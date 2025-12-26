Прилетели на выходные — задержались на неделю: страна, где впечатления начинаются за столом

Армения в 2025 году неожиданно вышла в лидеры по темпам роста турпотока на Южном Кавказе. Страна фиксирует рекордное число гостей даже в традиционно "тихие" месяцы. Особую роль в этом росте сыграли туристы из России.
Армения демонстрирует уверенный рост въездного туризма на протяжении всего года. По данным Министерства экономики страны, только в ноябре республику посетили 176 571 человек — это максимальный показатель за всю историю наблюдений для этого месяца.
Если сравнивать с предыдущими периодами, динамика выглядит устойчиво положительной. Ноябрь 2025 года превысил показатели 2019 года на 26%, 2023 года — на 18%, а 2024 года — на 15,4%. За первые десять месяцев года страну посетили 1,94 млн туристов, что также выше прошлогоднего уровня.
Министр экономики Армении Геворг Папоян отметил, что туристическая активность сохраняется вне зависимости от сезона. Рекордные показатели фиксировались весной, летом и осенью, а также в ноябре, который ранее не считался пиковым месяцем.
Такой результат стал возможен благодаря комплексному подходу: активному продвижению страны, расширению авиасообщения и упрощению условий въезда для иностранцев.
Рост интереса к Армении объясняется сразу несколькими причинами. Власти страны последовательно развивали международное туристическое сотрудничество и транспортную доступность.
К ключевым факторам относятся:
В результате Армения постепенно уходит от жёсткой сезонности и становится круглогодичным направлением.
По данным Комитета по туризму Армении, за десять месяцев 2025 года страну посетили 1 947 138 человек. Из них 799 848 — граждане России, что составляет около 41% от общего потока.
При этом большинство россиян приезжают именно на отдых. Оценки ведомства показывают, что 75-80% туристов из РФ проводят время в стране с туристическими целями, и лишь четверть используют Армению как транзитный маршрут. Об этом сообщает Турпром.
Популярность направления среди российских путешественников объясняется сочетанием практических и эмоциональных факторов. Страна остаётся понятной, доступной и при этом насыщенной впечатлениями.
Основные причины выбора:
По уровню затрат Армения часто выигрывает у стран ЕС и популярных курортов Ближнего Востока. При этом она предлагает насыщенную экскурсионную программу, гастрономию и природные маршруты. В отличие от массовых курортов, здесь туристы чаще получают аутентичный опыт и контакт с местной культурой.
Перед поездкой важно учитывать не только преимущества, но и особенности направления.
Плюсы:
Минусы:
Нет, граждане России могут въезжать в Армению без визы.
По сравнению с Европой — нет. Цены остаются умеренными.
Да, страна удобна для индивидуальных путешествий благодаря компактности и транспорту.
