Не дайте себя унести: как победить обратное течение и вернуться на берег

Обратное течение превращает отдых на пляже в кошмар — UOL

Пляж может выглядеть спокойным, но иногда именно в такие дни возникает самый коварный риск — обратное течение, которое внезапно тянет людей от берега в открытое море. Его часто не видно по волнам, поэтому многие понимают опасность слишком поздно.

Хорошая новость в том, что из такой струи обычно можно выбраться, если действовать правильно и без паники. Об этом пишет UOL со ссылкой на рекомендации спасателей.

Что такое обратное течение и почему оно опасно

Обратное течение (его также называют "рип-течение") появляется, когда вода, принесённая волнами к берегу, должна вернуться обратно в море. Этот "обратный поток" не расходится равномерно по всему пляжу: он собирается в отдельных местах и образует узкую полосу, похожую на быстрый "водяной коридор", который идёт против направления волн.

Опасность в том, что течение может работать почти бесшумно — без заметных гребней и высокой волны. Даже на мелководье человек может почувствовать, что "пол уходит из-под ног", и за считаные секунды его утягивает дальше, чем он планировал.

Как распознать место, где "тянет"

Главная подсказка — участок воды, где почти нет прибоя. Если по краям волны активно ломаются, а посередине видна более гладкая "дорожка" без характерной белой пены, это может быть как раз струя обратного течения.

Такие зоны могут возникнуть где угодно, но чаще встречаются рядом с камнями, склонами, молами, волнорезами и другими сооружениями. Сильный ветер, более "тяжёлое" море и периоды новолуния или полнолуния обычно повышают объём воды и усиливают эффект.

Что делать, чтобы не попасть в "водяной коридор"

Самое простое — выбирать место купания с дежурными спасателями и ориентироваться на флаги безопасности. Если есть сомнения, лучше прямо спросить на ближайшем посту, где сейчас безопаснее заходить в воду.

Полезное правило — контролировать глубину. Даже вода "по пояс" может стать проблемой, если под ногами начнёт уносить поток. Детям важнее всего оставаться у самого берега и не отходить далеко от взрослого.

Алкоголь перед купанием — отдельный фактор риска: он снижает реакцию и ухудшает способность оценить опасность, особенно когда условия меняются быстро.

Как выбраться, если течение уже потянуло

Попасть в обратное течение — не значит сразу утонуть. Ключевое — не пытаться "переспорить" поток. Самая частая ошибка — грести прямо к берегу: сил на это обычно не хватает, человек быстро выматывается и начинает паниковать.

Правильная логика другая: успокоиться, перестать бороться, дать себе несколько секунд, чтобы восстановить дыхание, и затем плыть параллельно берегу. Такие струи обычно узкие: стоит выйти из них боком — и дальше можно возвращаться к берегу с помощью волн. Если не получается — просить о помощи сразу; универсальный сигнал — поднятая над головой рука.

Сравнение обратного течения и обычного прибоя

Обычный прибой "толкает" воду к берегу и возвращает её обратно широким фронтом, поэтому движение ощущается более равномерным. Обратное течение действует иначе: оно концентрируется в узкой зоне и создаёт направленный поток от берега, из-за чего человек внезапно оказывается "на ленте транспортёра", даже если вокруг кажется спокойно.

Как действовать на пляже безопаснее

Выбирайте участок с дежурными спасателями и ориентируйтесь на флаги. Держитесь мелководья: глубина "по пояс" уже может стать опасной. Замечайте "гладкие коридоры" без прибоя между зонами, где волны ломаются. Если тянет — не плывите к берегу напролом: сначала восстановите дыхание и уходите параллельно берегу. Не пытайтесь спасать человека без подготовки: лучше подайте сигнал спасателям и не заходите в опасную зону.

Популярные вопросы о обратных течениях на море

Как выбрать место для купания, если не знаешь пляж?

Идите туда, где есть пост спасателей и видимая разметка флагами, и уточните у дежурных, в каком секторе сейчас безопаснее заходить в воду.

Что лучше делать, если течение уносит в море?

Не бороться с потоком "в лоб", остановить панику, восстановить дыхание и плыть параллельно берегу, чтобы выйти из узкой полосы течения.

Можно ли помочь тонущему, если я хорошо плаваю?

Без спасательного оборудования и навыков это опасно: человек, который бросается на помощь, часто сам попадает в то же течение. Надёжнее сразу звать спасателей и подавать сигналы.