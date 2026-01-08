Круизный кошелёк: 5 способов сохранить ваши деньги на отдыхе от опытного путешественника

На круизном лайнере лучше избегать переплат за допуслуги — Business Insider

За 15 лет и более чем 50 круизов Меган Дубоис выработала правило: на борту хватает "обязательных" трат, поэтому за часть допуслуг она принципиально не платит.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Круизный лайнер

В списке — пакеты напитков, спа-процедуры, платный рум-сервис, сувенирные брелоки и экскурсии от круизной компании. Об этом сообщает Business Insider.

Почему лучше не брать пакеты напитков

Крупные линии вроде Carnival и Royal Caribbean предлагают разные форматы: где-то есть лимит (например, до 15 напитков в день), где-то — без ограничений. По наблюдениям Меган, стоимость часто держится в диапазоне 70-100 долларов в сутки, а в ряде круизов действует правило: все взрослые в одной каюте должны принять одинаковое решение по пакету.

Поскольку она пьёт мало и предпочитает один-два качественных коктейля, покупка пакета, по её словам, не окупается. Поэтому выбирает оплату по меню — так проще контролировать бюджет и осознаннее заказывать.

Почему лучше не ходить в спа на корабле

На лайнерах обычно есть салонные услуги (маникюр, педикюр, укладка), но автор считает их завышенными по цене по сравнению с тем, что можно сделать дома. Она предпочитает "привести себя в порядок" до отплытия и уже на борту тратить время на бассейн, прогулки и развлечения, а не стоять в очередях в спа-зоне.

Почему лучше избегать платного обслуживания в каюте

Меган отмечает, что рум-сервис всё чаще становится платным, поэтому не видит смысла переплачивать за доставку. Вместо этого идёт в места, включённые в стоимость (шведский стол, основная столовая, точки быстрого питания). Если хочется поесть в каюте — просит еду навынос или берёт перекус и уходит в более тихие зоны на лайнере, например в бассейн "только для взрослых".

Почему лучше не покупать брелоки и держатели для карты

Ключ-карта на круизах обычно одновременно и ключ от каюты, и "кошелёк", и пропуск при выходе в порт. На борту продают множество шнурков и чехлов, но Меган считает эту покупку лишней: просто кладёт карту в чехол для телефона, который и так всегда с ним.

Почему лучше пропускать экскурсии от круизной компании

Экскурсии — одна из самых больших доплат к бюджету круиза, особенно для семей. Меган чаще исследует порт самостоятельно или берёт программы у сторонних операторов: они, как правило, дешевле и дают похожие впечатления, если заранее читать отзывы.

Она признаёт главный плюс "корабельных" экскурсий: лайнер будет ждать, если группа задержится. Если же брать стороннюю поездку, она советует планировать окончание минимум за час до отправления, чтобы не опоздать.

Сравнение: что обычно выгоднее на борту

Пакет напитков чаще оправдан тем, кто действительно стабильно заказывает много напитков ежедневно и готов "добивать" стоимость до окупаемости. Оплата по меню лучше подходит тем, кто пьёт умеренно или не каждый день. Экскурсии от круизной линии дают больше "страховки по времени", а сторонние варианты — чаще экономию денег и гибкость.

Плюсы и минусы подхода "не переплачивать за допы"

Такой стиль помогает держать бюджет под контролем, но требует чуть больше планирования.

• Плюсы: меньше лишних расходов; больше времени на сам лайнер и отдых; гибкость в портах и выборе активности.

• Минусы: меньше "комфорта по кнопке" (например, рум-сервис); нужно следить за временем в портах; часть удобств придётся организовывать самому.

Советы шаг за шагом: как применить это в своём круизе

Прикиньте, сколько напитков вы реально пьёте в день, и сравните с ценой пакета — без самообмана. Проверьте правила по каюте: нужно ли всем взрослым брать одинаковый пакет. Спа-процедуры выгоднее сделать до поездки, если для вас важна цена, а не атмосфера "на борту". Узнайте условия рум-сервиса: бесплатен ли он и какие позиции включены. В портах выбирайте либо экскурсии от линии ради гарантии "корабль ждёт", либо сторонние — но с запасом по времени и проверенными отзывами.

Популярные вопросы о тратах на круизе

Когда пакет напитков всё-таки стоит брать?

Если вы ежедневно пьёте несколько платных напитков и видите, что сумма по меню будет стабильно выше цены пакета, тогда он может быть выгоден.

Что делать, если хочется поесть в каюте, но рум-сервис платный?

Попросить еду навынос или взять блюда в буфете/кафе и уйти в спокойную зону на корабле — так вы платите ноль за доставку.

Что лучше: экскурсии от круизной компании или у сторонних операторов?

У круизной компании — плюс в гарантии возврата к отправлению. У сторонних — чаще ниже цена и больше выбора, но нужно закладывать запас по времени минимум час.