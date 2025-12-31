Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Белые пляжи, зелёные горы и прямой рейс из Москвы: курорт, о котором раньше почти не говорили

Oman Air запустила прямые рейсы из Москвы в Салалу — вице-президент Махруки
Туризм

Для российских туристов появилось новое прямое направление к тёплому морю, которое быстро привлекло внимание рынка. Запуск рейсов из Москвы сделал курорт Салала заметно ближе и удобнее для путешествий без пересадок. Южный Оман всё чаще называют альтернативой привычным пляжным маршрутам.

Пляж с пальмами
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пляж с пальмами

Прямые рейсы и новый туристический импульс

Авиакомпания Oman Air начала выполнять сезонные прямые рейсы между Москвой и Салалой — курортным городом региона Дофар. Первый самолёт встретили в аэропорту Салалы официальной церемонией, подчеркнув значимость маршрута для туристической стратегии страны. Новый формат перелёта упрощает поездки и снижает барьер для тех, кто раньше выбирал более раскрученные направления.

Ожидается, что за первый сезон курорт примет около 7000 российских туристов. Это создаёт дополнительный спрос на отели, экскурсионные программы и локальные сервисы, а сам Оман всё увереннее укрепляет позиции на туристической карте Ближнего Востока, где уже ценят спокойные пляжи и природные маршруты.

"Введение прямых чартерных рейсов между Москвой и Салала отражает нашу концентрацию на развитии рынков-источников с высоким потенциалом и установлении целенаправленных связей", — отметил вице-президент Oman Air по глобальным продажам Ахмед Аль Махруки.

Почему регион Дофар интересен туристам

Дофар заметно отличается от остального Омана климатом и ландшафтом. Летом здесь идут муссонные дожди, благодаря которым регион зеленеет, появляются водопады и цветущие долины. Такое сочетание океана, гор и растительности создаёт редкий для Аравийского полуострова формат отдыха.

Власти страны рассматривают Дофар как ключевую точку роста туризма. Прямые рейсы делают его привлекательным не только для россиян, но и для путешественников из Европы, которые всё чаще ищут менее массовые и более аутентичные направления.

Что ждёт туристов в Салале

Салала расположена на берегу Индийского океана и известна протяжёнными песчаными пляжами с тёплой водой. Курорт подходит для спокойного отдыха, купания и прогулок у моря. Любители активных впечатлений могут выбрать дайвинг, сноркелинг или морскую рыбалку.

Город и его окрестности богаты культурными и природными объектами. Туристы посещают мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Хусн, руины древнего города Зифар из списка ЮНЕСКО, пляж Мугсейль со скалами и пещерами, а также долину Вади Дарбат с озёрами и сезонными водопадами.

Сравнение Салалы с другими морскими направлениями

В отличие от курортов Красного моря или Персидского залива, Салала предлагает более мягкий климат и разнообразие пейзажей. Здесь можно сочетать пляжный отдых с поездками в горы и зелёные долины. Такой формат особенно привлекателен для тех, кто устал от стандартных маршрутов и всё чаще выбирает альтернативы массовому туризму, как это происходит и в других регионах, например при выборе направлений с прямыми перелётами по Азии.

Плюсы и минусы отдыха в Салале

Салала предлагает сочетание океана, природы и культуры без плотного туристического потока. Прямые рейсы сокращают время в пути и делают поездку комфортнее.
К возможным ограничениям относят сезонность рейсов и пока ещё развивающуюся инфраструктуру развлечений по сравнению с более популярными курортами. Об этом сообщает "Турпром".

Советы для поездки

  1. Планируйте путешествие с учётом сезона и климата региона.
  2. Бронируйте отели заранее в период повышенного спроса.
  3. Закладывайте время на экскурсии за пределами города, чтобы увидеть природу Дофара.

Популярные вопросы о Салале

Как выбрать лучшее время для поездки?

Оптимальный период зависит от климата и формата отдыха — пляжного или экскурсионного.

Сколько стоит отдых в Салале?

Цена поездки варьируется в зависимости от сезона, уровня отеля и продолжительности перелёта.

Что лучше выбрать — море или экскурсии?

Наиболее насыщенные впечатления даёт сочетание пляжного отдыха и поездок по региону.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
