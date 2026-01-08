Тесно даже в премиуме: рейтинг авиакомпаний с самым маленьким местом для ног удивил пассажиров

Тесные кресла в самолётах давно стали одной из главных причин недовольства пассажиров. Новое исследование показало, что нехватка пространства для ног характерна не только для бюджетных перевозчиков, но и для крупных авиакомпаний с громким именем. Анализ отзывов выявил неожиданных лидеров антирейтинга и подтвердил, что комфорт в полёте всё чаще становится предметом компромисса.
В рамках исследования были изучены почти миллион отзывов пассажиров на TripAdvisor. В выборку вошли 20 авиакомпаний, наиболее активно работающих в аэропортах Великобритании. Основной акцент делался на негативные комментарии, где пассажиры напрямую упоминали недостаток пространства для ног, поскольку именно этот фактор сильнее всего влияет на самочувствие во время перелёта.
Абсолютным лидером антирейтинга стала British Airways — более половины отзывов о расстоянии между креслами носили критический характер. Пассажиры жаловались на жёсткие сиденья и ощущение скованности. Следом идёт Ryanair, который традиционно ассоциируется с плотной посадкой, но в данном случае оказался лишь немного позади.
Высокий уровень недовольства был зафиксирован и у крупных североамериканских перевозчиков. United Airlines, American Airlines и Air Canada регулярно упоминались в негативном контексте из-за ограниченного пространства в экономклассе. Это подтверждает, что проблема тесных салонов носит глобальный характер и не ограничивается отдельными регионами.
При этом на другом полюсе рейтинга оказались SunExpress и Jet2. Доля жалоб у них была минимальной, что говорит о более взвешенном подходе к компоновке салона и внимании к базовому комфорту пассажиров.
Редакция Турпрома обращает внимание, что многие авиакомпании из исследования сегодня малодоступны для российских путешественников. Однако в списке присутствуют и перевозчики, которыми россияне продолжают активно пользоваться. Turkish Airlines, Qatar Airways и Emirates также получили заметную долю жалоб, что показывает: даже у авиакомпаний с репутацией высокого сервиса плотность посадки может быть выше ожиданий.
Для пассажиров это становится особенно чувствительным фактором на дальних рейсах, где несколько лишних сантиметров для ног напрямую влияют на усталость и общее впечатление от перелёта, наряду с другими спорными практиками авиарынка, такими как овербукинг авиакомпаний. Об этом сообщает отраслевое издание Турпром.
Если условно сравнивать перевозчиков, можно выделить три группы. Первая делает ставку на максимальную вместимость салона. Вторая старается сохранить баланс между количеством мест и удобством. Третья использует пространство для ног как конкурентное преимущество.
British Airways и Ryanair чаще относят к первой категории. Turkish Airlines, Qatar Airways и Emirates занимают промежуточное положение. SunExpress и Jet2 ближе к перевозчикам, которые реже вызывают жалобы на тесноту.
Сокращение расстояния между креслами имеет как выгоды, так и очевидные ограничения. Для авиакомпаний это способ удерживать цены и увеличивать загрузку рейсов. Для пассажиров — дополнительный источник дискомфорта, особенно в сочетании с другими проблемами, включая рассадку семей с детьми, о которой говорится в теме перелётов с детьми.
К плюсам относятся:
К минусам относят:
Лучше заранее изучить схему салона и отзывы по конкретному рейсу.
На дальних перелётах это часто оправдывает себя.
Оба фактора играют роль, но компоновка конкретного борта зачастую важнее бренда.
Забытая магистраль за Полярным кругом скрывает причины, по которым грандиозный проект СССР мог изменить карту страны — но не успел.