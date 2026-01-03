Огонь рвётся сквозь снег: Этна извергается, выбрасывает лаву на сотни метров и ломает картину зимы

Огненные фонтаны лавы на фоне заснеженных склонов превратили сицилийскую Этну в редкое природное шоу. Зимнее извержение крупнейшего действующего вулкана Европы совпало с лыжным сезоном и привлекло внимание туристов и спортсменов. Контраст стихии огня и снега сделал происходящее особенно зрелищным.
Извержение Этны началось 24 декабря и продолжалось несколько дней, нарушив длительный период относительного спокойствия. Активность проявил северо-восточный кратер, который не извергался почти тридцать лет — последняя подобная фаза здесь была зафиксирована в 1998 году. Для Сицилии, где туризм тесно связан с природными и историческими маршрутами, подобные события неизбежно привлекают внимание путешественников, особенно тех, кто уже открывает для себя остров через горные города Сицилии.
С первых дней активность сопровождалась яркими выбросами лавы, которые были хорошо видны на фоне плотного снежного покрова. Именно это сочетание сделало извержение особенно впечатляющим для наблюдателей и любителей горных видов спорта.
После краткой паузы в первой половине дня 27 декабря вулкан вновь усилил активность. Во второй половине дня в северо-восточном кратере начался новый эпизод лавовых выбросов, отличавшийся высокой интенсивностью и стабильностью.
Были зафиксированы лавовые струи высотой от 300 до 400 метров и изверженный столб, насыщенный пирокластическим материалом, который поднялся на несколько километров над вершиной Этны. По данным специалистов, также сформировался лавовый поток длиной около 1,8 километра. Он направился на восток — в сторону долины Валле-дель-Бове, что считается типичным сценарием для этого вулкана и снижает риски для близлежащих населённых пунктов.
Зимнее извержение совпало с устойчивым снежным покровом на склонах Этны, где традиционно открываются горнолыжные зоны. Для лыжников и сноубордистов это стало возможностью наблюдать вулканическую активность во время катания, особенно на фоне общего интереса к альпийским и итальянским курортам, где даже стоимость ски-пассов в Италии всё чаще становится темой обсуждений.
При этом местные власти и специалисты напоминают: доступ к определённым зонам может быть ограничен, а маршруты — скорректированы в зависимости от активности вулкана и погодных условий. Об этом сообщает La Sicilia.
Зимние извержения Этны визуально отличаются от летних прежде всего контрастом с окружающей средой. Лава на фоне снега выглядит более ярко и чётко, а пар и пепел заметнее в холодном воздухе. Летние эпизоды, как правило, менее контрастны, но могут длиться дольше и сопровождаться большим туристическим потоком.
Зимняя активность вулкана влияет на туристический сезон неоднозначно. С одной стороны, она усиливает интерес к региону и создаёт редкие визуальные эффекты. С другой — требует строгого контроля и повышенного внимания к безопасности.
Среди преимуществ можно выделить:
К ограничениям относятся:
Да, если трассы открыты и нет официальных запретов.
При соблюдении дистанции и рекомендаций специалистов риск минимален.
Зимой зрелище более контрастное, летом — чаще доступное по времени.
