Фейерверки и хлопушки не для красоты: древний страх перед Нянем до сих пор управляет праздником

Китайский Новый год в 2026 году начнется c 17 февраля

Китайский Новый год остаётся одним из самых масштабных и символичных праздников на планете, объединяя древние традиции и современный ритм жизни. Он знаменует начало года по лунному календарю и воспринимается как точка обновления, когда прошлое остаётся позади. В 2026 году праздник снова станет временем семейных встреч, ярких шествий и символических ритуалов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Китайский Новый Год

Когда начинается китайский Новый год

Дата праздника меняется ежегодно и определяется лунным календарём. Китайский Новый год наступает в первое новолуние первого лунного месяца и может приходиться на период с конца января до середины февраля. В 2026 году начало празднования выпадает на 17 февраля.

В Китае при этом сосуществуют два Новых года: григорианский отмечают сдержанно, а лунный, известный как Чуньцзе, празднуют с особым размахом, включая многодневные выходные и массовые поездки по стране.

Как появился праздник весны

История Чуньцзе насчитывает более четырёх тысяч лет и уходит корнями в аграрную культуру. Изначально праздник был связан с окончанием зимних работ и подготовкой к посевному сезону. Со временем он приобрёл религиозное и государственное значение, став периодом почитания предков и подведения итогов года.

С китайским Новым годом связана легенда о чудовище Нянь, которого, по поверью, можно отпугнуть красным цветом, светом и громкими звуками. Именно поэтому до сих пор дома украшают алыми элементами, а ночное небо озаряют фейерверки.

Традиции и символы праздника

Подготовка к Новому году начинается с генеральной уборки — считается, что так из дома уходит неудача. После этого жилище украшают парными надписями с пожеланиями, красными фонарями и изображениями мифических существ. В канун праздника семьи собираются за общим столом, а в последующие дни навещают родственников.

Красный цвет остаётся главным символом Чуньцзе, олицетворяя удачу и защиту. В этот период активно используются хлопушки и фейерверки, а улицы наполняются танцами драконов и львов, которые должны принести благополучие на весь год.

Красные конверты и праздничная еда

Одна из самых узнаваемых традиций — вручение красных конвертов хунбао. В них кладут деньги как символ благословения и добрых пожеланий. Конверты дарят детям, молодёжи и иногда коллегам, соблюдая строгий этикет.

Не менее важную роль играет новогодний стол. Рыба символизирует изобилие, пельмени — богатство, рисовые пироги — рост и успех, а длинная лапша ассоциируется с долголетием. Эти блюда объединяют семью и подчёркивают преемственность традиций. Об этом сообщает FreeDom.

Праздник как туристическое явление

В дни Чуньцзе Китай переживает крупнейшую ежегодную миграцию населения — миллионы людей отправляются в родные города или путешествуют по стране. В последние годы интерес к поездкам усилился и со стороны иностранцев, чему способствовал рост турпотока и изменение визовых правил.

Как отмечают китайский Новый год в других странах Азии

Традиции Чуньцзе распространились далеко за пределы Китая. В Южной Корее праздник известен как Соллаль и сопровождается обрядами почитания предков и семейными ритуалами. Во Вьетнаме Тэт считается главным событием года, а дома украшают цветами и деревьями кумквата.

В Таиланде и Сингапуре китайский Новый год стал частью городской культуры, привлекая туристов, фестивали и уличные представления. Масштаб празднования нередко сопоставим с национальными торжествами, что усиливает роль региона как одного из центров азиатского туризма. Это перекликается с тем, как Азия в целом укрепляет позиции на мировой туристической карте.

Плюсы и минусы празднования китайского Нового года

Китайский Новый год сочетает в себе как очевидные преимущества, так и определённые сложности. Он остаётся важным культурным ориентиром, но требует подготовки и терпения.

Плюсы:

возможность провести время с семьёй и восстановить связи с родственниками;

насыщенная культурная программа с фестивалями, шествиями и традиционными блюдами;

символическое обновление и психологический эффект "нового начала".

Минусы:

перегруженность транспорта и рост цен в период массовых поездок;

сложности с бронированием жилья и билетов;

временные ограничения в работе учреждений и бизнеса.

Советы тем, кто хочет застать праздник

Планируйте поездку заранее, особенно если собираетесь путешествовать внутри Китая. Учитывайте праздничный график транспорта и работы магазинов. Выбирайте города с локальными фестивалями, чтобы увидеть традиции не только в мегаполисах. Относитесь с уважением к обычаям — это поможет глубже прочувствовать атмосферу праздника.

Популярные вопросы о китайском Новом годе

Когда начинается китайский Новый год в 2026 году?

Праздник наступает 17 февраля и продолжается 15 дней до Фестиваля фонарей.

Почему его называют лунным?

Дата определяется по лунному календарю и зависит от фаз Луны, а не от солнечного года.

Что принято дарить на праздник?

Чаще всего дарят красные конверты с деньгами, фрукты, чай и символические подарки красного или золотого цвета.