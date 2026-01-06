Сбежать от холода красиво и недорого: проверенные зимние пляжные страны для отдыха у моря

Зима — не повод мириться с холодом, если есть возможность сменить куртку на купальник. В январе и феврале многие направления предлагают комфортную погоду, море и сервис без экстремальных расходов. Главное — выбрать страну с удачным соотношением климата, цен и возможностей для отдыха.
В разгар российской зимы популярные курорты встречают туристов мягким солнцем и теплым морем. При этом не везде январь считается высоким сезоном, а значит, можно найти выгодные туры с перелётом и проживанием. Особенно это актуально для направлений, где пляжный отдых легко совмещается с экскурсиями, шопингом или активными развлечениями.
Дополнительный плюс — широкий выбор форматов. От "всё включено" до отелей с завтраками, от ленивого релакса до дайвинга и серфинга. Такой подход позволяет подстроить поездку под бюджет и личные интересы.
Зимой Таиланд предлагает одни из лучших условий для отдыха у моря. Температура воздуха держится в районе +28…+30 °C, вода прогревается до +27…+28 °C. Пхукет остается одним из самых популярных курортов благодаря развитой инфраструктуре и разнообразию пляжей — от спокойных Каты и Карона до более активных зон.
Январь считается пиком сезона, поэтому цены могут быть заметно выше. При этом рынок постепенно меняется, и привычные курорты уже не всегда остаются самыми бюджетными, о чём всё чаще говорят в контексте того, как меняется формат отдыха в Таиланде.
Египет часто выбирают те, кто хочет солнца, но не переносит экстремальную жару. Зимой здесь +20…+25 °C днем и комфортная температура моря. Шарм-эль-Шейх считается более удачным вариантом, чем Хургада, из-за меньшего ветра и спокойных пляжей.
Это время подходит не только для купания, но и для поездок к историческим достопримечательностям. Цены на туры остаются относительно доступными, особенно при бронировании после праздников.
Зимой Объединенные Арабские Эмираты привлекают мягким климатом и высоким уровнем сервиса. Днем воздух прогревается до +23…+26 °C, а прохладное море компенсируют подогреваемые бассейны в отелях. Дубай, Абу-Даби и Шарджа предлагают разные форматы отдыха — от пляжей до насыщенной городской жизни.
Январь — время масштабных распродаж благодаря Dubai Shopping Festival. Это делает поездку особенно привлекательной для тех, кто планирует совместить отпуск с покупками и экскурсиями.
Шри-Ланка зимой радует сухой погодой и тропическим теплом. Южное и юго-западное побережья подходят для пляжного отдыха, снорклинга и поездок к природным достопримечательностям. Курорты отличаются атмосферой: Бентота подойдет для спокойного отпуска, Хиккадува — для активного.
Тем, кто ищет альтернативу раскрученным направлениям, всё чаще советуют обратить внимание на другие азиатские острова — не случайно Филиппины становятся популярным направлением зимой. Куба же предлагает карибский колорит и формат "всё включено": Варадеро известен белоснежными пляжами и теплым морем, а январь и февраль считаются комфортными по погоде месяцами. Об этом сообщает Life. ru.
Таиланд и Шри-Ланка подойдут тем, кто ищет стабильное тепло и разнообразие природы. Египет выигрывает по соотношению цены и климата, особенно для коротких поездок. ОАЭ ориентированы на комфорт и городские развлечения, а Куба — на неспешный пляжный релакс с карибской атмосферой.
Перед выбором направления важно учитывать не только стоимость, но и особенности сезона.
Преимущества
Недостатки
Таиланд, Египет, Шри-Ланка и Куба считаются одними из самых удачных вариантов.
Цены зависят от направления и отеля, но Египет и ОАЭ часто предлагают самые доступные варианты.
Многие направления позволяют сочетать оба формата, что делает отдых более насыщенным.
