Часы, которые никогда не стареют: уникальный механизм в Клузоне, переживший 500 лет

В Клузоне работают уникальные астрономические часы с 1583 года
Среди живописных долин и гор в Италии есть место, где время словно останавливается. Это деревня Клузоне в провинции Бергамо, где с 1583 года работают уникальные астрономические часы, продолжающие функционировать с оригинальным механизмом. Почему они вращаются против часовой стрелки, и как это связано с историей и культурой региона, расскажет этот материал.

Клузоне
Фото: https://web.archive.org/web/20161028014344/https://www.panoramio.com/photo/92390118 by Emanuela Meme Giudic…, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клузоне

Астрономические часы Фанзаго

Клузоне — это не просто деревня с красивыми пейзажами. В ее центре находится настоящий инженерный шедевр эпохи Ренессанса — астрономические часы Фанзаго, созданные часовщиком и математиком Пьетро Фанзаго. Установленные на башне ратуши, эти часы показывают не только время, но и фазы Луны, месяцы, знаки зодиака и положение Солнца. В отличие от большинства обычных часов, их стрелки вращаются против часовой стрелки, что имитирует видимое движение Солнца по небу. Это уникальное явление вызывает удивление и восхищение среди туристов и исследователей, ведь механизм работает с 1583 года и до сих пор сохраняет свою оригинальную форму. Это не просто механизмы для измерения времени, а символ престижа и научного прогресса, что было важно для того времени.

Почему они вращаются против часовой стрелки

Интересно, что столь необычный ход стрелок — не ошибка, а осознанный выбор. Астрономические часы Клузоне отражают не просто ход времени, а космический порядок: их движение символизирует движение Солнца по небу, что важно для понимания астрономии того времени. Такое устройство не только подчеркивает техническое совершенство, но и философскую сторону измерения времени. Часы стали настоящим произведением искусства, которое за века не утратило своей значимости.

Преемственность и реставрация

Несмотря на почти 500 лет работы, механизм часов не был заменён. Постоянные реставрации позволили сохранить их в рабочем состоянии. Эти часы, пережившие войны, землетрясения и урбанизацию, представляют собой не просто историческую ценность, но и символ неизменности и точности. По сей день каждый день их заводят вручную, и они продолжают работать с тем же механизмом, что был установлен в XVI веке.

Фрески Клузоне: контраст вечности и бренности

Клузоне славится не только своими часами, но и многочисленными фресками, украшающими город. Самая известная — "Триумф смерти и танец смерти", написанная в 1485 году. Эта мощная и драматичная фреска напоминает о бренности человеческой жизни, противопоставляя этим часам, которые измеряют бесконечное время Вселенной. Такой контраст подчеркивает уникальную атмосферу города, где элементы вечности и краткости переплетаются.

Клузоне: идеальное место для отдыха

Клузоне находится в живописной долине Сериана, окружённой лесами и горами. Это место идеально подходит для пеших прогулок, летних походов и зимних видов спорта. Близость к горнолыжным курортам, таким как Монте-Пора и плато Пресолана, делает Клузоне привлекательным для туристов круглый год. Здесь можно насладиться чистым воздухом и спокойствием, а также отдохнуть от городской суеты. Об этом сообщает Esquice.

Популярные вопросы о Клузоне

Почему в Клузоне стрелки астрономических часов вращаются против часовой стрелки?

Это связано с тем, что часы имитируют движение Солнца по небу, что соответствует космическим циклам, а не традиционному движению времени.

Как часто реставрируются астрономические часы Фанзаго?

Часы проходят реставрацию регулярно, но их механизм остаётся оригинальным с момента установки в 1583 году.

Чем ещё известен Клузоне, кроме астрономических часов?

Клузоне также славится своими фресками, историческими зданиями и богатой культурной наследственностью. Это место идеально сочетает сельскую жизнь с элементами культурного туризма.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
