Бессонные ночи в отеле? Проверьте это перед тем, как взять ключ от номера

Номер в отеле может испортить отпуск за одну ночь

Заселяясь в отель, многие принимают номер "как выпал", хотя именно расположение комнаты часто решает, будет ли отдых спокойным. Шум может идти не только с улицы: иногда он начинается прямо за дверью — там, где лифты, лестницы и служебные зоны.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain замочная скважина

Несколько простых ориентиров помогают заранее снизить риск бессонных ночей и ранних подъёмов. Об этом сообщает Travel Noire.

Почему номер комнаты влияет на тишину

Эксперты обращают внимание: в некоторых отелях номера, которые заканчиваются на -01 или -02, нередко находятся ближе всего к лифтам, лестницам, помещениям для уборки, ледогенераторам и другим "техническим" точкам этажа. Рядом с такими зонами выше поток людей и больше фоновых звуков — от разговоров в коридоре до работы сервисных помещений.

При этом правило не универсальное. В зависимости от планировки конкретного здания "-01" и "-02" могут оказаться и в противоположной части этажа, то есть дальше от оживлённых мест. Поэтому всегда важно учитывать не только номер, но и карту/схему этажа, если она доступна.

Где обычно тише: этаж, коридор и соседство

Чаще всего спокойнее в комнатах, которые удалены от лифтового холла и проходных зон. Дополнительный плюс даёт размещение на верхних этажах: там меньше звуков из лобби, ресторанов и других общественных пространств первого уровня.

Также стоит помнить, что номера могут отличаться не только уровнем шума, но и характеристиками: типом кровати, видом из окна и другими деталями, которые важны для комфорта в поездке.

Как получить тихий номер в отеле

Позвоните в отель заранее и попросите номер в самой спокойной части этажа, подальше от лифта, лестницы и служебных помещений. Уточните, можно ли посмотреть планировку этажа или хотя бы спросить, где находятся ледогенератор и зона уборки. Если вам важно минимизировать шум, попросите номер повыше и не рядом с лобби, рестораном и входной группой. При заселении вежливо уточните, можно ли осмотреть номер и при необходимости поменять его, если слышен активный коридор. Если отель использует мобильный чек-ин и ключ в приложении, проверьте номер комнаты заранее и уточните у персонала, где она расположена.

Популярные вопросы о выборе тихого номера в отеле

Правда ли, что номера с окончанием -01 или -02 всегда шумные?

Не всегда. Часто они ближе к лифтам и служебным зонам, но всё зависит от планировки конкретного отеля.

Что сильнее влияет на тишину: этаж или удалённость от лифта?

Обычно важны оба фактора: верхние этажи дают меньше шума снизу, а удалённость от лифта и сервисных зон снижает коридорный трафик.

Как лучше действовать, если номер оказался шумным уже после заселения?

Спокойно объясните ситуацию на ресепшене и попросите альтернативный номер, особенно если шум связан с проходной зоной или служебными помещениями.

Правильно выбранный номер — это не каприз, а часть комфортной поездки: иногда достаточно одной просьбы при бронировании, чтобы отдых прошёл заметно спокойнее.