Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пляжи, спа и святыни вместо тревожных новостей: страна готовится снова принимать российских туристов

Израиль увеличил число рейсов для туристов из России
Туризм

Израиль постепенно возвращает позиции на туристической карте для россиян после непростых лет, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на заметное сокращение турпотока, поездки не прекращались полностью, а власти страны использовали паузу для перестройки отрасли. Зимой Израиль делает ставку на оздоровительный и культурно-познавательный туризм, рассчитывая вновь заинтересовать гостей из России.

Израиль
Фото: Davidi Vardi via the PikiWiki - Israel free image collection project by דוידי ורדי, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Израиль

Туристическая жизнь возвращается в привычный ритм

По прибытии в Тель-Авив путешественников встречает спокойная и вполне мирная повседневность. Люди гуляют по набережной, занимаются спортом на пляжах, проводят вечера в кафе и ресторанах, рассматривают современное искусство в галереях Яффы и выбирают специи на рынке Кармель. Город живёт обычной жизнью, как и Иерусалим, Назарет, Кесария или Эйлат.

Туристическая отрасль постепенно восстанавливается. В 2025 году страну посетили около 1,2 млн иностранных туристов — это больше, чем годом ранее, но пока заметно меньше докризисных показателей. Доля гостей из России и стран СНГ остаётся сравнительно небольшой, поэтому власти рассматривают этот рынок как один из ключевых для дальнейшего роста.

Правила въезда и перелёты

Для россиян сохраняется безвизовый режим: находиться в Израиле можно до 90 дней в течение полугода. Однако теперь перед поездкой требуется оформить электронное разрешение ETA-IL. Также на границе могут запросить обратные билеты, медицинскую страховку, бронь отеля и подтверждение финансовой состоятельности.

Прямые рейсы из Москвы выполняют авиакомпании El Al и Red Wings. Последняя использует самолёты Ту-214, что обеспечивает стабильное обслуживание и снижает риски отмен. Подобные меры укладываются в общий региональный тренд по упрощению условий для путешественников, который заметен и в других странах Ближнего Востока, развивающих безвизовые инициативы региона.

Оздоровительный туризм и Мёртвое море

Зимой Израиль традиционно делает акцент на оздоровительный отдых. Главным направлением остаётся побережье Мёртвого моря, в частности курортная зона Эйн-Бокек. Здесь сосредоточены отели разных категорий, спа-центры, клиники и торговая инфраструктура.

Гости выбирают как семейные отели с насыщенными программами, так и более камерные варианты для уединённого отдыха. Отдельного внимания заслуживает район Эйн-Геди, где оздоровительные процедуры сочетаются с природными пейзажами и историческими объектами, включая крепость Масада и археологические парки Иудейской пустыни. Об этом сообщает издание "Известия".

Галилейское озеро и север страны

Альтернативой Мёртвому морю становятся окрестности Галилейского озера. Здесь климат мягче и прохладнее, даже зимой много зелени, а инфраструктура ориентирована на спокойный и размеренный отдых. Отели региона часто совмещают спа-программы с локальной гастрономией и возможностью экскурсий.

Галилея также остаётся важным направлением для паломников. Назарет, Капернаум, Табха и Гора Блаженств связаны с ключевыми событиями христианской истории и доступны для посещения круглый год, что делает регион привлекательным вне высокого сезона.

Городской формат отдыха

Оздоровительный туризм не ограничивается курортами. Комфортные отели с полным набором спа-процедур работают и в крупных городах. В Тель-Авиве туристов привлекает контраст между старинной Яффой и динамичными современными кварталами, атмосферой арт-пространств и прогулками вдоль Средиземного моря.

Иерусалим выбирают ради соприкосновения с историей, знакомой по священным текстам. Прогулки по Старому городу, Виа Долороза, Храм Гроба Господня и Стена Плача остаются главными точками притяжения. Такой формат путешествий всё чаще выбирают туристы, ориентированные на смысловые маршруты и спокойный ритм, что соответствует популярным зимним туристическим стратегиям без пляжной суеты.

Зимний отдых в Израиле

Зимний Израиль выгодно отличается разнообразием форматов. Курорты Мёртвого моря подходят для восстановления и спа-процедур, Галилея — для природного и культурного туризма, а Тель-Авив и Иерусалим — для городских впечатлений. В отличие от классических пляжных направлений, здесь можно комбинировать отдых, лечение и экскурсии в одном путешествии.

Плюсы и минусы поездки зимой

Зимний сезон имеет свои особенности.

Плюсы:

  • мягкая погода,
  • меньше туристов,
  • широкий выбор оздоровительных программ и экскурсий.

Минусы:

  • ограниченные возможности купания в море,
  • необходимость заранее оформлять электронное разрешение на въезд.

Советы для поездки

  1. Заранее оформите ETA-IL и подготовьте документы.
  2. Выберите регион в зависимости от цели поездки — спа, экскурсии или городской отдых.
  3. Забронируйте отель и медицинскую страховку.
  4. Спланируйте маршруты между городами и курортами.

Популярные вопросы об отдыхе в Израиле

Нужна ли виза россиянам?

Нет, но требуется электронное разрешение на въезд.

Когда лучше ехать за оздоровлением?

Зима считается оптимальным сезоном для поездок на Мёртвое море.

Что выбрать — курорт или город?

Выбор зависит от цели путешествия: восстановление, экскурсии или сочетание обоих форматов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых туризм израиль туристы тель-авив иерусалим путешествия
Новости Все >
Наложение углов при складывании натяжной простыни упрощает хранение
Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости
Трамп объяснил жизненную необходимость Гренландии для США — The Atlantic
Маврикий признан самой безопасной страной Африки для туристов — The Sun
Изменения климата влияют на популяцию северных оленей — CNN
Работающие пенсионеры в России получат перерасчёт страховых пенсий
Зелень, редис и морковь можно выращивать на подоконнике зимой в квартире
Телескоп JWST выявил загадочную галактику Abell 2744-QSO1 без звёзд
Поднятые зимой поводки дворников растягивают пружины и ухудшают очистку стекла
Езда на низких оборотах приводит к отложениям и детонации двигателя — Actualno
Сейчас читают
Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Красота и стиль
Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука и техника
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Красота и стиль
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Не бегите за новыми дворниками: старый дедовский трюк возвращает идеальный прижим за 2 минуты
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Последние материалы
Морские игуаны вырастают до 1,5 м и задерживают дыхание до часа — Discover Wildlife
Пожелтевшие нижние листья рассады — признак дефицита азота
Наложение углов при складывании натяжной простыни упрощает хранение
Lada Iskra получила три типа кузова седан универсал и Cross
Американская кардиологическая ассоциация советует 30 минут быстрой ходьбы 5 дней
Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости
Трамп объяснил жизненную необходимость Гренландии для США — The Atlantic
Недорогой минтай или треску используют для салата "Раковые шейки"
Зимой водителей чаще штрафуют за нечитаемые номерные знаки
Медуница даёт медово сладкие яблоки в конце лета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.