Анна Маляева

Пустота над головой: загадочные точки на карте, над которыми самолёты исчезают с маршрутов

Полёты над Мачу-Пикчу запретили ради защиты наследия инков
Туризм

Даже в эпоху массовых перелётов и плотной карты авиамаршрутов на Земле остаются территории, над которыми небо официально закрыто. Причины варьируются от охраны древних памятников до требований безопасности и физических ограничений авиации. Эти места невозможно увидеть из иллюминатора пассажирского лайнера, и каждый такой запрет имеет чёткое обоснование.

Самолет в небе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Самолет в небе

Древние памятники под защитой

На карте мира есть культурные объекты, над которыми полёты исключены полностью. Один из самых известных примеров — Мачу-Пикчу в Перу. Древний город инков расположен в горной местности, а любые пролёты над ним считаются угрозой для хрупких каменных конструкций и природного баланса. Попытка построить аэропорт вблизи комплекса несколько лет назад вызвала жёсткое сопротивление археологов, учёных и местных жителей и в итоге была остановлена.

Подобный режим действует и над афинским Парфеноном. Античный храм уязвим к вибрациям и акустическим нагрузкам, поэтому воздушное пространство над ним закрыто для гражданской авиации, как и над другими объектами всемирного наследия.

Политика и вопросы безопасности

Запреты касаются не только древности, но и современных центров власти. В Лондоне самолёты не пролетают над Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра. Аналогичные ограничения действуют над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, а в России — над Кремлём.

Такие бесполётные зоны — часть системы защиты ключевых объектов и постоянно учитываются при планировании маршрутов. В авиации подобные решения напрямую связаны с тем, как в целом выстраивается безопасность полётов и контроль воздушного пространства.

Массовые мероприятия и зоны отдыха

После событий 11 сентября 2001 года в США были пересмотрены правила пролётов над местами скопления людей. В результате самолётам запретили пересекать воздушное пространство над крупными стадионами, рассчитанными на десятки тысяч зрителей, особенно во время матчей и концертов.

Под аналогичные ограничения попали и Диснейленды. Эти парки развлечений ежедневно принимают огромное количество посетителей, и власти сочли необходимым исключить даже гипотетические риски, связанные с авиацией, что напрямую повлияло на организацию маршрутов в сфере путешествий и туризма.

Когда решает география

Отдельная группа запретов связана не с политикой и не с культурой, а с физикой. В Тибете пассажирские полёты сильно ограничены из-за экстремальной высоты региона. Даже долины здесь находятся примерно на уровне четырёх тысяч метров над морем. В случае разгерметизации салона экипаж не успеет снизиться до безопасной высоты, что делает стандартные маршруты потенциально опасными. Об этом сообщает GISMETEO.

Памятники, безопасность и природа

Запреты над историческими объектами направлены на сохранение архитектуры и ландшафтов. Ограничения над правительственными зданиями и стадионами служат защите людей и инфраструктуры. В горных регионах, таких как Тибет, решающим фактором становится сама география, а не политика или статус территории.

Плюсы и минусы бесполётных зон

Такие зоны имеют очевидные преимущества, но создают и определённые сложности. Они помогают сохранить уникальные места и снизить риски, но одновременно влияют на логистику перелётов.

Плюсы:

  • защита культурного наследия,
  • повышение общей безопасности,
  • снижение вероятности катастроф.

Минусы:

  • удлинение маршрутов,
  • рост расхода топлива,
  • ограничения для региональной авиации.

Популярные вопросы о бесполётных зонах

Почему нельзя просто лететь выше?

Даже на большой высоте самолёт остаётся источником шума и потенциальной угрозы в случае аварии.

Кто принимает решения о запретах?

Ограничения устанавливают национальные авиационные службы совместно с правительствами и международными организациями.

Распространяются ли запреты на дроны и вертолёты?

В большинстве случаев да, особенно если речь идёт о туристических зонах и охраняемых объектах.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы туризм авиация путешествия безопасность
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
