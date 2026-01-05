Пляжи, спа и святыни вместо тревожных новостей: страна готовится снова принимать российских туристов

Израиль увеличил число рейсов для туристов из России

Израиль постепенно возвращает позиции на туристической карте для россиян после непростых лет, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на заметное сокращение турпотока, поездки не прекращались полностью, а власти страны использовали паузу для перестройки отрасли. Зимой Израиль делает ставку на оздоровительный и культурно-познавательный туризм, рассчитывая вновь заинтересовать гостей из России.

Фото: Davidi Vardi via the PikiWiki - Israel free image collection project by דוידי ורדי, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Израиль

Туристическая жизнь возвращается в привычный ритм

По прибытии в Тель-Авив путешественников встречает спокойная и вполне мирная повседневность. Люди гуляют по набережной, занимаются спортом на пляжах, проводят вечера в кафе и ресторанах, рассматривают современное искусство в галереях Яффы и выбирают специи на рынке Кармель. Город живёт обычной жизнью, как и Иерусалим, Назарет, Кесария или Эйлат.

Туристическая отрасль постепенно восстанавливается. В 2025 году страну посетили около 1,2 млн иностранных туристов — это больше, чем годом ранее, но пока заметно меньше докризисных показателей. Доля гостей из России и стран СНГ остаётся сравнительно небольшой, поэтому власти рассматривают этот рынок как один из ключевых для дальнейшего роста.

Правила въезда и перелёты

Для россиян сохраняется безвизовый режим: находиться в Израиле можно до 90 дней в течение полугода. Однако теперь перед поездкой требуется оформить электронное разрешение ETA-IL. Также на границе могут запросить обратные билеты, медицинскую страховку, бронь отеля и подтверждение финансовой состоятельности.

Прямые рейсы из Москвы выполняют авиакомпании El Al и Red Wings. Последняя использует самолёты Ту-214, что обеспечивает стабильное обслуживание и снижает риски отмен. Подобные меры укладываются в общий региональный тренд по упрощению условий для путешественников, который заметен и в других странах Ближнего Востока, развивающих безвизовые инициативы региона.

Оздоровительный туризм и Мёртвое море

Зимой Израиль традиционно делает акцент на оздоровительный отдых. Главным направлением остаётся побережье Мёртвого моря, в частности курортная зона Эйн-Бокек. Здесь сосредоточены отели разных категорий, спа-центры, клиники и торговая инфраструктура.

Гости выбирают как семейные отели с насыщенными программами, так и более камерные варианты для уединённого отдыха. Отдельного внимания заслуживает район Эйн-Геди, где оздоровительные процедуры сочетаются с природными пейзажами и историческими объектами, включая крепость Масада и археологические парки Иудейской пустыни. Об этом сообщает издание "Известия".

Галилейское озеро и север страны

Альтернативой Мёртвому морю становятся окрестности Галилейского озера. Здесь климат мягче и прохладнее, даже зимой много зелени, а инфраструктура ориентирована на спокойный и размеренный отдых. Отели региона часто совмещают спа-программы с локальной гастрономией и возможностью экскурсий.

Галилея также остаётся важным направлением для паломников. Назарет, Капернаум, Табха и Гора Блаженств связаны с ключевыми событиями христианской истории и доступны для посещения круглый год, что делает регион привлекательным вне высокого сезона.

Городской формат отдыха

Оздоровительный туризм не ограничивается курортами. Комфортные отели с полным набором спа-процедур работают и в крупных городах. В Тель-Авиве туристов привлекает контраст между старинной Яффой и динамичными современными кварталами, атмосферой арт-пространств и прогулками вдоль Средиземного моря.

Иерусалим выбирают ради соприкосновения с историей, знакомой по священным текстам. Прогулки по Старому городу, Виа Долороза, Храм Гроба Господня и Стена Плача остаются главными точками притяжения. Такой формат путешествий всё чаще выбирают туристы, ориентированные на смысловые маршруты и спокойный ритм, что соответствует популярным зимним туристическим стратегиям без пляжной суеты.

Зимний отдых в Израиле

Зимний Израиль выгодно отличается разнообразием форматов. Курорты Мёртвого моря подходят для восстановления и спа-процедур, Галилея — для природного и культурного туризма, а Тель-Авив и Иерусалим — для городских впечатлений. В отличие от классических пляжных направлений, здесь можно комбинировать отдых, лечение и экскурсии в одном путешествии.

Плюсы и минусы поездки зимой

Зимний сезон имеет свои особенности.

Плюсы:

мягкая погода,

меньше туристов,

широкий выбор оздоровительных программ и экскурсий.

Минусы:

ограниченные возможности купания в море,

необходимость заранее оформлять электронное разрешение на въезд.

Советы для поездки

Заранее оформите ETA-IL и подготовьте документы. Выберите регион в зависимости от цели поездки — спа, экскурсии или городской отдых. Забронируйте отель и медицинскую страховку. Спланируйте маршруты между городами и курортами.

Популярные вопросы об отдыхе в Израиле

Нужна ли виза россиянам?

Нет, но требуется электронное разрешение на въезд.

Когда лучше ехать за оздоровлением?

Зима считается оптимальным сезоном для поездок на Мёртвое море.

Что выбрать — курорт или город?

Выбор зависит от цели путешествия: восстановление, экскурсии или сочетание обоих форматов.