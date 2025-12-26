Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Прилетели на выходные — задержались на неделю: страна, где впечатления начинаются за столом

Армению посетили 1,94 млн туристов за 10 месяцев 2025 года
Туризм

Армения в 2025 году неожиданно вышла в лидеры по темпам роста турпотока на Южном Кавказе. Страна фиксирует рекордное число гостей даже в традиционно "тихие" месяцы. Особую роль в этом росте сыграли туристы из России.

Армения
Фото: commons.wikimedia.org by Armenak Margarian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Армения

Туристический рекорд в цифрах

Армения демонстрирует уверенный рост въездного туризма на протяжении всего года. По данным Министерства экономики страны, только в ноябре республику посетили 176 571 человек — это максимальный показатель за всю историю наблюдений для этого месяца.

Если сравнивать с предыдущими периодами, динамика выглядит устойчиво положительной. Ноябрь 2025 года превысил показатели 2019 года на 26%, 2023 года — на 18%, а 2024 года — на 15,4%. За первые десять месяцев года страну посетили 1,94 млн туристов, что также выше прошлогоднего уровня.

Почему рост пришёлся даже на низкий сезон

Министр экономики Армении Геворг Папоян отметил, что туристическая активность сохраняется вне зависимости от сезона. Рекордные показатели фиксировались весной, летом и осенью, а также в ноябре, который ранее не считался пиковым месяцем.

Такой результат стал возможен благодаря комплексному подходу: активному продвижению страны, расширению авиасообщения и упрощению условий въезда для иностранцев.

Факторы, которые усилили турпоток

Рост интереса к Армении объясняется сразу несколькими причинами. Власти страны последовательно развивали международное туристическое сотрудничество и транспортную доступность.

К ключевым факторам относятся:

  • расширение взаимодействия с Россией, Грузией, Ираном, Китаем и странами Персидского залива;
  • рост количества рейсов европейских лоукостеров после открытия базы Wizz Air;
  • цифровые рекламные кампании, ориентированные на российских туристов;
  • активный взаимный турпоток с Грузией;
  • введение безвизового режима для ряда стран Ближнего Востока летом 2025 года.

В результате Армения постепенно уходит от жёсткой сезонности и становится круглогодичным направлением.

Россияне — ключевые гости страны

По данным Комитета по туризму Армении, за десять месяцев 2025 года страну посетили 1 947 138 человек. Из них 799 848 — граждане России, что составляет около 41% от общего потока.

При этом большинство россиян приезжают именно на отдых. Оценки ведомства показывают, что 75-80% туристов из РФ проводят время в стране с туристическими целями, и лишь четверть используют Армению как транзитный маршрут. Об этом сообщает Турпром.

Почему россияне выбирают Армению

Популярность направления среди российских путешественников объясняется сочетанием практических и эмоциональных факторов. Страна остаётся понятной, доступной и при этом насыщенной впечатлениями.

Основные причины выбора:

  • безвизовый режим и простота планирования поездки;
  • отсутствие языкового барьера — русский язык широко распространён;
  • древняя история, храмы и монастыри, уникальные памятники;
  • национальная кухня с ярко выраженным характером;
  • более доступные цены по сравнению с европейскими направлениями;
  • удобная транспортная доступность;
  • репутация гостеприимной и безопасной страны.

Армения и популярные зарубежные направления

По уровню затрат Армения часто выигрывает у стран ЕС и популярных курортов Ближнего Востока. При этом она предлагает насыщенную экскурсионную программу, гастрономию и природные маршруты. В отличие от массовых курортов, здесь туристы чаще получают аутентичный опыт и контакт с местной культурой.

Плюсы и минусы отдыха в Армении

Перед поездкой важно учитывать не только преимущества, но и особенности направления.

Плюсы:

  • доступные цены на жильё и питание;
  • богатая культурно-историческая программа;
  • компактные расстояния между достопримечательностями;
  • тёплое отношение к туристам из России.

Минусы:

  • ограниченный выбор пляжного отдыха;
  • высокая загрузка популярных мест в пиковые месяцы;
  • неравномерное развитие инфраструктуры в регионах.

Советы для поездки в Армению

  1. Определите формат отдыха: экскурсии, гастрономия или природа.
  2. Планируйте визиты в популярные места заранее в высокий сезон.
  3. Обратите внимание на региональные маршруты — они менее загружены.
  4. Пробуйте локальную кухню не только в столице, но и в небольших городах.

Популярные вопросы о туризме в Армении

Нужна ли виза россиянам?

Нет, граждане России могут въезжать в Армению без визы.

Дорого ли отдыхать в стране?

По сравнению с Европой — нет. Цены остаются умеренными.

Подходит ли Армения для самостоятельных поездок?

Да, страна удобна для индивидуальных путешествий благодаря компактности и транспорту.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
