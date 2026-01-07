Взлёт к звёздам: Саудовская Аравия строит аэропорт будущего

В международном аэропорту имени короля Салмана в Эр-Рияд начались заключительные работы по строительству дополнительной взлётно-посадочной полосы длиной 4200 метров. Ожидается, что это увеличит пропускную способность аэропорта: с 65 до 85 взлётов и посадок в час.

Фото: commons.wikimedia.org by AAlsaiad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Саудовская Аравия

Исполняющий обязанности гендиректора аэропорта Марко Мехиа назвал начало строительства третьей полосы важным этапом реализации генерального плана KSIA и подчеркнул ориентацию проекта на инфраструктуру "мирового уровня" и расширение дальнемагистральных возможностей, пишет The Sun.

Какой будет "мегааэропорт" и когда его откроют

Проект предполагает не одну-две полосы, а целых шесть. Все они будут параллельными и сформируют единый комплекс вокруг существующего международного аэропорта имени короля Халида. По площади будущий аэропорт будет сопоставим с Манхэттеном в Нью-Йорке — то есть речь идёт о городе-аэропорте, а не просто терминале.

Открытие комплекса заявлено на 2030 год. Площадь — 57 квадратных километров, а целевые показатели включают пропускную способность до 100 млн пассажиров в год и обработку свыше 2 млн тонн грузов к 2030 году.

Дальняя цель: 185 миллионов пассажиров

Помимо горизонта 2030 года, проекту задают и более долгую траекторию. Указывается, что в конечном счёте аэропорт должен принимать до 120 млн пассажиров ежегодно, а затем выйти на 185 млн пассажиров к 2050 году. Это уровень, который меняет статус города: хаб становится не просто инфраструктурой, а "двигателем" для туризма, бизнеса и логистики.

Что будет внутри: дизайн, технологии и инфраструктура

Аэропорт проектирует Foster + Partners. В описании акцент сделан на "свете и воздухе", пространствах для отдыха и большой торговой зоне. Среди технологических элементов упоминается высокотехнологичное освещение с климат-контролем.

Вокруг планируют ландшафтные сады, внутри — крупную мечеть, а также отдельный королевский терминал для членов королевской семьи, чиновников и VIP-гостей.

