Анна Маляева

Туризм без очистки: этот популярный остров дошёл до экологического позора и осуждения ЕС

Туризм

Туристический рай с бирюзовым океаном и вулканическими ландшафтами неожиданно оказался в центре экологического скандала. Канарские острова, которые стабильно входят в число самых популярных направлений для пляжного отдыха, столкнулись с серьёзными проблемами в сфере очистки сточных вод. Ситуация дошла до судебного решения на уровне Евросоюза и поставила под сомнение экологическую устойчивость курортов.

Канарские Острова
Фото: https://www.flickr.com/photos/132646954@N02/51121883593/ by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канарские Острова

Почему ЕС обратил внимание на Канарские острова

Архипелаг давно воспринимается как эталон круглогодичного отдыха: мягкий климат, океан, развитая туристическая инфраструктура. Однако за привычными курортными картинками скрываются системные сбои в коммунальной сфере. Европейские регуляторы зафиксировали нарушения директивы ЕС об очистке городских сточных вод, которые напрямую затрагивают прибрежные зоны.

Речь идёт о 29 муниципалитетах по всей Испании, где сточные воды сбрасываются в море без должной очистки. Для туристических регионов это особенно чувствительно: подобные проблемы уже меняют отношение путешественников к курортам и усиливают разговоры о том, как туристическое давление влияет на города и природу, что хорошо заметно на примере темы туристического давления на города.

Тенерифе под особым контролем

Наиболее серьёзные претензии касаются Тенерифе. Сразу двенадцать проблемных зон находятся именно здесь. В числе наиболее затронутых районов — Адехе, Арона, Канделария, Сан-Исидро и Пуэрто-де-Сантьяго. В отдельных населённых пунктах ситуация выглядит ещё тревожнее.

В Ла-Арене, Сан-Исидро-Литораль, Суэньо-Азуль и Валье-де-ла-Оротава муниципальные канализационные системы отсутствуют полностью. Другие части юга острова и столичный регион также входят в список территорий с повышенными экологическими рисками. Это приводит к регулярным закрытиям пляжей и ухудшению качества воды.

Экология и здоровье: что это значит для отдыхающих

Ненадлежащее управление сточными водами уже называют одной из ключевых экологических и медицинских проблем Канарских островов. Закрытие пляжей из-за загрязнения воды напрямую влияет на безопасность купания и общее впечатление от поездки.

Евросоюз предупреждал Испанию о возможных последствиях ещё несколько лет назад. Пока финансовые санкции не применяются, однако ситуация остаётся под постоянным наблюдением. Подобные кейсы всё чаще становятся аргументом в пользу устойчивого туризма и инвестиций в инфраструктуру, как это делают регионы, ориентированные на долгосрочное развитие, включая проекты, подобные курортам с фокусом на экологию и устойчивость, например современные курортные инициативы. Об этом сообщает Canarian Weekly.

Канарские острова и другие курорты ЕС

Многие европейские курортные регионы заранее инвестировали в современные очистные сооружения и системы контроля качества воды. В результате экологические риски там сведены к минимуму. На Канарских островах инфраструктура в ряде районов не успела за ростом турпотока и численности населения, что сделало проблему особенно заметной на фоне других направлений.

Плюсы и минусы отдыха в проблемных регионах

Даже с учётом экологических трудностей архипелаг сохраняет свои сильные стороны. Однако туристам всё чаще приходится учитывать дополнительные факторы при выборе места отдыха.

Преимущества:

  • мягкий климат в любое время года;
  • разнообразие пляжей и природных ландшафтов;
  • широкий выбор отелей и развлечений.

Недостатки:

  • риск временного закрытия пляжей;
  • локальные проблемы с качеством воды;
  • зависимость комфорта отдыха от состояния коммунальной инфраструктуры.

Советы для туристов

  1. Перед поездкой проверяйте актуальную информацию о состоянии пляжей.
  2. Выбирайте районы с современной системой очистки сточных вод.
  3. Следите за официальными предупреждениями местных властей.
  4. Планируйте альтернативные активности — пешие маршруты, горные прогулки, экскурсии.

Популярные вопросы о загрязнении воды на Канарских островах

Безопасно ли купаться на Тенерифе?

В большинстве туристических зон купание разрешено, однако в отдельных районах возможны временные ограничения.

Почему проблема обострилась именно сейчас?

Рост туризма и населения усилил нагрузку на устаревшие канализационные системы, которые не были своевременно модернизированы.

Возможны ли штрафы со стороны ЕС?

Пока финансовые санкции не введены, но при отсутствии прогресса такие меры могут быть рассмотрены.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых туризм отпуск экология путешествие
