Путешествие со вкусом бульона: Верона превратила Рождество в кулинарный маршрут для туристов

Рождество в Вероне вновь подтверждает силу местных гастрономических традиций. В ресторанах города праздничные меню почти не меняются годами, а бронирование столиков начинается задолго до декабря. При этом даже в устойчивых привычках появляются новые акценты, особенно в выборе десертов.
В Вероне канун Рождества по-прежнему ассоциируется с рыбными блюдами, однако сам праздничный обед 25 декабря проходит под знаком классики. На столах появляются тортеллини в бульоне и варёное мясо с гарнирами — сочетание, которое для горожан давно стало символом праздника. Эти блюда заказывают как местные жители, так и туристы, для которых гастрономические впечатления становятся важной частью поездки и нередко определяют маршрут, как это происходит и в других европейских городах, ориентированных на гастрономические путешествия.
В центре города рестораны фиксируют настоящий наплыв гостей. Многие заведения оказываются полностью забронированными за месяц или даже два до праздников, что говорит о стабильном интересе к традиционным рождественским обедам.
В бистро Con Amore Vini e Cucina на улице Виа Маркони кухня в декабре работает без остановок, а свободных столиков не осталось ещё в начале осени.
Похожая ситуация и в Osteria il Bertoldo в Виколо-Кадрега, где все места на обеды и ужины были распроданы минимум за месяц до Рождества. Для многих гостей именно стабильность меню становится главным аргументом при выборе ресторана.
Не все рестораторы делают ставку на работу в праздничные дни. Траттория Pero d'Oro в районе Веронетта после пандемии приняла решение закрываться 24 и 25 декабря.
Подобную практику поддерживают и другие заведения, давая сотрудникам возможность сохранить традиционный уклад праздников. Об этом сообщает L'Arena.
"Прогноз на длинные выходные в честь Непорочного Зачатия оправдался, и город переполнен. Бронирование на Рождество продолжается до последнего момента, а традиционные блюда остаются фаворитами.", — рассказывает Владелец Cantina Bistrò на Корсо Кавур Алессандро даль Зово.
Интересная деталь праздничного сезона — изменение десертных предпочтений. Всё чаще гости выбирают панеттоне, тогда как пандоро, считающийся символом Вероны, постепенно уступает позиции. Тенденция заметна не только в ресторанах, но и в магазинах, где спрос на итальянские десерты всё чаще смещается в сторону более насыщенных и сложных вкусов.
Панеттоне отличается более сложной текстурой и наличием добавок, таких как сухофрукты и цукаты. Пандоро, напротив, ценят за мягкость и нейтральный вкус, который легко сочетать с кремами. Первый чаще выбирают как самостоятельный десерт, второй — как основу для различных подач.
Классические блюда создают ощущение стабильности и связи с прошлым. Они понятны гостям и не требуют экспериментов.
