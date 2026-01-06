Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Застряли на кресельном подъёмнике? Вот что нужно запомнить, чтобы не навредить себе

Прыжок с кресельного подъёмника таит опасности — Pravda
Если кресельный подъёмник вдруг остановился, главное правило звучит скучно, но спасает здоровье: оставайтесь на месте и ждите спаскоманду.

Учения эвакуационно-спасательных служб на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Учения эвакуационно-спасательных служб на курорте Роза Хутор

При этом реальная эвакуация почти не похожа на вирусные ролики, пишет Pravda.

Как обычно проходит эвакуация с подъёмника

Когда остановка затягивается и нужно выводить людей, спаскоманды используют систему блоков и ремней безопасности. Спасатель поднимается к креслам через опору, закрепляет снаряжение и организует контролируемый спуск каждого человека.

Лыжника или сноубордиста переводят на страховку, после чего он безопасно опускается на землю, применяя базовые элементы альпинистской техники, а не "прыжок в сугроб".

Почему нельзя прыгать вниз даже "всего" с шести метров

Видеоинциденты часто провоцируют спор: "а что, если просто спрыгнуть?" Профессиональные спасатели предупреждают, что прыжок примерно с 6 метров — это высокий риск тяжёлых травм. Опасность не только в приземлении на снег: можно получить повреждения позвоночника, удариться о наст, скрытые неровности, элементы трассы или снаряжение.

Самый безопасный вариант — оставаться в кресле с закрытой защитной дугой и выполнять указания персонала.

Золотые правила для "застрявших" на кресле

Специалисты по безопасности советуют действовать максимально просто и дисциплинированно:

  1. Не пытайтесь спасаться самостоятельно прыжком, если вас прямо не инструктируют спасатели.

  2. Оставайтесь пристёгнутыми и держите опущенной защитную дугу.

  3. Сохраняйте спокойствие: современные кресла рассчитаны на сильный ветер и температурные колебания, а наиболее безопасная точка — ваше место на сиденье.

  4. Следите за голосовыми объявлениями и указаниями сотрудников курорта.

  5. Не раскачивайте кресло и не пытайтесь "помочь" технике заработать.

Как обстоят дела с безопасностью канатных дорог 

Перед запуском сезона оборудование проходит профессиональный осмотр и испытания.. Проверяют механику (тросы, ролики, тормоза) и электронные системы, которые должны автоматически остановить подъёмник при отклонениях.

Также проходят тренировки персонала по эвакуации: задача — уметь вывести людей по регламенту, обычно за 2-3 часа в зависимости от условий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
