Наталья Клементьева

Шесть южнокорейских порталов в лето: как горячие источники побеждают зимнюю стужу

Горячие источники Южной Кореи, где зима становится сказкой — Korea Herald
Туризм

Зимой в Южной Корее есть простой способ быстро "переключиться" из режима холода в режим отдыха — уехать туда, где пар поднимается над горячей водой прямо на открытом воздухе.

термальный источник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
термальный источник

В этом сезоне люди чаще выбирают направления, где можно совместить прогулки на свежем воздухе и красивые виды, а затем согреться в тёплой воде, пишет Korea Herald.

Шесть горячих источников, которые советуют на зиму

В список вошли локации из разных регионов — от горной Кореи до острова Чеджу, чтобы можно было подобрать и "снежный" отдых, и более мягкий климат.

• Индже: горячий источник Пилрье — в долинах Сораксана, с видами, которые особенно впечатляют после снегопадов, и с удобным доступом к природным точкам вроде берёзового леса и прогулочных зон.

• Госон: горячие источники Вонам — с панорамой на Ульсанбави и возможностью совместить спа с поездкой к лагунам Сонджихо и Хваджинпо, а также к туристическим местам рядом с демилитаризованной зоной.

• Янъян: горячие источники Сольхэ — на восточных склонах Сораксана, где легко добавить к купанию морское побережье, пляжи и рынок с локальной кухней.

• Мунгён: горячие источники STX — горный вариант для тех, кто любит зимние тропы и прогулки, плюс рядом есть культурные объекты и места, связанные с историей региона.

• Чхонсон: горячий источник Сольсэм — недалеко от национального парка Джувансан, известен минеральной водой с высоким содержанием сульфатов; зимой здесь особенно эффектны природные ландшафты.

• Согвипо: горячий источник Сагье (остров Чеджу) — место с газированной минеральной водой; рядом вулканические пейзажи, прибрежные тропы и сезон цветения камелий с декабря по конец января.

Плюсы и минусы зимних поездок на горячие источники

Такие маршруты часто планируют как короткий спа-уикенд или мини-отпуск с проживанием в курорте. При этом важно понимать нюансы сезона.

• Плюсы: открытые купальни дают быстрый эффект "тепла" и расслабления, а зимние пейзажи усиливают впечатление; многие комплексы совмещают бассейны, сауны и спа-процедуры, что удобно для восстановления после прогулок.

• Минусы: в популярные дни бывает плотная загрузка; после купания на улице нужно особенно внимательно относиться к перепаду температур и заранее продумывать одежду и транспорт.

Советы по выбору горячих источников для зимней поездки

  1. Сначала решите, что важнее: снежные горы (Канвон) или более мягкая погода и побережье (Чеджу).

  2. Проверьте формат комплекса: только купальни или полноценный спа-курорт с сауной и зонами отдыха; в Корее часто встречается формат "ончхон" и банные комплексы

  3. Планируйте "связку" на день: прогулка/рынок/парк → купание → тёплый ужин, чтобы отдых был ровным, без спешки.

  4. Уточните состав воды и ограничения, если выбираете место именно ради минеральных особенностей.

  5. На выходные бронируйте заранее — зимние направления в Корее быстро заполняются.

Популярные вопросы о горячих источниках в Южной Корее

Как выбрать источник, если хочется красивых видов?

Ориентируйтесь на географию: горные районы чаще дают заснеженные панорамы и тропы, а на Чеджу акцент смещается к побережью и вулканическим ландшафтам.

Сколько обычно стоит посещение горячих источников?

Цена зависит от формата: общественные купальни обычно дешевле, курортные комплексы с дополнительными зонами и спа-пакетами — дороже. Точный тариф лучше смотреть на странице конкретного объекта или у Корейской ассоциации горячих источников.

Что лучше для первого раза — курорт или более простой источник?

Если хочется максимального комфорта, выбирайте курортный формат с инфраструктурой на месте. Если важнее "попробовать сам опыт", подойдёт и более простой вариант, особенно в связке с прогулками и местными достопримечательностями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы зима отдых туризм южная корея
