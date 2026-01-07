В двух часах от Майами спрятался тропический остров: воды как на Карибах, а вокруг — ни души

Остров Пинат сохранил дикую природу без отелей и машин — писательница Шерман

В двух часах езды от Майами скрывается место, которое легко спутать с Карибами. Небольшой остров площадью 79 акров удивляет прозрачной бирюзовой водой, дикой природой и полным отсутствием городской суеты. Здесь нет машин, отелей и ресторанов — только океан, песок и ощущение изоляции.

Фото: Peanut-Island-Web-3528 by Florida Guidebook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Остров Пинат

Тропический остров без городской суеты

Остров Пинат, который местные жители ласково называют "Орехом", расположен всего в нескольких минутах лодочного хода от Палм-Бич и примерно в 75 милях к северу от Майами. Несмотря на близость к мегаполисам, он кажется оторванным от цивилизации. Отсутствие транспорта, гостиниц и капитальной застройки создаёт редкое для Флориды ощущение первозданности — эффект, который обычно ищут в более удалённых направлениях, вроде островов с белым песком и бирюзовым океаном.

Сегодня Пинат-Айленд — это ухоженный природный парк с пляжами, искусственными рифами, пирсом и прогулочной инфраструктурой. Туристы приезжают сюда ради купания, сноркелинга, прогулок вдоль воды и неспешного отдыха на песке. На острове оборудована кольцевая тропа длиной около 2,1 километра, с которой открываются виды на внутрибереговой водный путь.

Немного истории: от бункера до парка

Изначально остров назывался Инлет-Айленд, но своё нынешнее имя он получил после неудачной операции по транспортировке арахисового масла в 1946 году. Позже это место сыграло неожиданную роль в истории США — во времена Карибского кризиса здесь располагался секретный бункер президента Джона Кеннеди.

Лишь в 2005 году территория была полностью переосмыслена и открыта для публики как парк. С тех пор остров стал популярным направлением для отдыха на природе, рыбалки и морских прогулок, сохранив при этом спокойную атмосферу и исторический след.

Чистая вода и активный отдых

Большинство гостей приезжают на Пинат-Айленд ради воды. Она отличается необычной для материковой Флориды прозрачностью и насыщенным голубым оттенком.

"Остров Пинат кажется безмятежным, тропическим, почти карибским островом, но он расположен прямо посреди внутриберегового водного пути в округе Палм-Бич", — говорит писательница о путешествиях Скай Шерман.

По её словам, близость к устью залива Палм-Бич обеспечивает отличную циркуляцию воды, благодаря чему она остаётся чистой большую часть года. Здесь популярны сноркелинг у рифов, каякинг вдоль мангровых зарослей, прогулки на сапбордах и наблюдение за морскими черепахами, скатами и тропическими рыбами. Об этом сообщает издание Travel + Leisure.

Лучшее время для посещения

Пинат-Айленд подходит для визита практически круглый год. Осень и весна считаются самыми комфортными сезонами благодаря мягкой погоде и умеренному количеству туристов. Зимой сюда часто приплывают ламантины, выбирая тёплые мелководья острова.

Будние дни заметно спокойнее, чем выходные, особенно в высокий сезон. Самая лучшая видимость для купания и сноркелинга наблюдается за два часа до или после прилива, когда течение очищает воду.

Как добраться до острова

Пинат-Айленд полностью свободен от автомобилей, но логистика остаётся простой и понятной. Ежедневно курсируют паромы от Peanut Island Shuttle Boat и Sailfish Marina Resort — дорога по воде занимает около 10 минут. В высокий сезон и праздники рекомендуется бронировать билеты заранее.

Частные лодки могут швартоваться у общественных причалов с восточной и западной стороны острова или вставать на якорь неподалёку. Для тех, кто путешествует дальше по Флориде и другим странам, особенно удобно, когда связь работает сразу после прибытия — такие решения всё чаще выбирают современные путешественники, как и мобильный интернет без физической SIM-карты.

Что важно знать перед поездкой

На острове нет магазинов и кафе, поэтому еду, воду и перекусы стоит брать с собой. Употребление алкоголя запрещено, но на территории есть угольные грили и беседки для пикников. Иногда рядом появляются лодки с едой, однако это скорее приятный бонус, чем гарантия обеда.

Важно заранее позаботиться о солнцезащитном креме, головных уборах, полотенцах и снаряжении для сноркелинга. Розеток на острове немного, поэтому рассчитывать на подзарядку гаджетов не стоит.

Если хочется остаться дольше

Для тех, кто не ограничивается однодневной поездкой, на Пинат-Айленде доступны 17 кемпингов. Ночёвка под звёздами, ужин на гриле у воды и рассвет над Атлантикой делают такой формат особенно запоминающимся. Места разбирают быстро, поэтому бронирование лучше планировать заранее.

Альтернативный вариант — вернуться на материк и продолжить отдых в Уэст-Палм-Бич с его ресторанами, бутиками и культурными объектами.

Плюсы и минусы отдыха на Пинат-Айленде

Остров привлекает своей простотой и природной красотой, но подходит не всем.

Плюсы:

прозрачная вода и рифы для снорклинга;

отсутствие автомобилей и городской суеты;

возможность кемпинга и пикников;

удобство для семей с детьми.

Минусы:

нет кафе, ресторанов и магазинов;

ограниченное количество кемпингов;

многолюдно в выходные и высокий сезон.

Советы по планированию поездки

Проверяйте расписание приливов для лучшей видимости воды. Планируйте визит в будний день, если важна тишина. Берите всё необходимое с собой — на острове негде докупить забытое. Приезжайте пораньше в высокий сезон.

Популярные вопросы о Пинат-Айленде

Когда лучше ехать на остров Пинат?

Весна и осень считаются самыми комфортными сезонами, а зимой можно увидеть ламантинов.

Сколько стоит поездка на Пинат-Айленд?

Цена зависит от паромной компании или аренды лодки и сезона.

Что лучше — однодневная поездка или кемпинг?

Один день подойдёт для знакомства, а ночёвка раскрывает остров с более спокойной и атмосферной стороны.