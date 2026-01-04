Соловки действуют как заклятие: сюда приезжают туристами, а уезжают другими людьми

На Соловках круглый год проживают около 800 человек

Соловецкие острова притягивают не громкими развлечениями, а редким ощущением тишины и сосредоточенности. Здесь путешествие перестаёт быть набором аттракционов и превращается в проживание места — с ветром, морем и медленным ритмом. Туристы всё чаще выбирают Соловки именно за это чувство "выпадения" из привычной жизни.

Фото: Own work by GitaOggg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соловки

Где находятся Соловки и чем они отличаются

Соловецкий архипелаг расположен в Онежском заливе Белого моря, примерно в 160 километрах от Полярного круга. Он включает шесть крупных островов и более сотни мелких, а центром жизни остаётся Большой Соловецкий остров. Климат здесь переменчивый: даже летом температура редко поднимается выше +15, а погода может измениться за считаные минуты.

Именно эта северная непредсказуемость формирует особую атмосферу, близкую тем, кто ищет удалённые уголки России без суеты и плотного туристического потока. Соловки часто сравнивают не с курортом, а с отдельным миром, живущим по своим правилам.

Как живут местные жители

Постоянное население архипелага сосредоточено в посёлке Соловецкий — здесь около 800 человек. Многоэтажек нет, дороги частично грунтовые, логистика сложная и дорогая. Магазинов немного, цены выше среднероссийских, а многие товары завозятся только по морю или воздуху.

При этом островная жизнь не выглядит замкнутой: работают школа, детский сад, музыкальная школа, музей-заповедник, дизельная электростанция и небольшой аэропорт. Летом многие жители заняты в туризме, а зимой переходят на работу в бюджетных учреждениях.

Кто и зачем едет на Соловки

Турпоток на архипелаг стабильно растёт, несмотря на погодные ограничения и непростую дорогу. Чаще всего сюда приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской области и Карелии. Женщин среди путешественников немного больше, чем мужчин, а доля иностранцев остаётся минимальной.

Сюда едут не за сервисом "всё включено", а за северными пейзажами, историей и ощущением внутренней тишины. Зимой поток туристов снижается, поскольку добраться можно только самолётом из Архангельска, но интерес к таким поездкам сохраняется.

Что посмотреть и чем заняться

Главная точка притяжения — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не только духовный центр, но и сложный исторический комплекс, который успел побывать крепостью и тюрьмой.

Помимо монастыря, туристы отправляются на Большой Заяцкий остров с его каменными лабиринтами и тундровыми пейзажами, поднимаются на Секирную гору с храмом-маяком и гуляют по Ботаническому саду — одному из самых северных в мире. Любителям необычных ощущений будет интересно и северное море: в регионе развивается айс-флоатинг, о котором рассказывают как о редком способе почувствовать Белое море даже зимой, используя специальные гидрокостюмы, подобные тем, что применяются в материалах о зимних развлечениях на Белом море.

Плюсы и минусы поездки на Соловки

Соловецкие острова оставляют сильное впечатление, но подходят не всем.

К преимуществам относят тишину, минимальный турпоток, насыщенную историю и редкую северную природу. Отдых здесь помогает переключиться и восстановиться психологически.

Среди минусов — сложная логистика, переменчивая погода, ограниченный выбор жилья и услуг, а также более высокие цены на продукты и бытовые товары. Об этом сообщает издание "Известия".

Как подготовиться к поездке

Планируйте поездку минимум на 4-5 дней, чтобы не торопиться и увидеть архипелаг целостно. Берите тёплую и непромокаемую одежду даже летом — погода меняется резко. Заранее бронируйте жильё и трансферы, особенно в высокий сезон. Будьте готовы к слабой связи и воспринимайте это как часть отдыха.

Популярные вопросы о путешествии на Соловки

Когда лучше ехать на Соловки?

Самый комфортный период — с июня по сентябрь, когда навигация открыта и погода мягче.

Сколько стоит поездка?

Стоимость выше среднего по внутреннему туризму из-за логистики, но сильно зависит от сезона и формата размещения.

Подойдут ли Соловки для активного отдыха?

Да, но активность здесь природная и познавательная: прогулки, экскурсии, море и северные пейзажи, а не массовые развлечения.