Анна Маляева

Белый песок, бирюзовая вода и тишина: место, которое неожиданно стало номером один среди пляжей мира

Пляж Таити в Бретани признали самым красивым в мире
Туризм

В Бретани существует пляж, который легко принять за далёкий экзотический курорт, хотя он находится в самом сердце Европы. Уединённость, белый песок и прозрачная вода сделали его настоящим открытием для путешественников. В 2025 году этому месту прочат титул самого красивого пляжа в мире.

Пляж
Фото: Own work by Moreau.henri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пляж

Скрытая жемчужина Финистера

Оказавшись здесь впервые, сложно поверить, что вы всё ещё во Франции. Мягкий белый песок, бирюзовые оттенки воды и гранитные скалы создают пейзаж, который обычно ассоциируется с дальними островами. Этот пляж в Финистере ценят именно за нетронутость и редкое ощущение покоя, которое всё сложнее найти даже в известных европейских курортах, включая популярные направления вроде деревень Франции.

Во время отлива берег меняется: открываются каменистые участки с мелкими заводями. В них можно разглядеть морских обитателей, а прозрачная вода позволяет наблюдать за дном без маски и трубки. Для материковой части страны такие условия по-прежнему остаются редкостью.

Что покорило международное жюри

Эксперты оценивали не только внешний вид пляжа. Важнейшим аргументом стало качество воды, признанное одним из самых высоких среди прибрежных зон Европы. Дополнительные баллы месту принесло разнообразие морской фауны и отсутствие следов агрессивного туризма.

На побережье нет плотной застройки и шумных заведений. Атмосфера остаётся спокойной, а звуки волн и крики птиц становятся частью естественного фона.

Как берегу удаётся оставаться диким

Муниципальные власти ограничивают любые строительные проекты рядом с пляжем. Экологические инициативы направлены на сохранение ландшафта и формирование ответственного отношения у посетителей. Регулярные уборки и информационные таблички напоминают о хрупкости экосистемы.

Такой подход всё чаще рассматривают как альтернативу массовым курортам, где туристический напор уже стал проблемой, что заметно и в других регионах Средиземноморья, включая пляжи Хорватии.

Природные особенности и микроклимат

Пляж удачно расположен и защищён скальным выступом от сильных ветров. Благодаря этому здесь формируется мягкий микроклимат с большим количеством солнечных дней. Купальный сезон начинается раньше обычного для Бретани — уже в мае.

Геология добавляет месту выразительности. Светлый песок контрастирует с розоватыми скалами и насыщенными оттенками моря. Особенно эффектно побережье выглядит на закате, когда цвета становятся глубже и мягче. Об этом сообщает NEWS OF MARSEILLE.

Уединение как часть опыта

Чтобы попасть на пляж, нужно пройти пешком около пятнадцати минут от ближайшей парковки. Такой путь отсеивает случайных гостей и сохраняет спокойную атмосферу. Местные жители ценят этот маршрут как естественный фильтр от суеты.

Рядом простираются вересковые пустоши и скалистые участки, усиливающие ощущение дикой природы. Прогулки вдоль берега становятся отдельным удовольствием.

Советы для посещения

  1. Планируйте визит рано утром или ближе к вечеру.
  2. Учитывайте расписание приливов и отливов.
  3. Берите с собой воду и еду — инфраструктура минимальна.

Плюсы и минусы такого отдыха

Отдых на диком пляже требует подготовки, но даёт особые впечатления.

Плюсы:

  • тишина,
  • чистая природа,
  • отсутствие толп,
  • уникальные виды.

Минусы:

  • прохладная вода,
  • пеший доступ,
  • минимум сервисов.

Популярные вопросы о пляже в Бретани

Когда лучше приезжать?

С конца весны до начала осени, особенно в ясные дни и во время отлива.

Подходит ли место для купания?

Да, но вода даже летом остаётся прохладной.

Можно ли заниматься снорклингом?

Да, при спокойном море и с учётом приливов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых отпуск туризм природа туристы франция путешествия
