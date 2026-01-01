Не для всех: миллиардеры наслаждаются зимними праздниками в местах, доступных лишь избранным

Сен-Бартелеми привлекает миллиардеров в Новый год

Самые состоятельные люди мира выбирают для своих зимних каникул эксклюзивные места, где могут насладиться уединением и роскошью. Частные самолеты, суперяхты и высококлассные курорты — все это становится доступно лишь тем, кто может себе позволить отдых в таких элитных местах, как Сен-Бартелеми и Аспен, где стоимость одной ночи может исчисляться пятизначными суммами.

Фото: Own work by This Photo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аспен

Путешествия на частных яхтах и самолетах

Миллиардеры, привыкшие к лучшему, проводят праздничный период на самых дорогих курортах и частных островах. Аспен, штат Колорадо, и Сен-Бартелеми — одни из самых популярных зимних направлений для богатых людей. Эти места привлекают не только живописными пейзажами, но и высоким уровнем эксклюзивности. Например, Сен-Бартелеми стал культовым зимним местом для суперяхт, где можно отдохнуть в полной приватности, наслаждаясь роскошью на борту.

Джефф Безос и Лорен Санчес: пример для подражания

Джефф Безос и Лорен Санчес проводят часть своих декабрьских каникул в Аспене, месте, которое давно стало домом для множества высокопрофильных личностей. Эти курорты предлагают удобство и безопасность, что важно для людей с высоким уровнем дохода, которые ценят свою приватность.

Сен-Бартелеми: роскошь и уединение

По словам Уинстона Честерфилда, основателя консалтинговой компании Barton, работающей с состоятельными клиентами, такие места, как Сен-Бартелеми, практически недоступны для обычных туристов.

"Это почти невозможно попасть в эти курорты без значительных финансовых возможностей. Они обеспечивают максимальное уединение", — пояснил Честерфилд.

Сюда съезжаются те, кто может позволить себе аренду суперяхт, таких как судно Кору Джеффа Безоса или Whisper Эрика Шмидта. Большинство из этих яхт отправляются на Сен-Бартелеми для новогодних праздников, где владельцы могут расслабиться в окружении других успешных людей.

"Если вы хотите почувствовать себя в Париже, стоя босиком на песке и наслаждаясь круассаном, то Сен-Бартелеми — это идеальное место для этого", — отметила директор по работе с клиентами класса люкс Элизабет Браун.

Элитные отели Сен-Бартелеми

Для тех, кто предпочитает остановиться на земле, а не на своей яхте, на острове доступны самые роскошные отели, такие как Eden Rock и Cheval Blanc. Стоимость проживания в этих гостиницах начинается от 7000 долларов за ночь, а люксовые апартаменты могут обойтись в десятки тысяч долларов. Эти отели находятся в собственности Бернара Арно, владельца LVMH, и обеспечивают высокий уровень обслуживания.

Почему богатые выбирают уединенные курорты

Высокая цена и эксклюзивность делают такие места еще более привлекательными для сверхбогатых людей. Честерфилд пояснил, что "там нет ничего, что могло бы удовлетворить массовый рынок”. Подобные курорты гарантируют отсутствие толп туристов, а значит, и полную приватность.

Для некоторых богатых людей отдых в горах — это более ценный опыт, чем на частных островах. Горнолыжные курорты, как Аспен, предоставляют идеальные условия для того, чтобы насладиться зимним отдыхом вдали от посторонних глаз. Об этом сообщает Bussines Insider.

Популярные вопросы о зимнем отдыхе для богатых людей

Какие места предпочитают миллиардеры для зимнего отдыха?

Миллиардеры часто выбирают такие места, как Сен-Бартелеми и Аспен, где они могут насладиться уединением и роскошью.

Сколько стоит ночевка в роскошных отелях на Сен-Бартелеми?

Проживание в лучших отелях острова, таких как Eden Rock и Cheval Blanc, начинается от 7000 долларов за ночь.

Почему богатые люди выбирают такие дорогие курорты?

Эти места предлагают не только роскошь, но и абсолютное уединение, что особенно важно для людей, которые ценят приватность.