Наталья Клементьева

Марракеш – город контрастов: две стороны одной медали шопинг-туризма

Марракеш стал Меккой для любителей необычных покупок — Metro
Марракеш легко сбивает с толку и этим же моментально влюбляет в себя: в медине хочется идти на запах специй, за звоном металла и яркими тканями, раствориться в базарном хаосе и понять, почему сюда едут за "выгодными находками".

Marrakech-souq-2016-3
Фото: commons.wikimedia.org by Vassia Atanassova - Spiritia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Marrakech-souq-2016-3

В последние месяцы шопинг-поездки и охота за винтажом стали отдельным поводом для путешествий, и Марокко идеально подходит для такого формата. Об этом пишет Metro.

Медина, где невозможно не купить лишнего

В глубине марракешской медины трудно заблудиться по-настоящему: рано или поздно любой переулок выводит к лавкам, мастерским и очередному суку. Кожа, текстиль, керамика, дерево и латунь — всё продаётся рядом с местом, где это делают. При этом у каждого квартала своя специализация: один сук "про кожу", другой — про кузнецов, третий — самый оживлённый и удобный для новичков, словно местная "центральная улица".

Риад как "маленький рай" за тяжёлой дверью

Марракеш называют Красным городом из-за домов из красноватого песчаника, но настоящие сокровища прячутся внутри дворов. Местный хозяин Мохамед Меллак объясняет это просто: одинаковый цвет стен стирает социальные различия, а за каждой дверью можно найти тихий оазис. И действительно, достаточно толкнуть зелёную дверь в районе Баб-Дуккала — и шум сменяется внутренним двориком, апельсиновым деревом, бассейном и мозаикой зеллидж.

Владельцы риада рассказывают, что перед реставрацией это был дом нескольких поколений, к которому десятилетиями почти не прикасались.

Базары: каллиграфия, бабуши и торг, который радует не меньше покупки

Утро в Марракеше начинается с призыва к молитве, а затем город включается на полную — и медина становится праздником запахов, цветов и шума. Свет пробивается через полотно навесов, рисует узоры на тканях, а мастера стучат по медным фонарям прямо у входа в мастерскую. В одном из ателье каллиграф Омар выводит имя на арабском и напоминает, что в этом искусстве важны баланс и гармония.

Дальше начинаются покупки: керамика ручной работы, ряды бабушей, мастерские с характерным кожаным запахом. Приятный бонус — многие продавцы готовы отправить покупки домой, так что сувениры не обязательно тащить в чемодане.

А ещё здесь легко "поймать" момент местной кухни: например, лубию — густое рагу из белой фасоли с лимоном, оливковым маслом и хариссой, которое едят с хлебом прямо на маленькой площади, где обедают местные.

Город контрастов: блошиный рынок и дизайнерский Марракеш

Если хочется увидеть Марракеш без туристической "полировки", стоит заглянуть на Баб-эль-Хемис — большой блошиный рынок под открытым небом. Здесь пыльно, шумно, и без проводника легко потеряться, зато можно наткнуться на вещи, которых не ждёшь: от старых телефонов и инструментов до мебели и одежды. При этом винтаж соседствует с живыми ремеслами — резчики по дереву и мастера по металлу работают прямо на месте, и граница между "антиквариатом" и "сделано сегодня" становится удивительно тонкой.

А всего в нескольких минутах — совсем другой мир: аккуратные сады, эстетские пространства и магазины, где делают ставку на современный марракешский дизайн и поддержку локальных авторов. Именно эта смена картинок и делает город таким запоминающимся.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
