Круизный кошелёк: 5 способов сохранить ваши деньги на отдыхе от опытного путешественника

За 15 лет и более чем 50 круизов Меган Дубоис выработала правило: на борту хватает "обязательных" трат, поэтому за часть допуслуг она принципиально не платит.
В списке — пакеты напитков, спа-процедуры, платный рум-сервис, сувенирные брелоки и экскурсии от круизной компании. Об этом сообщает Business Insider.
Крупные линии вроде Carnival и Royal Caribbean предлагают разные форматы: где-то есть лимит (например, до 15 напитков в день), где-то — без ограничений. По наблюдениям Меган, стоимость часто держится в диапазоне 70-100 долларов в сутки, а в ряде круизов действует правило: все взрослые в одной каюте должны принять одинаковое решение по пакету.
Поскольку она пьёт мало и предпочитает один-два качественных коктейля, покупка пакета, по её словам, не окупается. Поэтому выбирает оплату по меню — так проще контролировать бюджет и осознаннее заказывать.
На лайнерах обычно есть салонные услуги (маникюр, педикюр, укладка), но автор считает их завышенными по цене по сравнению с тем, что можно сделать дома. Она предпочитает "привести себя в порядок" до отплытия и уже на борту тратить время на бассейн, прогулки и развлечения, а не стоять в очередях в спа-зоне.
Меган отмечает, что рум-сервис всё чаще становится платным, поэтому не видит смысла переплачивать за доставку. Вместо этого идёт в места, включённые в стоимость (шведский стол, основная столовая, точки быстрого питания). Если хочется поесть в каюте — просит еду навынос или берёт перекус и уходит в более тихие зоны на лайнере, например в бассейн "только для взрослых".
Ключ-карта на круизах обычно одновременно и ключ от каюты, и "кошелёк", и пропуск при выходе в порт. На борту продают множество шнурков и чехлов, но Меган считает эту покупку лишней: просто кладёт карту в чехол для телефона, который и так всегда с ним.
Экскурсии — одна из самых больших доплат к бюджету круиза, особенно для семей. Меган чаще исследует порт самостоятельно или берёт программы у сторонних операторов: они, как правило, дешевле и дают похожие впечатления, если заранее читать отзывы.
Она признаёт главный плюс "корабельных" экскурсий: лайнер будет ждать, если группа задержится. Если же брать стороннюю поездку, она советует планировать окончание минимум за час до отправления, чтобы не опоздать.
Пакет напитков чаще оправдан тем, кто действительно стабильно заказывает много напитков ежедневно и готов "добивать" стоимость до окупаемости. Оплата по меню лучше подходит тем, кто пьёт умеренно или не каждый день. Экскурсии от круизной линии дают больше "страховки по времени", а сторонние варианты — чаще экономию денег и гибкость.
Такой стиль помогает держать бюджет под контролем, но требует чуть больше планирования.
• Плюсы: меньше лишних расходов; больше времени на сам лайнер и отдых; гибкость в портах и выборе активности.
• Минусы: меньше "комфорта по кнопке" (например, рум-сервис); нужно следить за временем в портах; часть удобств придётся организовывать самому.
Прикиньте, сколько напитков вы реально пьёте в день, и сравните с ценой пакета — без самообмана.
Проверьте правила по каюте: нужно ли всем взрослым брать одинаковый пакет.
Спа-процедуры выгоднее сделать до поездки, если для вас важна цена, а не атмосфера "на борту".
Узнайте условия рум-сервиса: бесплатен ли он и какие позиции включены.
В портах выбирайте либо экскурсии от линии ради гарантии "корабль ждёт", либо сторонние — но с запасом по времени и проверенными отзывами.
Если вы ежедневно пьёте несколько платных напитков и видите, что сумма по меню будет стабильно выше цены пакета, тогда он может быть выгоден.
Попросить еду навынос или взять блюда в буфете/кафе и уйти в спокойную зону на корабле — так вы платите ноль за доставку.
У круизной компании — плюс в гарантии возврата к отправлению. У сторонних — чаще ниже цена и больше выбора, но нужно закладывать запас по времени минимум час.
