лучших мест для поклонников водопадов. Здесь можно найти более 2900 водопадов, и это число делает штат лидером среди остальных территорий США. По данным исследований, это количество включает только природные водопады, исключая пороги. Такой внушительный подсчет был выполнен одним из пользователей Reddit, который использовал данные Национальной гидрографической базы данных и исследования Геологической службы США.
Если вы хотите увидеть величие водопадов, ваш путь стоит начать с водопада Палуз. Этот водопад, расположенный на реке Палуз в историческом парке Палуз-Фолс, является настоящей жемчужиной региона. Он не самый высокий, но его красота и фотогеничность делают его одним из самых популярных мест. С высоты 200 футов вода падает в бурлящую чашу, создавая невероятные визуальные эффекты, особенно при закате. Вокруг водопада есть несколько смотровых площадок, но лучший вид открывается с высоты, с площадки Фрикселл.
Для тех, кто мечтает увидеть сразу несколько водопадов, Национальный парк Маунт-Рейнир — это идеальный выбор. Парк славится не только своей природой, но и множеством водопадов. Например, в районе реки Карбон можно найти водопады Шенуис, Ипсут и Рейнджер, последний из которых представляет собой тройной каскад. В каньоне Стивенс находятся водопады Фейри, Марта и Сильвия, а для того, чтобы увидеть водопад Фейри, необходимо правильно выбрать время и иметь с собой бинокль. Это трехъярусное чудо раньше подпитывалось ледниками, а сегодня — снегом.
Кроме того, в Национальном парке Маунт-Рейнир есть водопады Спрей и Комет, которые считаются одними из лучших в этом районе. Эти природные образования привлекают туристов своей красотой и живописностью, особенно в весенний и летний периоды, когда вода наиболее полноводна. Об этом сообщает Travel Leisure.
