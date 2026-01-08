Пить или не пить: раскрыта правда о воде на борту самолёта

Покупка бутилированной воды перед вылетом часто кажется переплатой, но новое исследование утверждает: в ряде случаев это может быть разумной мерой предосторожности.
Речь о качестве питьевой воды, которую авиакомпании подают пассажирам на борту, пишет New York Post.
Исследование провёл Центр изучения продуктов питания как лекарства и средства продления жизни. В отчёте оценивалось качество воды в самолётах у 10 крупных и 11 региональных авиакомпаний.
Период наблюдений: октябрь 2022 — сентябрь 2025
Дата публикации отчёта: 29 декабря 2026 года
Источник данных: результаты проверок и показателей по бортовым системам водоснабжения
Вода оценивалась по шкале Water Safety Score от 0 до 5, где:
0 - самый низкий уровень безопасности,
5 - самый высокий,
3,5 и выше - вода считается относительно безопасной и чистой.
Оценка складывалась из пяти "взвешенных" критериев:
количество нарушений на один самолёт,
нарушения предельных уровней загрязнений (в т. ч. по E. coli),
доля "положительных" индикаторных проб,
публичные уведомления о проблемах,
частота дезинфекции и промывки систем водоснабжения.
Качество воды в самолётах может меняться из-за сочетания факторов:
разные источники воды в аэропортах,
колебания температур,
условия хранения и обслуживания,
нагрузки на оборудование и трубопроводы.
Отдельно упоминается правило Aircraft Drinking Water Rule (ADWR), введённое в США в 2011 году. Оно требует предоставлять экипажу и пассажирам безопасную питьевую воду, если у перевозчика есть бортовая система водоснабжения и он выполняет рейсы с остановкой в США.
Среди требований:
регулярный отбор проб на колиформные бактерии и возможную E. coli,
дезинфекция и промывка водяных баков 4 раза в год
(или, если промывка раз в год — тогда ежемесячный контроль).
По данным исследования:
всего: 35 674 мест отбора проб, колиформные бактерии обнаружены в 949 случаях (2,66%).
В качестве практической меры предосторожности Центр рекомендует: пить только воду в запечатанной бутылке, избегать кофе и чая на борту (так как они могут готовиться на воде из бортовой системы).
Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.