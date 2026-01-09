Зелёное плато скрывало город мёртвых тысячелетиями: в Лацио нашли место, о котором все молчат

Некрополь Сан-Джулиано сохранил этрусские гробницы VIII–III веков до н.э.

Некрополь Сан-Джулиано — одно из самых удивительных и загадочных мест в регионе Лацио. Это скрытое в ущелье плато среди скальных образований и влажных лесов, где археология и природа идеально переплетаются. Зелёная местность, туфовые утёсы, спокойствие и древние следы этрусков создают особую атмосферу.

Фото: https://www.panoramio.com/photo/71184932 by trolvag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лацио

Почему Некрополь Сан-Джулиано — это уникальное место

В этом некрополе, процветавшем с VIII по III века до н. э., археологи обнаружили множество монументальных гробниц и предметов, свидетельствующих о высоком статусе его жителей. Сначала здесь хоронили этрусков, затем римляне изменили ритуалы, но многие погребения остались нетронутыми, сохранившись до наших дней. Среди находок — керамика, погребальные принадлежности и другие древности, которые можно увидеть в Археологическом музее Барбарано-Романо. Это место помогает соединить прошлое с настоящим и лучше понять историю региона.

Как добраться до Некрополя

Добраться до Некрополя Сан-Джулиано достаточно легко. Из Рима на машине нужно двигаться по трассе Кассия (SS2) или Аурелия (SS1) в сторону Витербо и Тарквинии, после чего подъехать к деревне Барбарано-Романо. Парковка находится недалеко от деревни, откуда начинается тропа. Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, удобно доехать на поезде до Витербо, а затем пересесть на автобус COTRAL, который довезет вас до деревни. По прибытии вас ждёт 10-20 минутная прогулка по тропам, окружённым каньонами и скальными гробницами.

Лучшее время для визита - весна и осень, когда лес благоухает, а солнечные лучи освещают туф. Летние месяцы дарят тень, но могут быть достаточно теплыми, а зимой место наполняется магией туманов и темных пейзажей. Для полноценного посещения стоит выделить 2-3 часа, не считая музея.

Правила для комфортного визита:

Одевайте удобную походную обувь, возьмите фонарик и воду. Соблюдайте правила безопасности и оставайтесь на тропах. Не извлекайте артефакты и не касайтесь гравюр. Собаки на поводке, особенно рядом с оврагами. Дроны не разрешены на территории, так как место охраняется.

Что посмотреть в районе некрополя и деревне Барбарано-Романо

Это место — настоящее архитектурное чудо: вы увидите гробницы, высеченные в скале, курганы, фасады с карнизами и лестницы. Многие гробницы имеют свои особенности, отражающие различные вкусы и социальный статус их владельцев. Среди них — этрусские "тальяте" — коридоры, вырубленные в туфе, которые проходят через леса и камни. Пейзажи, такие как глубокие овраги и папоротники, создают атмосферу амфитеатра, где природа сама является частью путешествия.

Не упустите возможность посетить и деревню Барбарано-Романо, с её компактным историческим центром и сохранившимися средневековыми стенами и воротами. Здесь можно посетить Церковь Распятия, деконсекрированный комплекс Сант-Анджело и Археологический музей, который поможет понять связь между тем, что было найдено в земле, и культурой, жившей здесь много веков назад.

Что ещё стоит увидеть?

Если вам понравился визит в Некрополь Сан-Джулиано, стоит продолжить исследовать Этрусскую культуру. В Лацио и соседних регионах есть ещё несколько интересных некрополей:

Некрополь Бандитачча в Черветери (Лацио): монументальные курганы и археологический парк. Некрополь Монтероцци в Тарквинии (Лацио): гробницы с сохранившимися рисунками и красочными изображениями. Некрополь Сованы (Тоскана): живописные гробницы и пещеры. Некрополь Популония (Тоскана): некрополь с видом на залив Баратти. Некрополь Туфового креста в Орвието (Умбрия): интересная планировка кварталов, полезная для понимания погребальной городской планировки.

Популярные вопросы о Некрополе Сан-Джулиано

Как добраться до Некрополя Сан-Джулиано?

Добраться можно на машине, следуя по трассе Кассия (SS2) или Аурелия (SS1) в сторону Витербо или Тарквинии. После этого припаркуйтесь у деревни Барбарано-Романо и продолжайте путь пешком. Также можно доехать на поезде до Витербо, а затем пересесть на автобус COTRAL до Барбарано-Романо.

Когда лучше посетить Некрополь Сан-Джулиано?

Лучшее время для посещения — весна и осень, когда лес благоухает, а солнечные лучи красиво освещают туф. Летние месяцы также подходят, но могут быть достаточно теплыми, в то время как зимой место приобретает особую атмосферу с темными и загадочными пейзажами.

Какие вещи стоит взять с собой при посещении некрополя?

Рекомендуется взять удобную походную обувь, фонарик, воду и немного еды. Также стоит иметь при себе карту или следовать указателям на тропах, чтобы не заблудиться.