Улицы без горожан и чемоданы вместо соседей: европейское направление, которое не выдержало гостей

В Европе есть города, где туристов настолько много, что местные жители буквально растворяются в толпе. Лидером этого рейтинга стал вовсе не Париж и не Лондон, а куда менее крупный, но чрезвычайно популярный пункт на карте. Массовый туризм меняет облик таких мест и влияет на жизнь горожан и гостей.
Перенасыщенность туристами всё чаще превращается в серьёзную проблему для европейских городов. Исследование Holidu показало, что в рейтинге оказались не мегаполисы, а компактные и исторически значимые локации, где инфраструктура просто не рассчитана на такие потоки. Подобные перекосы уже наблюдаются не только в Европе, но и в других популярных направлениях, о чём косвенно говорят дискуссии вокруг визовой политики ЕС и ограничений для путешественников из России, подробно разбираемые в материале о том, как Европа ужесточает визовые правила.
Абсолютным лидером рейтинга стал хорватский Дубровник. Здесь на одного жителя приходится в среднем 36 туристов. Исторический центр с его крепостными стенами и узкими улочками ежедневно заполнен экскурсионными группами, что сказывается на стоимости жизни и вынуждает местных переезжать за пределы города.
Венеция оказалась на втором месте с показателем около 21 туриста на одного жителя. Несмотря на введение туристического налога и ограничения для круизных судов, давление на город остаётся высоким, а численность постоянного населения продолжает сокращаться.
Схожая ситуация наблюдается и в Брюгге. В высокий сезон и во время рождественских праздников город буквально утопает в людях. Власти уже запретили строительство новых отелей в историческом центре, пытаясь сохранить баланс между комфортом жителей и интересами гостей.
Греческий Родос также вошёл в список самых перегруженных направлений. Быстрый рост турпотока привёл к активной застройке и экологическим рискам, которые особенно остро проявились во время лесных пожаров 2023 года.
Рейкьявик, принимающий около двух миллионов туристов в год при населении в 140 тысяч человек, столкнулся с аналогичными проблемами. Интерес к Исландии продолжает расти, чему способствует и общее внимание к уникальной природе страны, о которой подробно рассказывается в материале о том, почему Исландию называют лабораторией будущего. Об этом сообщает издание "Турпром".
Популярные европейские направления по-прежнему притягивают путешественников, однако такой выбор имеет как очевидные преимущества, так и заметные ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Такой формат путешествий подойдёт тем, кто готов мириться с суетой ради атмосферы культовых городов и их исторического наследия.
Лучше ориентироваться на менее раскрученные города или путешествовать в межсезонье.
Цены в перегруженных городах заметно выше среднего, особенно в исторических центрах.
Альтернативные направления часто дают сопоставимые впечатления при меньшем количестве людей.
Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.