Часы, которые никогда не стареют: уникальный механизм в Клузоне, переживший 500 лет

Среди живописных долин и гор в Италии есть место, где время словно останавливается. Это деревня Клузоне в провинции Бергамо, где с 1583 года работают уникальные астрономические часы, продолжающие функционировать с оригинальным механизмом. Почему они вращаются против часовой стрелки, и как это связано с историей и культурой региона, расскажет этот материал.
Клузоне — это не просто деревня с красивыми пейзажами. В ее центре находится настоящий инженерный шедевр эпохи Ренессанса — астрономические часы Фанзаго, созданные часовщиком и математиком Пьетро Фанзаго. Установленные на башне ратуши, эти часы показывают не только время, но и фазы Луны, месяцы, знаки зодиака и положение Солнца. В отличие от большинства обычных часов, их стрелки вращаются против часовой стрелки, что имитирует видимое движение Солнца по небу. Это уникальное явление вызывает удивление и восхищение среди туристов и исследователей, ведь механизм работает с 1583 года и до сих пор сохраняет свою оригинальную форму. Это не просто механизмы для измерения времени, а символ престижа и научного прогресса, что было важно для того времени.
Интересно, что столь необычный ход стрелок — не ошибка, а осознанный выбор. Астрономические часы Клузоне отражают не просто ход времени, а космический порядок: их движение символизирует движение Солнца по небу, что важно для понимания астрономии того времени. Такое устройство не только подчеркивает техническое совершенство, но и философскую сторону измерения времени. Часы стали настоящим произведением искусства, которое за века не утратило своей значимости.
Несмотря на почти 500 лет работы, механизм часов не был заменён. Постоянные реставрации позволили сохранить их в рабочем состоянии. Эти часы, пережившие войны, землетрясения и урбанизацию, представляют собой не просто историческую ценность, но и символ неизменности и точности. По сей день каждый день их заводят вручную, и они продолжают работать с тем же механизмом, что был установлен в XVI веке.
Клузоне славится не только своими часами, но и многочисленными фресками, украшающими город. Самая известная — "Триумф смерти и танец смерти", написанная в 1485 году. Эта мощная и драматичная фреска напоминает о бренности человеческой жизни, противопоставляя этим часам, которые измеряют бесконечное время Вселенной. Такой контраст подчеркивает уникальную атмосферу города, где элементы вечности и краткости переплетаются.
Клузоне находится в живописной долине Сериана, окружённой лесами и горами. Это место идеально подходит для пеших прогулок, летних походов и зимних видов спорта. Близость к горнолыжным курортам, таким как Монте-Пора и плато Пресолана, делает Клузоне привлекательным для туристов круглый год. Здесь можно насладиться чистым воздухом и спокойствием, а также отдохнуть от городской суеты. Об этом сообщает Esquice.
