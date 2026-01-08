Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Круизный кошелёк: 5 способов сохранить ваши деньги на отдыхе от опытного путешественника

На круизном лайнере лучше избегать переплат за допуслуги — Business Insider
Туризм

За 15 лет и более чем 50 круизов Меган Дубоис выработала правило: на борту хватает "обязательных" трат, поэтому за часть допуслуг она принципиально не платит.

Круизный лайнер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Круизный лайнер

В списке — пакеты напитков, спа-процедуры, платный рум-сервис, сувенирные брелоки и экскурсии от круизной компании. Об этом сообщает Business Insider.

Почему лучше не брать пакеты напитков

Крупные линии вроде Carnival и Royal Caribbean предлагают разные форматы: где-то есть лимит (например, до 15 напитков в день), где-то — без ограничений. По наблюдениям Меган, стоимость часто держится в диапазоне 70-100 долларов в сутки, а в ряде круизов действует правило: все взрослые в одной каюте должны принять одинаковое решение по пакету.

Поскольку она пьёт мало и предпочитает один-два качественных коктейля, покупка пакета, по её словам, не окупается. Поэтому выбирает оплату по меню — так проще контролировать бюджет и осознаннее заказывать.

Почему лучше не ходить в спа на корабле

На лайнерах обычно есть салонные услуги (маникюр, педикюр, укладка), но автор считает их завышенными по цене по сравнению с тем, что можно сделать дома. Она предпочитает "привести себя в порядок" до отплытия и уже на борту тратить время на бассейн, прогулки и развлечения, а не стоять в очередях в спа-зоне.

Почему лучше избегать платного обслуживания в каюте

Меган отмечает, что рум-сервис всё чаще становится платным, поэтому не видит смысла переплачивать за доставку. Вместо этого идёт в места, включённые в стоимость (шведский стол, основная столовая, точки быстрого питания). Если хочется поесть в каюте — просит еду навынос или берёт перекус и уходит в более тихие зоны на лайнере, например в бассейн "только для взрослых".

Почему лучше не покупать брелоки и держатели для карты

Ключ-карта на круизах обычно одновременно и ключ от каюты, и "кошелёк", и пропуск при выходе в порт. На борту продают множество шнурков и чехлов, но Меган считает эту покупку лишней: просто кладёт карту в чехол для телефона, который и так всегда с ним.

Почему лучше пропускать экскурсии от круизной компании

Экскурсии — одна из самых больших доплат к бюджету круиза, особенно для семей. Меган чаще исследует порт самостоятельно или берёт программы у сторонних операторов: они, как правило, дешевле и дают похожие впечатления, если заранее читать отзывы.

Она признаёт главный плюс "корабельных" экскурсий: лайнер будет ждать, если группа задержится. Если же брать стороннюю поездку, она советует планировать окончание минимум за час до отправления, чтобы не опоздать.

Сравнение: что обычно выгоднее на борту

Пакет напитков чаще оправдан тем, кто действительно стабильно заказывает много напитков ежедневно и готов "добивать" стоимость до окупаемости. Оплата по меню лучше подходит тем, кто пьёт умеренно или не каждый день. Экскурсии от круизной линии дают больше "страховки по времени", а сторонние варианты — чаще экономию денег и гибкость.

Плюсы и минусы подхода "не переплачивать за допы"

Такой стиль помогает держать бюджет под контролем, но требует чуть больше планирования.
• Плюсы: меньше лишних расходов; больше времени на сам лайнер и отдых; гибкость в портах и выборе активности.
• Минусы: меньше "комфорта по кнопке" (например, рум-сервис); нужно следить за временем в портах; часть удобств придётся организовывать самому.

Советы шаг за шагом: как применить это в своём круизе

  1. Прикиньте, сколько напитков вы реально пьёте в день, и сравните с ценой пакета — без самообмана.

  2. Проверьте правила по каюте: нужно ли всем взрослым брать одинаковый пакет.

  3. Спа-процедуры выгоднее сделать до поездки, если для вас важна цена, а не атмосфера "на борту".

  4. Узнайте условия рум-сервиса: бесплатен ли он и какие позиции включены.

  5. В портах выбирайте либо экскурсии от линии ради гарантии "корабль ждёт", либо сторонние — но с запасом по времени и проверенными отзывами.

Популярные вопросы о тратах на круизе

Когда пакет напитков всё-таки стоит брать?

Если вы ежедневно пьёте несколько платных напитков и видите, что сумма по меню будет стабильно выше цены пакета, тогда он может быть выгоден.

Что делать, если хочется поесть в каюте, но рум-сервис платный?

Попросить еду навынос или взять блюда в буфете/кафе и уйти в спокойную зону на корабле — так вы платите ноль за доставку.

Что лучше: экскурсии от круизной компании или у сторонних операторов?

У круизной компании — плюс в гарантии возврата к отправлению. У сторонних — чаще ниже цена и больше выбора, но нужно закладывать запас по времени минимум час.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы отдых советы туризм лайфхак экономия путешествия
Новости Все >
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Сейчас читают
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью
Нефть
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Популярное
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров

В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.

Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Угги признаны самой комфортной обувью холодного сезона — Elle
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Собаки отказываются гулять из-за уличных страхов
К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
Потепление в Арктике изменило траекторию реактивного потока — Science&Vie
Гигантская мурена вырастает до 3 метров и 50 килограммов
Картонные коробки впитывают влагу и привлекают вредителей — Southern Living
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
8 января проходит под знаком порядка и методичных решений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.