Наталья Клементьева

Пить или не пить: раскрыта правда о воде на борту самолёта

Новое исследование качества воды в самолётах выявило неожиданные результаты
Туризм

Покупка бутилированной воды перед вылетом часто кажется переплатой, но новое исследование утверждает: в ряде случаев это может быть разумной мерой предосторожности.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Речь о качестве питьевой воды, которую авиакомпании подают пассажирам на борту, пишет New York Post.

Кто и что изучал

Исследование провёл Центр изучения продуктов питания как лекарства и средства продления жизни. В отчёте оценивалось качество воды в самолётах у 10 крупных и 11 региональных авиакомпаний.

  • Период наблюдений: октябрь 2022 — сентябрь 2025

  • Дата публикации отчёта: 29 декабря 2026 года

  • Источник данных: результаты проверок и показателей по бортовым системам водоснабжения

Как оценивали качество воды

Вода оценивалась по шкале Water Safety Score от 0 до 5, где:

  • 0 - самый низкий уровень безопасности,

  • 5 - самый высокий,

  • 3,5 и выше - вода считается относительно безопасной и чистой.

Оценка складывалась из пяти "взвешенных" критериев:

  • количество нарушений на один самолёт,

  • нарушения предельных уровней загрязнений (в т. ч. по E. coli),

  • доля "положительных" индикаторных проб,

  • публичные уведомления о проблемах,

  • частота дезинфекции и промывки систем водоснабжения.

Почему вода на борту может отличаться по качеству

Качество воды в самолётах может меняться из-за сочетания факторов:

  • разные источники воды в аэропортах,

  • колебания температур,

  • условия хранения и обслуживания,

  • нагрузки на оборудование и трубопроводы.

Какие правила обязаны соблюдать авиакомпании

Отдельно упоминается правило Aircraft Drinking Water Rule (ADWR), введённое в США в 2011 году. Оно требует предоставлять экипажу и пассажирам безопасную питьевую воду, если у перевозчика есть бортовая система водоснабжения и он выполняет рейсы с остановкой в США.

Среди требований:

  • регулярный отбор проб на колиформные бактерии и возможную E. coli,

  • дезинфекция и промывка водяных баков 4 раза в год
    (или, если промывка раз в год — тогда ежемесячный контроль).

Что показали пробы

По данным исследования:

  • всего: 35 674 мест отбора проб, колиформные бактерии обнаружены в 949 случаях (2,66%).

В качестве практической меры предосторожности Центр рекомендует: пить только воду в запечатанной бутылке, избегать кофе и чая на борту (так как они могут готовиться на воде из бортовой системы).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы вода самолёт авиация здоровье исследование
