Огонь рвётся сквозь снег: Этна извергается, выбрасывает лаву на сотни метров и ломает картину зимы

Вулкан Этна выбросил лавовые струи высотой до 400 метров

Огненные фонтаны лавы на фоне заснеженных склонов превратили сицилийскую Этну в редкое природное шоу. Зимнее извержение крупнейшего действующего вулкана Европы совпало с лыжным сезоном и привлекло внимание туристов и спортсменов. Контраст стихии огня и снега сделал происходящее особенно зрелищным.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Извержение вулкана зимой

Этна проснулась в разгар зимы

Извержение Этны началось 24 декабря и продолжалось несколько дней, нарушив длительный период относительного спокойствия. Активность проявил северо-восточный кратер, который не извергался почти тридцать лет — последняя подобная фаза здесь была зафиксирована в 1998 году. Для Сицилии, где туризм тесно связан с природными и историческими маршрутами, подобные события неизбежно привлекают внимание путешественников, особенно тех, кто уже открывает для себя остров через горные города Сицилии.

С первых дней активность сопровождалась яркими выбросами лавы, которые были хорошо видны на фоне плотного снежного покрова. Именно это сочетание сделало извержение особенно впечатляющим для наблюдателей и любителей горных видов спорта.

Новая фаза активности и параметры извержения

После краткой паузы в первой половине дня 27 декабря вулкан вновь усилил активность. Во второй половине дня в северо-восточном кратере начался новый эпизод лавовых выбросов, отличавшийся высокой интенсивностью и стабильностью.

Были зафиксированы лавовые струи высотой от 300 до 400 метров и изверженный столб, насыщенный пирокластическим материалом, который поднялся на несколько километров над вершиной Этны. По данным специалистов, также сформировался лавовый поток длиной около 1,8 километра. Он направился на восток — в сторону долины Валле-дель-Бове, что считается типичным сценарием для этого вулкана и снижает риски для близлежащих населённых пунктов.

Лыжники и вулкан: редкое соседство

Зимнее извержение совпало с устойчивым снежным покровом на склонах Этны, где традиционно открываются горнолыжные зоны. Для лыжников и сноубордистов это стало возможностью наблюдать вулканическую активность во время катания, особенно на фоне общего интереса к альпийским и итальянским курортам, где даже стоимость ски-пассов в Италии всё чаще становится темой обсуждений.

При этом местные власти и специалисты напоминают: доступ к определённым зонам может быть ограничен, а маршруты — скорректированы в зависимости от активности вулкана и погодных условий. Об этом сообщает La Sicilia.

Зимнее и летнее извержение Этны

Зимние извержения Этны визуально отличаются от летних прежде всего контрастом с окружающей средой. Лава на фоне снега выглядит более ярко и чётко, а пар и пепел заметнее в холодном воздухе. Летние эпизоды, как правило, менее контрастны, но могут длиться дольше и сопровождаться большим туристическим потоком.

Плюсы и минусы зимнего извержения для туризма

Зимняя активность вулкана влияет на туристический сезон неоднозначно. С одной стороны, она усиливает интерес к региону и создаёт редкие визуальные эффекты. С другой — требует строгого контроля и повышенного внимания к безопасности.

Среди преимуществ можно выделить:

уникальные природные пейзажи;

сочетание катания и наблюдения за вулканом;

высокий интерес со стороны фотографов и путешественников.

К ограничениям относятся:

временные закрытия трасс;

погодные риски;

ограничения доступа к зонам активности.

Советы по безопасному посещению Этны во время извержения

Проверяйте официальные сводки вулканологических служб. Соблюдайте ограничения и не выходите за пределы разрешённых зон. Учитывайте направление ветра и возможное выпадение пепла. Планируйте маршруты с учётом погоды. Пользуйтесь услугами лицензированных гидов.

Популярные вопросы о зимнем извержении Этны

Можно ли кататься на лыжах во время извержения?

Да, если трассы открыты и нет официальных запретов.

Насколько опасны лавовые выбросы для туристов?

При соблюдении дистанции и рекомендаций специалистов риск минимален.

Что эффектнее для наблюдения — зима или лето?

Зимой зрелище более контрастное, летом — чаще доступное по времени.