Наталья Клементьева

Взлёт к звёздам: Саудовская Аравия строит аэропорт будущего

Саудовская Аравия замахнулась на самый большой аэропорт в мире — The Sun
В международном аэропорту имени короля Салмана в Эр-Рияд начались заключительные работы по строительству дополнительной взлётно-посадочной полосы длиной 4200 метров. Ожидается, что это увеличит пропускную способность аэропорта: с 65 до 85 взлётов и посадок в час.

Фото: commons.wikimedia.org by AAlsaiad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Исполняющий обязанности гендиректора аэропорта Марко Мехиа назвал начало строительства третьей полосы важным этапом реализации генерального плана KSIA и подчеркнул ориентацию проекта на инфраструктуру "мирового уровня" и расширение дальнемагистральных возможностей, пишет The Sun.

Какой будет "мегааэропорт" и когда его откроют

Проект предполагает не одну-две полосы, а целых шесть. Все они будут параллельными и сформируют единый комплекс вокруг существующего международного аэропорта имени короля Халида. По площади будущий аэропорт будет сопоставим с Манхэттеном в Нью-Йорке — то есть речь идёт о городе-аэропорте, а не просто терминале.

Открытие комплекса заявлено на 2030 год. Площадь — 57 квадратных километров, а целевые показатели включают пропускную способность до 100 млн пассажиров в год и обработку свыше 2 млн тонн грузов к 2030 году.

Дальняя цель: 185 миллионов пассажиров

Помимо горизонта 2030 года, проекту задают и более долгую траекторию. Указывается, что в конечном счёте аэропорт должен принимать до 120 млн пассажиров ежегодно, а затем выйти на 185 млн пассажиров к 2050 году. Это уровень, который меняет статус города: хаб становится не просто инфраструктурой, а "двигателем" для туризма, бизнеса и логистики.

Что будет внутри: дизайн, технологии и инфраструктура

Аэропорт проектирует Foster + Partners. В описании акцент сделан на "свете и воздухе", пространствах для отдыха и большой торговой зоне. Среди технологических элементов упоминается высокотехнологичное освещение с климат-контролем.

Вокруг планируют ландшафтные сады, внутри — крупную мечеть, а также отдельный королевский терминал для членов королевской семьи, чиновников и VIP-гостей.

Популярные вопросы о международном аэропорте имени короля Салмана

Когда откроется аэропорт?

В материале указано, что открытие запланировано на 2030 год.

Сколько пассажиров он сможет обслуживать?

Заявленные ориентиры — до 100 млн пассажиров в год к 2030 году, затем рост до 120 млн, а в перспективе — до 185 млн пассажиров к 2050 году.

Что лучше: нынешний аэропорт или новый комплекс?

На переходном этапе многое будет зависеть от того, какие части инфраструктуры уже введены и как распределены рейсы. В долгосрочной перспективе новый комплекс рассчитан на более высокую пропускную способность, сервис и транзитный потенциал.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы туризм эр-рияд авиация аэропорт строительство саудовская аравия
