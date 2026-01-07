Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

От Португалии до Антарктиды: малыш объехал весь мир, пока другие учились читать

Семилетний Макгроу побывал с родителями на всех континентах — The New York Post
Туризм

Пока многие дети только учатся читать, семилетний Уайлдер Макгроу уже успел побывать на всех континентах — включая Антарктиду.

Семья в машине
Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Семья в машине

Для его семьи это не было заранее придуманным челленджем: просто так сложилась жизнь, где поездки стали привычным способом проводить время вместе. Об этом сообщает The New York Post.

Как случайная цель превратилась в семейный маршрут

Писательница и тревел-автор Джорди Липпе-Макгроу подчёркивает, что не пыталась "вырастить ребёнка-рекордсмена". По её словам, они с мужем Россом просто много ездили, потому что это то, что им нравится и подходит по характеру.

Осознание пришло, когда сыну было пять. Перед поездкой в Южную Америку родители решили подсчитать, сколько "крупных точек" уже закрыто, и выяснили, что континентов в списке уже пять. Тогда, по словам Джорди, муж посмотрел на перечень и предложил: раз так, можно "дойти до конца" и собрать все семь.

Паспорту — восемь недель, а штамп уже есть

Первый выезд Уайлдера случился совсем рано: в восемь недель семья полетела в Португалию. Затем были Карибы, Канада и Мексика — всё это до того, как мальчику исполнилось два года. Пандемия поставила путешествия на паузу, но после снятия ограничений семья снова вернулась к привычному ритму.

Дальше маршрут рос по нарастающей: остров Невис и другие точки Карибского бассейна, Коста-Рика, Дубай, сафари в Замбии, затем Европа — Франция, Швейцария, Шотландия, Ирландия, Италия — и даже Галапагосы, причём всё это, как описывается, уложилось в период до пятилетия.

Шестой континент "добрали" летом: Амстердам, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия. А в ноябре финальной точкой стала Антарктида.

Антарктида как "замыкание круга"

Для Джорди эта поездка оказалась ещё и личной историей: Антарктида стала её седьмым континентом задолго до нынешнего путешествия — она была там на пятом месяце беременности. Вернуться спустя семь лет уже с сыном она описывает как ощущение "замыкания круга", о котором семья раньше даже не думала.

На ледяной материк они отправились на борту судна Resolution (экспедиционный формат), а для Уайлдера это было не только про пингвинов и айсберги. На корабле он подружился с единственной девочкой на борту, а исследователь каждый день проводил для детей практические занятия — что-то между уроком естествознания и приключением.

Путешествия как способ справляться с утратой

Липпе-Макгроу говорит о поездках не как о красивой картинке, а как о том, что помогло ей пережить тяжёлый опыт. В 2010 году её отец, врач и пилот, погиб в авиакатастрофе, и после этого она долго боялась летать. Вместо того чтобы "закрыться", она выбрала движение и исследование мира.

Она признаётся, что хотела, чтобы сын вырос любознательным и уверенным, воспринимал мир как пространство, в котором можно ориентироваться, а не как место, где всё опасно.

"Люди видят только отточенные моменты"

При всей романтике семья не скрывает, что путешествия с ребёнком — это не сплошной комфорт. Липпе-Макгроу прямо говорит: в соцсетях обычно остаются красивые кадры, а за ними — усталость, ночные логистические сбои, слёзы из-за еды в самолёте и детские "больше никогда".

В Антарктиде были дни, когда Уайлдер по 36 часов почти не вставал с койки из-за морской болезни, а перекусы приходилось буквально "выторговывать" спокойными переговорами. И всё же, отмечает мать, именно эта неприглаженность делает впечатления более настоящими.

Плюсы и минусы путешествий с маленькими детьми

Тема регулярно вызывает споры, и в материале звучит важная мысль: универсального рецепта нет. При этом опыт может быть полезным, если он не превращается в постоянный стресс.

• Плюсы: смена среды развивает гибкость, любопытство, терпение; ребёнок привыкает к новому вкусу, языкам, правилам и людям; у семьи появляются общие истории, а не только фотографии.

• Минусы: чрезмерный темп перегружает нервную систему ребёнка, сбивает сон и провоцирует капризы; перелёты, морская болезнь и акклиматизация могут сделать поездку тяжёлой; если родители "гонятся за идеальной картинкой", дети часто чувствуют давление.

Как путешествовать с ребёнком и не выгореть

  1. Планируйте день с запасом: одна ключевая активность и время "просто пожить" — кафе, парк, отельный бассейн.

  2. Держите режим максимально стабильным: сон и еда важнее расписания музеев.

  3. Соберите "набор спасения": перекусы, вода, сменная одежда, тёплый слой, лекарства по согласованию с врачом.

  4. Принимайте "неидеальность": иногда ребёнку нужен планшет, тишина или просто лечь — и это нормально.

  5. Делайте маршрут совместным: учитывайте интересы ребёнка (как у Уайлдера — футбол), чтобы поездка не была "перетаскиванием" по взрослым точкам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы мир дети семья антарктида путешествия
Новости Все >
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Сейчас читают
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Красота и стиль
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
США и Канада. Новости и аналитика
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Идеальное время планки — 1 минута при правильной технике — Fit Your Body
Современные биф-томаты не склонны к растрескиванию плодов
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
Диморфотека зацветает через 9 недель после посева
Анализ крови комаров выявил ДНК 86 видов животных — ScienceAlert
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году таделакт становится альтернативой краске и обоям — ouest-france
Добавление ложки сгущёнки улучшает консистенцию и вкус картофельного салата
Аденовирус сохраняет высокую устойчивость к дезинфекции
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.