Самый спокойный курорт Египта: там шум моря важнее громкой музыки и вечеринок на пустынных пляжах

Если ваш идеальный отпуск — это уединение и спокойствие, без шумных вечеринок и ярких дискотек, то Египет готов предложить вам такие места. В частности, Марса-Алам и Эль-Гуна — курорты, где можно насладиться тишиной, природой и звучанием волн вместо музыкальных басов и анимации.
Марса-Алам — курорт на западном побережье Красного моря, который не подвергся массовому туризму, как Хургада или Шарм-эль-Шейх. Здесь нет столпотворений и шумных клубов, а сама атмосфера наполнена тишиной и покоем. Прекрасные пляжи, прозрачные воды и уникальные рифы для дайвинга создают идеальные условия для спокойного отдыха. Местные жители и путешественники называют Марса-Алам "райским уголком", где можно расслабиться и насладиться природой.
Курорт привлекает любителей спокойного отдыха и активных видов отдыха на природе. Вот что стоит попробовать:
Хотя курорт не так велик, как его более популярные собратья, здесь есть уютные рестораны, где можно вкусно поесть в тихой обстановке:
Эль-Гуна — ещё один тихий курорт, который сочетает комфорт с элегантной атмосферой. Курорт построен как городская система с каналами и мостами, напоминая маленькую Венецию. Это идеальное место для отдыха без суеты и тусовок, где можно насладиться европейским стилем и высококлассным сервисом, при этом не теряя ощущения покоя.
Здесь можно просто гулять по набережной, слушать шум моря и наблюдать за яхтами в марине, не испытывая давления массового туризма.
Кроме тишины и уединённости, курорты предлагают различные виды отдыха на свежем воздухе:
В отличие от более популярных египетских курортов, Марса-Алам и Эль-Гуна ориентированы на тех, кто ищет уединения и гармонии с природой. Здесь не будет шумных вечеринок и массовых развлекательных шоу, зато царит атмосфера тишины, спокойствия и комфортного отдыха. Эти курорты — лучший выбор для зимнего отдыха у моря, где вы будете слышать лишь шум волн и чувствовать лёгкий бриз.
Плюсы:
Минусы:
Марса-Алам и Эль-Гуна — это два лучших курорта для тех, кто ищет уединение и тишину. Здесь можно наслаждаться природой и морем без шума вечеринок и больших толп туристов.
В Марса-Аламе можно заниматься дайвингом и снорклингом, исследовать уникальные рифы, а также наслаждаться пешими прогулками по пустыне и по Национальному парку Вади эль-Джемаль. Это место идеально подходит для тех, кто любит природу.
Да, Эль-Гуна — отличное место для семейного отдыха. Здесь спокойная атмосфера, красивые лагуны и широкий выбор ресторанов, а также безопасные пляжи, что делает курорт комфортным для отдыха с детьми.
