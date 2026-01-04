Города раздулись до предела: свежий мировой топ показал, где людей стало слишком много

Карта крупнейших городов мира снова изменилась, и на этот раз — довольно неожиданно. Новые данные ООН показали, что прежний лидер уступил место азиатскому мегаполису, который долгое время оставался в тени. Эти изменения важны не только для статистики, но и для путешественников, планирующих поездки в Азию.

Джакарта вышла в лидеры мирового рейтинга

Много лет Токио считался самым густонаселённым городом планеты, однако обновлённый доклад ООН скорректировал привычную картину. При подготовке отчёта "Перспективы урбанизации в мире до 2025 года" эксперты использовали унифицированный подход к подсчёту населения, учитывая не только городское ядро, но и прилегающие агломерации.

В результате численность населения столичного региона Джакарты с пригородами была оценена примерно в 42 миллиона человек. Это позволило индонезийской столице подняться сразу на первое место, тогда как Токио опустился на третью позицию.

Пятёрка самых густонаселённых городов мира

Согласно актуальному рейтингу ООН, лидеры выглядят следующим образом. Джакарта уверенно занимает первое место, за ней следует Дакка, далее — Токио. Четвёртую строчку занимает Нью-Дели, а замыкает пятёрку Шанхай. В первую десятку также вошли Гуанчжоу, Каир, Манила, Калькутта и Сеул, что подчёркивает доминирование Азии в мировой урбанизации.

Почему изменился рейтинг

Ключевым фактором стала новая методология подсчёта. Ранее страны использовали собственные определения границ городов, что затрудняло сравнение. Теперь ООН применяет единые критерии, включая пригороды и плотность застройки.

Такой подход позволил получить более реалистичную картину расселения. Именно поэтому Джакарта, которая ранее находилась лишь в третьем десятке, резко поднялась в рейтинге.

Азиатская урбанизация: масштаб и последствия

ООН отмечает, что Азия переживает самый быстрый рост городского населения. Если в 1975 году в мире насчитывалось всего восемь мегаполисов с населением более 10 миллионов человек, то к 2025 году их число выросло до 33. Из них 19 расположены в Азии, а девять из десяти крупнейших городов мира находятся именно здесь.

Исключением остаётся Каир, единственный неазиатский город в первой десятке. Стамбул с населением около 15 миллионов человек занимает 18-е место. Об этом сообщает Турпром.

Что интересно туристам из России

Редакция Турпрома проанализировала отзывы путешественников и мнения экспертов и пришла к выводу, что наибольший интерес для россиян представляют Токио и Шанхай. Эти мегаполисы сочетают развитую инфраструктуру, высокий уровень безопасности и богатое культурное наследие.

Дакка, несмотря на внушительные масштабы, пока остаётся сложным направлением для массового туризма из-за проблем с безопасностью и инфраструктурой.

Трудности стремительного роста

Рост населения принёс Джакарте не только лидерство, но и серьёзные вызовы. Город сталкивается с перегруженной транспортной системой, экологическим давлением и нехваткой инфраструктуры. Аналогичные проблемы уже сегодня наблюдаются в Дакке и могут усилиться в ближайшие годы.

Must see: Токио и Шанхай

Для путешественников, выбирающих Азию, Токио и Шанхай остаются самыми насыщенными направлениями. В японской столице стоит обратить внимание на районы Сибуя и Асакуса, Императорский дворец, рынок Тоёсу, Харадзюку, Национальный музей Токио и традиционный сад Хаппо-эн.

В Шанхае обязательны к посещению набережная Вайтань, деловой район Пудун, улица Нанкинлу, сад Юйюань, Французская концессия, Шанхайский музей и водный город Чжуцзяцзяо недалеко от мегаполиса.

Токио и Шанхай для туристов

Токио привлекает сочетанием ультрасовременных кварталов и глубокой традиционной культуры, а также удобной транспортной системой. Шанхай впечатляет масштабом, архитектурными контрастами и разнообразием гастрономии. Оба города подходят для самостоятельных путешествий и насыщенных городских маршрутов.

Плюсы и минусы мегаполисов Азии

Быстрорастущие города предлагают туристам уникальный опыт, но имеют и свои особенности.

Плюсы:

развитая инфраструктура,

культурное разнообразие,

высокий уровень сервиса в туристических зонах.

Минусы:

плотная застройка,

высокий темп жизни,

нагрузка на транспорт и экологию.

Советы для путешественников

Планируйте маршруты заранее с учётом расстояний и времени в пути. Выбирайте районы с удобной транспортной доступностью. Сочетайте популярные достопримечательности с менее туристическими кварталами. Учитывайте сезонность и климат при бронировании поездки.

