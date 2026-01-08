Тесно даже в премиуме: рейтинг авиакомпаний с самым маленьким местом для ног удивил пассажиров

British Airways получает больше всего жалоб на место для ног

Тесные кресла в самолётах давно стали одной из главных причин недовольства пассажиров. Новое исследование показало, что нехватка пространства для ног характерна не только для бюджетных перевозчиков, но и для крупных авиакомпаний с громким именем. Анализ отзывов выявил неожиданных лидеров антирейтинга и подтвердил, что комфорт в полёте всё чаще становится предметом компромисса.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Тесное место в самолете

Какие авиакомпании чаще всего критикуют за тесные кресла

В рамках исследования были изучены почти миллион отзывов пассажиров на TripAdvisor. В выборку вошли 20 авиакомпаний, наиболее активно работающих в аэропортах Великобритании. Основной акцент делался на негативные комментарии, где пассажиры напрямую упоминали недостаток пространства для ног, поскольку именно этот фактор сильнее всего влияет на самочувствие во время перелёта.

Абсолютным лидером антирейтинга стала British Airways — более половины отзывов о расстоянии между креслами носили критический характер. Пассажиры жаловались на жёсткие сиденья и ощущение скованности. Следом идёт Ryanair, который традиционно ассоциируется с плотной посадкой, но в данном случае оказался лишь немного позади.

Северная Америка и Европа: где пассажирам теснее всего

Высокий уровень недовольства был зафиксирован и у крупных североамериканских перевозчиков. United Airlines, American Airlines и Air Canada регулярно упоминались в негативном контексте из-за ограниченного пространства в экономклассе. Это подтверждает, что проблема тесных салонов носит глобальный характер и не ограничивается отдельными регионами.

При этом на другом полюсе рейтинга оказались SunExpress и Jet2. Доля жалоб у них была минимальной, что говорит о более взвешенном подходе к компоновке салона и внимании к базовому комфорту пассажиров.

Насколько это важно для российских туристов

Редакция Турпрома обращает внимание, что многие авиакомпании из исследования сегодня малодоступны для российских путешественников. Однако в списке присутствуют и перевозчики, которыми россияне продолжают активно пользоваться. Turkish Airlines, Qatar Airways и Emirates также получили заметную долю жалоб, что показывает: даже у авиакомпаний с репутацией высокого сервиса плотность посадки может быть выше ожиданий.

Для пассажиров это становится особенно чувствительным фактором на дальних рейсах, где несколько лишних сантиметров для ног напрямую влияют на усталость и общее впечатление от перелёта, наряду с другими спорными практиками авиарынка, такими как овербукинг авиакомпаний. Об этом сообщает отраслевое издание Турпром.

Сравнение авиакомпаний по уровню комфорта

Если условно сравнивать перевозчиков, можно выделить три группы. Первая делает ставку на максимальную вместимость салона. Вторая старается сохранить баланс между количеством мест и удобством. Третья использует пространство для ног как конкурентное преимущество.

British Airways и Ryanair чаще относят к первой категории. Turkish Airlines, Qatar Airways и Emirates занимают промежуточное положение. SunExpress и Jet2 ближе к перевозчикам, которые реже вызывают жалобы на тесноту.

Плюсы и минусы плотной компоновки салона

Сокращение расстояния между креслами имеет как выгоды, так и очевидные ограничения. Для авиакомпаний это способ удерживать цены и увеличивать загрузку рейсов. Для пассажиров — дополнительный источник дискомфорта, особенно в сочетании с другими проблемами, включая рассадку семей с детьми, о которой говорится в теме перелётов с детьми.

К плюсам относятся:

более доступные тарифы;

широкий выбор рейсов;

высокая частота вылетов.

К минусам относят:

ограниченную свободу движений;

повышенную нагрузку на ноги и спину;

более быструю утомляемость в полёте.

Советы по обеспечению комфорта ног

При бронировании билета выбирайте места у прохода или аварийного выхода. Используйте подставку для ног или импровизированную опору из подушки или одежды. Делайте простые упражнения для стоп и голеней прямо в кресле. Вставайте и проходите по салону каждые несколько часов, если это разрешено. Надевайте удобную обувь и свободную одежду, не сдавливающую ноги.

Популярные вопросы о пространстве для ног в самолёте

Как выбрать место с максимальным пространством для ног?

Лучше заранее изучить схему салона и отзывы по конкретному рейсу.

Есть ли смысл доплачивать за места повышенного комфорта?

На дальних перелётах это часто оправдывает себя.

Что важнее — авиакомпания или модель самолёта?

Оба фактора играют роль, но компоновка конкретного борта зачастую важнее бренда.