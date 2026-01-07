От Португалии до Антарктиды: малыш объехал весь мир, пока другие учились читать

Семилетний Макгроу побывал с родителями на всех континентах — The New York Post

Пока многие дети только учатся читать, семилетний Уайлдер Макгроу уже успел побывать на всех континентах — включая Антарктиду.

Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info Семья в машине

Для его семьи это не было заранее придуманным челленджем: просто так сложилась жизнь, где поездки стали привычным способом проводить время вместе. Об этом сообщает The New York Post.

Как случайная цель превратилась в семейный маршрут

Писательница и тревел-автор Джорди Липпе-Макгроу подчёркивает, что не пыталась "вырастить ребёнка-рекордсмена". По её словам, они с мужем Россом просто много ездили, потому что это то, что им нравится и подходит по характеру.

Осознание пришло, когда сыну было пять. Перед поездкой в Южную Америку родители решили подсчитать, сколько "крупных точек" уже закрыто, и выяснили, что континентов в списке уже пять. Тогда, по словам Джорди, муж посмотрел на перечень и предложил: раз так, можно "дойти до конца" и собрать все семь.

Паспорту — восемь недель, а штамп уже есть

Первый выезд Уайлдера случился совсем рано: в восемь недель семья полетела в Португалию. Затем были Карибы, Канада и Мексика — всё это до того, как мальчику исполнилось два года. Пандемия поставила путешествия на паузу, но после снятия ограничений семья снова вернулась к привычному ритму.

Дальше маршрут рос по нарастающей: остров Невис и другие точки Карибского бассейна, Коста-Рика, Дубай, сафари в Замбии, затем Европа — Франция, Швейцария, Шотландия, Ирландия, Италия — и даже Галапагосы, причём всё это, как описывается, уложилось в период до пятилетия.

Шестой континент "добрали" летом: Амстердам, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия. А в ноябре финальной точкой стала Антарктида.

Антарктида как "замыкание круга"

Для Джорди эта поездка оказалась ещё и личной историей: Антарктида стала её седьмым континентом задолго до нынешнего путешествия — она была там на пятом месяце беременности. Вернуться спустя семь лет уже с сыном она описывает как ощущение "замыкания круга", о котором семья раньше даже не думала.

На ледяной материк они отправились на борту судна Resolution (экспедиционный формат), а для Уайлдера это было не только про пингвинов и айсберги. На корабле он подружился с единственной девочкой на борту, а исследователь каждый день проводил для детей практические занятия — что-то между уроком естествознания и приключением.

Путешествия как способ справляться с утратой

Липпе-Макгроу говорит о поездках не как о красивой картинке, а как о том, что помогло ей пережить тяжёлый опыт. В 2010 году её отец, врач и пилот, погиб в авиакатастрофе, и после этого она долго боялась летать. Вместо того чтобы "закрыться", она выбрала движение и исследование мира.

Она признаётся, что хотела, чтобы сын вырос любознательным и уверенным, воспринимал мир как пространство, в котором можно ориентироваться, а не как место, где всё опасно.

"Люди видят только отточенные моменты"

При всей романтике семья не скрывает, что путешествия с ребёнком — это не сплошной комфорт. Липпе-Макгроу прямо говорит: в соцсетях обычно остаются красивые кадры, а за ними — усталость, ночные логистические сбои, слёзы из-за еды в самолёте и детские "больше никогда".

В Антарктиде были дни, когда Уайлдер по 36 часов почти не вставал с койки из-за морской болезни, а перекусы приходилось буквально "выторговывать" спокойными переговорами. И всё же, отмечает мать, именно эта неприглаженность делает впечатления более настоящими.

Плюсы и минусы путешествий с маленькими детьми

Тема регулярно вызывает споры, и в материале звучит важная мысль: универсального рецепта нет. При этом опыт может быть полезным, если он не превращается в постоянный стресс.

• Плюсы: смена среды развивает гибкость, любопытство, терпение; ребёнок привыкает к новому вкусу, языкам, правилам и людям; у семьи появляются общие истории, а не только фотографии.

• Минусы: чрезмерный темп перегружает нервную систему ребёнка, сбивает сон и провоцирует капризы; перелёты, морская болезнь и акклиматизация могут сделать поездку тяжёлой; если родители "гонятся за идеальной картинкой", дети часто чувствуют давление.

Как путешествовать с ребёнком и не выгореть

Планируйте день с запасом: одна ключевая активность и время "просто пожить" — кафе, парк, отельный бассейн. Держите режим максимально стабильным: сон и еда важнее расписания музеев. Соберите "набор спасения": перекусы, вода, сменная одежда, тёплый слой, лекарства по согласованию с врачом. Принимайте "неидеальность": иногда ребёнку нужен планшет, тишина или просто лечь — и это нормально. Делайте маршрут совместным: учитывайте интересы ребёнка (как у Уайлдера — футбол), чтобы поездка не была "перетаскиванием" по взрослым точкам.