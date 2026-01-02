Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Город, который посадили вручную: история пальм Ниццы, о которой не принято говорить туристам

Пальмы высадили в Ницце ради зимнего туризма знати
Туризм

Французская Ривьера давно ассоциируется с пальмами, и Ницца здесь — безусловный лидер. Эти деревья стали частью городского пейзажа, создавая ощущение курорта и вечного лета. Однако за внешней очевидностью скрывается любопытная история, связанная с путешествиями, модой и экономикой.

Набережная с пальмами
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Набережная с пальмами

Почему именно пальмы стали символом Ниццы

Пальмы встречаются повсюду — на Английской набережной, на набережной Соединённых Штатов, в городских парках и возле исторических вилл. Сегодня кажется, будто они всегда были частью ландшафта Лазурного берега. На самом деле большинство этих деревьев не являются местными и появились здесь сравнительно недавно.

Чтобы понять причину их распространения, стоит вернуться в начало XIX века. В это время Ницца и залив Ангелов стали популярным зимним курортом для европейской аристократии и состоятельных путешественников. Мягкий климат, солнце и близость моря формировали образ юга Франции, схожий по атмосфере с такими городами, как южный Монпелье, где тепло и средиземноморский ритм жизни играют ключевую роль.

Экзотика как элемент роскоши

Зажиточные зимние гости начали строить виллы и отели, окружая их садами с необычными растениями. Экзотические виды подчёркивали статус владельцев и создавали ощущение далёких стран. Среди таких растений оказались и пальмы, в том числе финиковые.

Развитие пароходного сообщения во второй половине XIX века упростило перевозку растений из колоний и заморских территорий. Британские землевладельцы активно пользовались этой возможностью, привозя не только предметы роскоши, но и живые символы путешествий, которые должны были напоминать о дальних берегах.

Почему победила канарская финиковая пальма

Со временем наибольшее распространение получила Phoenix canariensis — канарская финиковая пальма. Этот вид родом с Канарских островов у побережья Марокко. Во второй половине XIX века он оказался особенно востребован в Ницце и её окрестностях.

Причин было несколько. Канарская пальма выглядела эффектно, лучше переносила прохладные зимы и стоила значительно дешевле других экзотических аналогов. Массовые поставки сделали её доступной, и постепенно она вытеснила более капризные виды из частных садов и общественных пространств. Об этом сообщает Nice Presse.

Золотой век пальмового озеленения

Конец XIX века стал периодом расцвета торговли пальмами. Некоторые питомники и садоводы полностью специализировались на этом направлении. В начале XX века специалисты из Йера ежегодно экспортировали сотни тысяч саженцев, что позволило создавать новые гибриды и формы.

Интерес к декоративным растениям был частью более широкой тенденции — стремления придать городам индивидуальный облик. Подобный подход прослеживается и в других уголках Франции, где небольшие населённые пункты, вроде любимой французами деревни, ценятся за уникальную атмосферу и бережное отношение к ландшафту.

Символ под угрозой

Несколько лет назад у городских властей и жителей появились опасения за будущее пальм. Причиной стал красный пальмовый долгоносик — насекомое из Юго-Восточной Азии, которое поражает деревья изнутри и может привести к их гибели.

После сложного периода ситуация начала стабилизироваться, однако в мэрии Ниццы подчёркивают, что расслабляться рано. Городские службы продолжают мониторинг и применяют комплекс мер против вредителей и грибковых заболеваний, чтобы сохранить один из главных символов Приморских Альп.

Популярные виды пальм на Лазурном берегу

Канарская финиковая пальма отличается устойчивостью к умеренному холоду и выразительным внешним видом, что делает её удобной для городского озеленения. Сенегальская финиковая пальма выглядит более изящно, но хуже переносит понижение температуры. Индийские виды эффектны, однако требуют большего ухода и защищённых условий.

Плюсы и минусы пальм в городском ландшафте

Пальмы формируют узнаваемый образ курорта и хорошо сочетаются с морским климатом. Они устойчивы к засухе и подходят для набережных и парков. При этом такие деревья уязвимы к экзотическим вредителям и требуют регулярного контроля, что увеличивает расходы на уход.

Популярные вопросы о пальмах на Французской Ривьере

Почему в Ницце так много пальм, если они не местные?

Их массовое появление связано с модой XIX века и развитием курортной архитектуры.

Какие пальмы лучше всего подходят для Лазурного берега?

Чаще всего используют канарскую финиковую пальму из-за её устойчивости и доступности.

Опасны ли современные вредители для городских пальм?

Да, некоторые насекомые представляют серьёзную угрозу, поэтому требуется постоянный контроль и профилактика.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых ницца туризм отпуск туристы франция путешествия
