Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Кольцевая ловушка для влюблённых в Европу: эльзасская деревня, из которой не хочется выходить

Деревню Эгисхайм сохранили вне массового туризма Эльзаса
Туризм

В Эльзасе есть места, которые остаются в тени популярных маршрутов, но именно там раскрывается подлинный характер региона. Небольшая деревня Эгисхайм словно создана для неспешных прогулок и внимательных взглядов. Здесь нет суеты, зато есть ощущение живой истории и уюта.

Деревня Эгисхайм
Фото: https://www.flickr.com/photos/78775886@N06/51101113825/ by Patrick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деревня Эгисхайм

Деревня, где время движется по кругу

Эгисхайм расположен среди виноградников и выстроен по редкому для Европы принципу концентрических улиц. Кольцевые переулки плавно обнимают центральную площадь с замком, создавая ощущение продуманного, почти идеального пространства. Такой формат делает прогулку похожей на путешествие по спирали, где каждый поворот открывает новый ракурс.

Фахверковые дома с яркими геранями, старинная брусчатка и кованые вывески формируют атмосферу, далёкую от туристических клише. В отличие от Кольмара или Риквира, здесь легко поймать момент тишины и почувствовать, как жил этот город много веков назад.

Архитектура и история без суеты

В центре деревни возвышается замок графов Эгисхайма — родина папы Льва IX. Его восьмиугольные башни до сих пор задают ритм всей застройке, а дома будто тянутся друг к другу, образуя плотное, но гармоничное пространство. Эта камерность роднит Эгисхайм с другими европейскими уголками, которые ценят не за масштаб, а за атмосферу, как, например, забытый уголок Греции, куда едут за тишиной и природой.

Прогулка по деревне позволяет рассмотреть детали: старые дверные ручки, резные балки, фрески в часовне Сен-Леон. Всё это создаёт ощущение живого музея, в котором продолжают жить люди.

Виноградники и вкус региона

Окрестности Эгисхайма — это винодельческий регион у подножия Вогезов. Тропа Гран-Крю проходит между холмами и открывает панорамы Эльзасской равнины. Прогулка занимает несколько часов и подходит даже тем, кто не привык к активным маршрутам.

В местных винных погребах гостей встречают без формальностей. Рислинги и гевюрцтраминеры здесь — часть повседневной культуры, а дегустация превращается в разговор о земле и традициях. Такой подход к отдыху всё чаще ценится путешественниками, уставшими от массовых курортов, даже во Франции, где популярны и более громкие направления вроде французских горнолыжных курортов. Об этом рассказывает Carre.

Когда лучше ехать в Эгисхайм

Весной деревня утопает в цветах, летом оживают террасы, осенью начинается сбор винограда, а зимой улицы наполняются рождественским светом. В любой сезон Эгисхайм остаётся спокойным и дружелюбным, не теряя своего ритма.

Советы для поездки в Эгисхайм

  1. Бронируйте жильё заранее, выбирая небольшие гостевые дома в исторических зданиях.
  2. Планируйте прогулки рано утром или ближе к вечеру, чтобы избежать дневных групп.
  3. Обязательно попробуйте местную кухню в винстубах: бекеоффе, тарт фламбе и квашеную капусту.

Популярные вопросы об Эгисхайме

Как добраться до деревни?

Удобнее всего ехать из Кольмара на машине или автобусе.

Сколько времени закладывать на визит?

Для знакомства с деревней достаточно одного дня, но с ночёвкой впечатлений будет больше.

Что выбрать: Эгисхайм или Риквир?

Эгисхайм подойдёт тем, кто ищет тишину и атмосферу, а не насыщенную экскурсионную программу.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы туризм туристы франция путешествие путешествия
Новости Все >
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа
Снижение курса доллара не всегда приводит к падению цен на автомобили — Коротков
В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон
Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Садоводство, цветоводство
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было
Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было
Последние материалы
Деревню Эгисхайм сохранили вне массового туризма Эльзаса
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Заливной пирог с фаршем и сыром выпекают 40 минут
Кайенский перец отпугивает крыс от кормушек для птиц
Макияж губ в 2026 году смещается к нюдовым и приглушённым оттенкам — Jenny
Решения 2026 года имеют долгосрочные последствия
Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа
Стрижка на влажные волосы искажает форму причёски — Bovary
Употребление алкоголя повышает риск рака печени и пищевода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.