Улицы без горожан и чемоданы вместо соседей: европейское направление, которое не выдержало гостей

Венеция зафиксировала 21 туриста на жителя

В Европе есть города, где туристов настолько много, что местные жители буквально растворяются в толпе. Лидером этого рейтинга стал вовсе не Париж и не Лондон, а куда менее крупный, но чрезвычайно популярный пункт на карте. Массовый туризм меняет облик таких мест и влияет на жизнь горожан и гостей.

Фото: https://www.flickr.com/photos/franganillo/35938421701/ by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венеция

Когда гостей становится слишком много

Перенасыщенность туристами всё чаще превращается в серьёзную проблему для европейских городов. Исследование Holidu показало, что в рейтинге оказались не мегаполисы, а компактные и исторически значимые локации, где инфраструктура просто не рассчитана на такие потоки. Подобные перекосы уже наблюдаются не только в Европе, но и в других популярных направлениях, о чём косвенно говорят дискуссии вокруг визовой политики ЕС и ограничений для путешественников из России, подробно разбираемые в материале о том, как Европа ужесточает визовые правила.

Дубровник — город, где туристов больше, чем жителей

Абсолютным лидером рейтинга стал хорватский Дубровник. Здесь на одного жителя приходится в среднем 36 туристов. Исторический центр с его крепостными стенами и узкими улочками ежедневно заполнен экскурсионными группами, что сказывается на стоимости жизни и вынуждает местных переезжать за пределы города.

Венеция и Брюгге: жизнь на грани туристического бума

Венеция оказалась на втором месте с показателем около 21 туриста на одного жителя. Несмотря на введение туристического налога и ограничения для круизных судов, давление на город остаётся высоким, а численность постоянного населения продолжает сокращаться.

Схожая ситуация наблюдается и в Брюгге. В высокий сезон и во время рождественских праздников город буквально утопает в людях. Власти уже запретили строительство новых отелей в историческом центре, пытаясь сохранить баланс между комфортом жителей и интересами гостей.

Родос и Рейкьявик: популярность с побочными эффектами

Греческий Родос также вошёл в список самых перегруженных направлений. Быстрый рост турпотока привёл к активной застройке и экологическим рискам, которые особенно остро проявились во время лесных пожаров 2023 года.

Рейкьявик, принимающий около двух миллионов туристов в год при населении в 140 тысяч человек, столкнулся с аналогичными проблемами. Интерес к Исландии продолжает расти, чему способствует и общее внимание к уникальной природе страны, о которой подробно рассказывается в материале о том, почему Исландию называют лабораторией будущего. Об этом сообщает издание "Турпром".

Плюсы и минусы поездок в перегруженные города

Популярные европейские направления по-прежнему притягивают путешественников, однако такой выбор имеет как очевидные преимущества, так и заметные ограничения.

Плюсы:

развитая туристическая инфраструктура и высокий уровень сервиса;

большое количество достопримечательностей в шаговой доступности;

насыщенная культурная программа, фестивали и экскурсии;

удобная транспортная логистика и широкий выбор жилья.

Минусы:

плотные толпы в исторических центрах и у знаковых объектов;

завышенные цены на отели, рестораны и развлечения;

снижение комфорта из-за перегруженного транспорта и шума;

дополнительная нагрузка на городскую среду и экологию.

Такой формат путешествий подойдёт тем, кто готов мириться с суетой ради атмосферы культовых городов и их исторического наследия.

Советыдля путешественников

Планируйте поездки вне пиковых сезонов, чтобы избежать максимальных потоков. Рассматривайте альтернативные города поблизости с похожей атмосферой. Учитывайте визовые ограничения и закладывайте дополнительное время на оформление документов. Бронируйте жильё и экскурсии заранее, чтобы избежать завышенных цен.

Популярные вопросы о перенаселённых туристических городах

Как выбрать направление без толп туристов?

Лучше ориентироваться на менее раскрученные города или путешествовать в межсезонье.

Насколько дороже обходится отдых в таких местах?

Цены в перегруженных городах заметно выше среднего, особенно в исторических центрах.

Что лучше — культовый город или альтернатива рядом?

Альтернативные направления часто дают сопоставимые впечатления при меньшем количестве людей.