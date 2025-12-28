Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Путешествие со вкусом бульона: Верона превратила Рождество в кулинарный маршрут для туристов

Тортеллини и варёное мясо вытеснили рыбные блюда на Рождество — владелец Зово
Рождество в Вероне вновь подтверждает силу местных гастрономических традиций. В ресторанах города праздничные меню почти не меняются годами, а бронирование столиков начинается задолго до декабря. При этом даже в устойчивых привычках появляются новые акценты, особенно в выборе десертов.

Ужин
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Ужин

Рождественский стол по-веронски

В Вероне канун Рождества по-прежнему ассоциируется с рыбными блюдами, однако сам праздничный обед 25 декабря проходит под знаком классики. На столах появляются тортеллини в бульоне и варёное мясо с гарнирами — сочетание, которое для горожан давно стало символом праздника. Эти блюда заказывают как местные жители, так и туристы, для которых гастрономические впечатления становятся важной частью поездки и нередко определяют маршрут, как это происходит и в других европейских городах, ориентированных на гастрономические путешествия.

В центре города рестораны фиксируют настоящий наплыв гостей. Многие заведения оказываются полностью забронированными за месяц или даже два до праздников, что говорит о стабильном интересе к традиционным рождественским обедам.

Рестораны работают на пределе

В бистро Con Amore Vini e Cucina на улице Виа Маркони кухня в декабре работает без остановок, а свободных столиков не осталось ещё в начале осени.

Похожая ситуация и в Osteria il Bertoldo в Виколо-Кадрега, где все места на обеды и ужины были распроданы минимум за месяц до Рождества. Для многих гостей именно стабильность меню становится главным аргументом при выборе ресторана.

Когда праздник — дома

Не все рестораторы делают ставку на работу в праздничные дни. Траттория Pero d'Oro в районе Веронетта после пандемии приняла решение закрываться 24 и 25 декабря.

Подобную практику поддерживают и другие заведения, давая сотрудникам возможность сохранить традиционный уклад праздников. Об этом сообщает L'Arena.

Город, наполненный людьми и ароматами

отмечает, что декабрь в этом году стал одним из самых оживлённых за долгое время.

"Прогноз на длинные выходные в честь Непорочного Зачатия оправдался, и город переполнен. Бронирование на Рождество продолжается до последнего момента, а традиционные блюда остаются фаворитами.", — рассказывает Владелец Cantina Bistrò на Корсо Кавур Алессандро даль Зово.

Панеттоне против пандоро: сладкий выбор

Интересная деталь праздничного сезона — изменение десертных предпочтений. Всё чаще гости выбирают панеттоне, тогда как пандоро, считающийся символом Вероны, постепенно уступает позиции. Тенденция заметна не только в ресторанах, но и в магазинах, где спрос на итальянские десерты всё чаще смещается в сторону более насыщенных и сложных вкусов.

Сравнение панеттоне и пандоро

Панеттоне отличается более сложной текстурой и наличием добавок, таких как сухофрукты и цукаты. Пандоро, напротив, ценят за мягкость и нейтральный вкус, который легко сочетать с кремами. Первый чаще выбирают как самостоятельный десерт, второй — как основу для различных подач.

Плюсы и минусы традиционного рождественского меню

Классические блюда создают ощущение стабильности и связи с прошлым. Они понятны гостям и не требуют экспериментов.

Плюсы:

  • узнаваемый вкус,
  • проверенные рецепты,
  • высокий спрос.

Минусы:

  • ограниченное пространство для обновления меню,
  • растущий интерес к альтернативам, особенно в десертах.

Как выбрать рождественский ресторан в Вероне

  1. Бронируйте столик минимум за месяц.
  2. Уточняйте, работает ли заведение в праздничные дни.
  3. Обращайте внимание на сезонное меню и наличие традиционных блюд.

Популярные вопросы о рождественней кухне Вероны

Что обязательно попробовать на Рождество?

Тортеллини в бульоне и варёное мясо считаются основой праздничного обеда.

Что лучше выбрать на десерт — панеттоне или пандоро?

Панеттоне подойдёт любителям насыщенного вкуса, пандоро — тем, кто предпочитает классику.

Когда лучше бронировать столик?

Оптимальный срок — за 6-8 недель до праздников.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых италия туризм туристы праздник рождество рестораны путешествие
