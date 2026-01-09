40 000 молодых людей получат бесплатные билеты на поезда по Европе: вот как стать одним из них

В 2026 году в рамках программы DiscoverEU Европейской комиссии 40 000 молодых людей получат уникальную возможность бесплатно путешествовать по Европе на поездах. Участники программы, помимо бесплатных проездных карт, также получат дисконтные карты, которые откроют доступ к тысячам скидок на культурные мероприятия, проживание, транспорт, питание и другие полезные услуги.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Путешествие на поезде

Кто может стать участником программы?

В этом году в программе могут участвовать молодые люди, родившиеся в 2007 году, из стран-членов ЕС, а также из государств, входящих в программу Erasmus+ - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Северной Македонии, Сербии и Турции. Из 246 782 поданных заявок было выбрано 40 000 счастливчиков. С момента запуска программы в 2018 году количество заявок составило более 1,9 миллиона, а количество выданных проездных карт превысило 430 000.

Для сравнения, в этом году Греция подала 6261 заявку, и 958 молодых людей из этой страны получили шанс на бесплатные поездки. Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к программе среди молодежи Европы.

Что входит в программу и какие бонусы ждут участников?

Каждому из отобранных участников будет предоставлен проездной билет, который позволит путешествовать по железным дорогам Европы бесплатно. Но помимо этого, участники смогут пользоваться дисконтными картами, которые предоставляют скидки на культурные мероприятия, проживание, местный транспорт и питание. Это не только упрощает путешествия, но и делает их доступными для молодых людей с разными финансовыми возможностями.

DiscoverEU также способствует продвижению "Культурного компаса Европы", который включает в себя культурные маршруты по европейским городам. Эти маршруты разработаны с учётом интересов любителей кино, моды, гастрономии, изобразительного искусства и других сфер. Программа станет отличной возможностью для любознательных путешественников, желающих погрузиться в культурное разнообразие Европы.

Мероприятия и встречи DiscoverEU

Программа не ограничивается только проездными картами. Для участников предусмотрены информационные сессии перед отъездом, а также встречи DiscoverEU, на которых участники смогут обменяться опытом и обсудить свои планы. В июле 2026 года в Лионе, Франция, пройдет встреча в рамках Европейской молодежной недели, на которой соберутся более 200 молодых путешественников со всей Европы. Мероприятие будет посвящено темам солидарности и справедливости, что является неотъемлемой частью европейской идеи. Об этом сообщает eReplica.

Роль DiscoverEU в программе Erasmus+

DiscoverEU является важным элементом программы Erasmus+ и играет ключевую роль в поддержке молодежной мобильности, экологичного туризма и культурного обмена. Программа направлена на укрепление европейского единства и пропаганду ценности свободного передвижения. В этом году DiscoverEU отмечает 40-летие Шенгенской зоны, что делает участие в программе особенно знаковым.

"DiscoverEU предоставляет молодым людям шанс путешествовать по Европе, знакомиться с культурами и ощутить ценность передвижения. Это специальное издание, приуроченное к 40-летию Шенгенской зоны, напоминает нам, что мобильность — это важное право, которое мы ценим и которое является основой общей европейской идентичности", — заявил комиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллефа.

Популярные вопросы о программе DiscoverEU

Как подать заявку на участие в программе DiscoverEU?

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на официальном сайте программы и заполнить форму. Участие открыто для молодых людей, родившихся в 2007 году в странах ЕС и партнёрских странах программы Erasmus+.

Какие бонусы получат участники программы?

Участники программы получат бесплатные проездные билеты на поезда и дисконтные карты, которые предоставляют скидки на различные услуги, включая культурные мероприятия, проживание, питание и транспорт.

Когда и где будут проходить встречи для участников программы?

В 2026 году одна из встреч состоится в Лионе, Франция, в рамках Европейской молодежной недели. Это событие соберет более 200 участников со всей Европы и будет посвящено теме солидарности и справедливости.