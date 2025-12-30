Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Добавку дают не всем: скрытые правила питания в самолётах, о которых пассажирам редко рассказывают

Горячее питание подают на рейсах длительностью от 5 часов
Туризм

Питание в самолёте остаётся одной из самых обсуждаемых тем среди пассажиров, особенно на длинных перелётах. Кто-то заранее выбирает курицу или рыбу, другие переживают, будет ли еда вообще. Разбираемся, когда кормят на борту, от чего зависит меню и как избежать неприятных сюрпризов во время полёта.

Питание в самолете
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Питание в самолете

Когда и при каких условиях кормят в самолёте

Наличие питания на борту зависит от продолжительности рейса и класса обслуживания. На перелётах до двух часов чаще всего ограничиваются напитками и лёгкими закусками. На маршрутах средней дальности пассажирам могут предложить горячее блюдо или сытный перекус, а на рейсах продолжительностью более пяти часов питание становится полноценным и подаётся несколько раз.

Эконом-класс предполагает стандартный набор без особого выбора, тогда как в бизнес-классе меню разнообразнее и подаётся в более комфортной обстановке. При этом важно помнить, что правила обслуживания, как и требования безопасности в салоне, могут отличаться — например, почему важна вертикальная посадка кресел.

Могут ли не кормить вообще

Да, авиакомпании имеют на это право. Лоукостеры часто исключают питание из стоимости билета, предлагая еду только за дополнительную плату. Условия всегда стоит уточнять заранее — либо при бронировании, либо на сайте перевозчика.

Чем обычно кормят пассажиров

Состав бортового меню зависит от авиакомпании и формата перелёта. В эконом-классе это чаще всего одно горячее блюдо с гарниром, салат и десерт. В бизнес- и первом классах подают более сложные блюда, закуски, сыры, свежие фрукты и широкий выбор напитков.

Отдельное внимание уделяется специальному меню. Авиакомпании предлагают вегетарианские, веганские, халяльные, кошерные и медицинские варианты питания. Заказывать их нужно заранее, минимум за сутки до вылёта.

Питание для детей и особые случаи

Для пассажиров с детьми действуют отдельные правила. Детское питание разрешено проносить в ручной клади сверх стандартных ограничений на жидкости. При этом семьи часто сталкиваются с другими сложностями во время перелётов — например, с рассадкой в салоне, почему туристов продолжают рассаживать с детьми.

Большинство авиакомпаний готовы подогреть детское питание и помочь с организацией комфортного перелёта, но рассчитывать стоит прежде всего на собственный запас еды.

Можно ли брать еду с собой

Пассажиры вправе взять на борт собственную еду, если она не нарушает правила безопасности. Под запретом остаются жидкости объёмом более 100 мл, а также продукты с резким запахом. Лучше всего подходят сухие перекусы, фрукты, бутерброды и сладости.

Почему еда в самолёте кажется невкусной

На высоте вкусовые рецепторы работают иначе: пониженное давление и сухой воздух снижают чувствительность к солёному и сладкому. Кроме того, блюда готовятся заранее и разогреваются уже на борту, что тоже влияет на вкус. Об этом сообщает FreeDom.

Плюсы и минусы бортового питания

Бортовая еда экономит время и избавляет от необходимости брать перекусы с собой. При этом выбор блюд ограничен, а вкус может отличаться от привычного. В премиальных классах эти минусы компенсируются качеством продуктов и подачей.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте условия питания при покупке билета.
  2. Закажите специальное меню заранее, если есть ограничения.
  3. Возьмите с собой перекус на случай задержек.

Популярные вопросы о питании в самолёте

Можно ли отказаться от бортового питания?

Да, пассажир вправе не принимать еду.

Сколько раз кормят на длинных рейсах?

Обычно два-три раза в зависимости от продолжительности полёта.

Обязаны ли давать воду бесплатно?

Да, питьевая вода предоставляется по запросу.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы еда отдых туризм отпуск питание туристы самолёт путешествия
Новости Все >
Нарколог Шуров: традиция напиваться в Новый год противоречит идее праздника
Каламондин плодоносит в горшке до двух метров — Mein Schöner Garten
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
Диетолог посоветовала вернуться к сбалансированному питанию после праздников
Сейчас читают
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Популяция диких коров на острове Амстердам выросла из пяти особей — Sciencing
Домашние животные
Популяция диких коров на острове Амстердам выросла из пяти особей — Sciencing
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Последние материалы
Каламондин плодоносит в горшке до двух метров — Mein Schöner Garten
В пещере Тлайокок нашли ритуальные артефакты тлакотепехуа — спелеолог Катя Павлова
Горячее питание подают на рейсах длительностью от 5 часов
Нетипичных для Техаса морских животных и птиц зафиксировали в 2025 году — MYSA
Лев и Козерог в отношениях склонны к борьбе за лидерство
Красная сумка стала главным акцентом зимних образов
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.