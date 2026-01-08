Пить или не пить: раскрыта правда о воде на борту самолёта

Новое исследование качества воды в самолётах выявило неожиданные результаты

Покупка бутилированной воды перед вылетом часто кажется переплатой, но новое исследование утверждает: в ряде случаев это может быть разумной мерой предосторожности.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Вода

Речь о качестве питьевой воды, которую авиакомпании подают пассажирам на борту, пишет New York Post.

Кто и что изучал

Исследование провёл Центр изучения продуктов питания как лекарства и средства продления жизни. В отчёте оценивалось качество воды в самолётах у 10 крупных и 11 региональных авиакомпаний.

Период наблюдений: октябрь 2022 — сентябрь 2025

Дата публикации отчёта: 29 декабря 2026 года

Источник данных: результаты проверок и показателей по бортовым системам водоснабжения

Как оценивали качество воды

Вода оценивалась по шкале Water Safety Score от 0 до 5, где:

0 - самый низкий уровень безопасности,

5 - самый высокий,

3,5 и выше - вода считается относительно безопасной и чистой.

Оценка складывалась из пяти "взвешенных" критериев:

количество нарушений на один самолёт,

нарушения предельных уровней загрязнений (в т. ч. по E. coli ),

доля "положительных" индикаторных проб,

публичные уведомления о проблемах,

частота дезинфекции и промывки систем водоснабжения.

Почему вода на борту может отличаться по качеству

Качество воды в самолётах может меняться из-за сочетания факторов:

разные источники воды в аэропортах,

колебания температур,

условия хранения и обслуживания,

нагрузки на оборудование и трубопроводы.

Какие правила обязаны соблюдать авиакомпании

Отдельно упоминается правило Aircraft Drinking Water Rule (ADWR), введённое в США в 2011 году. Оно требует предоставлять экипажу и пассажирам безопасную питьевую воду, если у перевозчика есть бортовая система водоснабжения и он выполняет рейсы с остановкой в США.

Среди требований:

регулярный отбор проб на колиформные бактерии и возможную E. coli ,

дезинфекция и промывка водяных баков 4 раза в год

(или, если промывка раз в год — тогда ежемесячный контроль).

Что показали пробы

По данным исследования:

всего: 35 674 мест отбора проб, колиформные бактерии обнаружены в 949 случаях (2,66%).

В качестве практической меры предосторожности Центр рекомендует: пить только воду в запечатанной бутылке, избегать кофе и чая на борту (так как они могут готовиться на воде из бортовой системы).