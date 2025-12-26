Фейерверки и хлопушки не для красоты: древний страх перед Нянем до сих пор управляет праздником

Китайский Новый год остаётся одним из самых масштабных и символичных праздников на планете, объединяя древние традиции и современный ритм жизни. Он знаменует начало года по лунному календарю и воспринимается как точка обновления, когда прошлое остаётся позади. В 2026 году праздник снова станет временем семейных встреч, ярких шествий и символических ритуалов.
Дата праздника меняется ежегодно и определяется лунным календарём. Китайский Новый год наступает в первое новолуние первого лунного месяца и может приходиться на период с конца января до середины февраля. В 2026 году начало празднования выпадает на 17 февраля.
В Китае при этом сосуществуют два Новых года: григорианский отмечают сдержанно, а лунный, известный как Чуньцзе, празднуют с особым размахом, включая многодневные выходные и массовые поездки по стране.
История Чуньцзе насчитывает более четырёх тысяч лет и уходит корнями в аграрную культуру. Изначально праздник был связан с окончанием зимних работ и подготовкой к посевному сезону. Со временем он приобрёл религиозное и государственное значение, став периодом почитания предков и подведения итогов года.
С китайским Новым годом связана легенда о чудовище Нянь, которого, по поверью, можно отпугнуть красным цветом, светом и громкими звуками. Именно поэтому до сих пор дома украшают алыми элементами, а ночное небо озаряют фейерверки.
Подготовка к Новому году начинается с генеральной уборки — считается, что так из дома уходит неудача. После этого жилище украшают парными надписями с пожеланиями, красными фонарями и изображениями мифических существ. В канун праздника семьи собираются за общим столом, а в последующие дни навещают родственников.
Красный цвет остаётся главным символом Чуньцзе, олицетворяя удачу и защиту. В этот период активно используются хлопушки и фейерверки, а улицы наполняются танцами драконов и львов, которые должны принести благополучие на весь год.
Одна из самых узнаваемых традиций — вручение красных конвертов хунбао. В них кладут деньги как символ благословения и добрых пожеланий. Конверты дарят детям, молодёжи и иногда коллегам, соблюдая строгий этикет.
Не менее важную роль играет новогодний стол. Рыба символизирует изобилие, пельмени — богатство, рисовые пироги — рост и успех, а длинная лапша ассоциируется с долголетием. Эти блюда объединяют семью и подчёркивают преемственность традиций. Об этом сообщает FreeDom.
В дни Чуньцзе Китай переживает крупнейшую ежегодную миграцию населения — миллионы людей отправляются в родные города или путешествуют по стране. В последние годы интерес к поездкам усилился и со стороны иностранцев, чему способствовал рост турпотока и изменение визовых правил.
Традиции Чуньцзе распространились далеко за пределы Китая. В Южной Корее праздник известен как Соллаль и сопровождается обрядами почитания предков и семейными ритуалами. Во Вьетнаме Тэт считается главным событием года, а дома украшают цветами и деревьями кумквата.
В Таиланде и Сингапуре китайский Новый год стал частью городской культуры, привлекая туристов, фестивали и уличные представления. Масштаб празднования нередко сопоставим с национальными торжествами, что усиливает роль региона как одного из центров азиатского туризма. Это перекликается с тем, как Азия в целом укрепляет позиции на мировой туристической карте.
Китайский Новый год сочетает в себе как очевидные преимущества, так и определённые сложности. Он остаётся важным культурным ориентиром, но требует подготовки и терпения.
Плюсы:
Минусы:
Праздник наступает 17 февраля и продолжается 15 дней до Фестиваля фонарей.
Дата определяется по лунному календарю и зависит от фаз Луны, а не от солнечного года.
Чаще всего дарят красные конверты с деньгами, фрукты, чай и символические подарки красного или золотого цвета.
