Анна Маляева

Самый спокойный курорт Египта: там шум моря важнее громкой музыки и вечеринок на пустынных пляжах

Марса-Алам курорт для любителей тишины и уединения у Красного моря
Туризм

Если ваш идеальный отпуск — это уединение и спокойствие, без шумных вечеринок и ярких дискотек, то Египет готов предложить вам такие места. В частности, Марса-Алам и Эль-Гуна — курорты, где можно насладиться тишиной, природой и звучанием волн вместо музыкальных басов и анимации.

Пара отдыхает на спокойном отдыхе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пара отдыхает на спокойном отдыхе

Марса-Алам: уединённый отдых на побережье Красного моря

Марса-Алам — курорт на западном побережье Красного моря, который не подвергся массовому туризму, как Хургада или Шарм-эль-Шейх. Здесь нет столпотворений и шумных клубов, а сама атмосфера наполнена тишиной и покоем. Прекрасные пляжи, прозрачные воды и уникальные рифы для дайвинга создают идеальные условия для спокойного отдыха. Местные жители и путешественники называют Марса-Алам "райским уголком", где можно расслабиться и насладиться природой.

Развлечения в Марса-Аламе

Курорт привлекает любителей спокойного отдыха и активных видов отдыха на природе. Вот что стоит попробовать:

  1. Пляж Абу Дабаб — отличное место для снорклинга и дайвинга. Здесь обитают морские черепахи, дельфины и даже дюгони.
  2. Национальный парк Вади эль-Джемаль — уникальная природа с мангровыми зарослями, лагунами и пустынными пейзажами.
  3. Подводный мир — рифы Шааб Эль Тонби и Эльфинстоун предоставляют фантастические условия для глубоководных погружений.

Где поесть в Марса-Аламе?

Хотя курорт не так велик, как его более популярные собратья, здесь есть уютные рестораны, где можно вкусно поесть в тихой обстановке:

  1. Ресторан Marina Lodge (рядом с бухтой Марса Мубарак) — интернациональная кухня и ужин у воды. Средний чек: 400-700 EGP.
  2. Local Seafood & Cafés на набережной Port Ghalib — атмосферные закаты с морепродуктами, свежими салатами и бокалом вина, вдали от шума и толпы.

Эль-Гуна: стильный отдых у лагун

Эль-Гуна — ещё один тихий курорт, который сочетает комфорт с элегантной атмосферой. Курорт построен как городская система с канала­ми и мостами, напоминая маленькую Венецию. Это идеальное место для отдыха без суеты и тусовок, где можно насладиться европейским стилем и высококлассным сервисом, при этом не теряя ощущения покоя.

Чем привлекает Эль-Гуна?

Здесь можно просто гулять по набережной, слушать шум моря и наблюдать за яхтами в марине, не испытывая давления массового туризма.

Рестораны Эль-Гуны

  1. El Sayadin Restaurant — высокие оценки за блюда средиземноморской и египетской кухни (около 4.8/5 по отзывам).
  2. Bongoyo Restobar — одно из лучших мест в Эль-Гуне с рейтингом 4.9/5, отличное место для долгих ужинов с морепродуктами.
  3. The Grill El Gouna — уютное заведение с отличными блюдами на гриле.
  4. Nicole's Greenhouse — ресторан с лёгкими растительными блюдами и хорошим рейтингом.

Привлекательность этих курортов

Кроме тишины и уединённости, курорты предлагают различные виды отдыха на свежем воздухе:

  1. Дайвинг и снорклинг — прозрачные воды Красного моря идеально подходят для наблюдения за морской жизнью.
  2. Виндсерфинг и кайтсерфинг — активные водные виды спорта на спокойных волнах.
  3. Йога и wellness-ретриты — отдых на пляже с медитациями и йогой под шум моря.

Почему эти курорты — идеальные для спокойного отдыха

В отличие от более популярных египетских курортов, Марса-Алам и Эль-Гуна ориентированы на тех, кто ищет уединения и гармонии с природой. Здесь не будет шумных вечеринок и массовых развлекательных шоу, зато царит атмосфера тишины, спокойствия и комфортного отдыха. Эти курорты — лучший выбор для зимнего отдыха у моря, где вы будете слышать лишь шум волн и чувствовать лёгкий бриз.

Плюсы и минусы отдыха на курортах Марса-Алам и Эль-Гуна

Плюсы:

  • Тишина и уединение: Эти курорты идеально подходят для тех, кто хочет отдохнуть от шума и суеты крупных туристических центров. Здесь царит атмосфера покоя и умиротворения.
  • Отсутствие шумных развлечений: На этих курортах нет крупных клубов и вечеринок до утра. Это место для тех, кто предпочитает отдыхать в тишине и покое.

Минусы:

  • Ограниченные развлечения: Если вы предпочитаете активную ночную жизнь с громкими клубами и вечеринками, то эти курорты могут показаться слишком тихими.
  • Меньшее количество туристической инфраструктуры: Хотя оба курорта предлагают высокий уровень сервиса, их инфраструктура по сравнению с более популярными курортами ограничена, особенно в плане магазинов и развлекательных заведений.

Популярные вопросы о курортах Марса-Алам и Эль-Гуна

Какие курорты Египта самые спокойные?

Марса-Алам и Эль-Гуна — это два лучших курорта для тех, кто ищет уединение и тишину. Здесь можно наслаждаться природой и морем без шума вечеринок и больших толп туристов.

Что можно делать в Марса-Аламе?

В Марса-Аламе можно заниматься дайвингом и снорклингом, исследовать уникальные рифы, а также наслаждаться пешими прогулками по пустыне и по Национальному парку Вади эль-Джемаль. Это место идеально подходит для тех, кто любит природу.

Эль-Гуна — это хороший выбор для семейного отдыха?

Да, Эль-Гуна — отличное место для семейного отдыха. Здесь спокойная атмосфера, красивые лагуны и широкий выбор ресторанов, а также безопасные пляжи, что делает курорт комфортным для отдыха с детьми.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых отпуск туризм природа туристы дайвинг путешествия
