Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Улицы без горожан и чемоданы вместо соседей: европейское направление, которое не выдержало гостей

Венеция зафиксировала 21 туриста на жителя
Туризм

В Европе есть города, где туристов настолько много, что местные жители буквально растворяются в толпе. Лидером этого рейтинга стал вовсе не Париж и не Лондон, а куда менее крупный, но чрезвычайно популярный пункт на карте. Массовый туризм меняет облик таких мест и влияет на жизнь горожан и гостей.

Венеция
Фото: https://www.flickr.com/photos/franganillo/35938421701/ by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венеция

Когда гостей становится слишком много

Перенасыщенность туристами всё чаще превращается в серьёзную проблему для европейских городов. Исследование Holidu показало, что в рейтинге оказались не мегаполисы, а компактные и исторически значимые локации, где инфраструктура просто не рассчитана на такие потоки. Подобные перекосы уже наблюдаются не только в Европе, но и в других популярных направлениях, о чём косвенно говорят дискуссии вокруг визовой политики ЕС и ограничений для путешественников из России, подробно разбираемые в материале о том, как Европа ужесточает визовые правила.

Дубровник — город, где туристов больше, чем жителей

Абсолютным лидером рейтинга стал хорватский Дубровник. Здесь на одного жителя приходится в среднем 36 туристов. Исторический центр с его крепостными стенами и узкими улочками ежедневно заполнен экскурсионными группами, что сказывается на стоимости жизни и вынуждает местных переезжать за пределы города.

Венеция и Брюгге: жизнь на грани туристического бума

Венеция оказалась на втором месте с показателем около 21 туриста на одного жителя. Несмотря на введение туристического налога и ограничения для круизных судов, давление на город остаётся высоким, а численность постоянного населения продолжает сокращаться.

Схожая ситуация наблюдается и в Брюгге. В высокий сезон и во время рождественских праздников город буквально утопает в людях. Власти уже запретили строительство новых отелей в историческом центре, пытаясь сохранить баланс между комфортом жителей и интересами гостей.

Родос и Рейкьявик: популярность с побочными эффектами

Греческий Родос также вошёл в список самых перегруженных направлений. Быстрый рост турпотока привёл к активной застройке и экологическим рискам, которые особенно остро проявились во время лесных пожаров 2023 года.

Рейкьявик, принимающий около двух миллионов туристов в год при населении в 140 тысяч человек, столкнулся с аналогичными проблемами. Интерес к Исландии продолжает расти, чему способствует и общее внимание к уникальной природе страны, о которой подробно рассказывается в материале о том, почему Исландию называют лабораторией будущего. Об этом сообщает издание "Турпром".

Плюсы и минусы поездок в перегруженные города

Популярные европейские направления по-прежнему притягивают путешественников, однако такой выбор имеет как очевидные преимущества, так и заметные ограничения.

Плюсы:

  • развитая туристическая инфраструктура и высокий уровень сервиса;
  • большое количество достопримечательностей в шаговой доступности;
  • насыщенная культурная программа, фестивали и экскурсии;
  • удобная транспортная логистика и широкий выбор жилья.

Минусы:

  • плотные толпы в исторических центрах и у знаковых объектов;
  • завышенные цены на отели, рестораны и развлечения;
  • снижение комфорта из-за перегруженного транспорта и шума;
  • дополнительная нагрузка на городскую среду и экологию.

Такой формат путешествий подойдёт тем, кто готов мириться с суетой ради атмосферы культовых городов и их исторического наследия.

Советыдля путешественников

  1. Планируйте поездки вне пиковых сезонов, чтобы избежать максимальных потоков.
  2. Рассматривайте альтернативные города поблизости с похожей атмосферой.
  3. Учитывайте визовые ограничения и закладывайте дополнительное время на оформление документов.
  4. Бронируйте жильё и экскурсии заранее, чтобы избежать завышенных цен.

Популярные вопросы о перенаселённых туристических городах

Как выбрать направление без толп туристов?

Лучше ориентироваться на менее раскрученные города или путешествовать в межсезонье.

Насколько дороже обходится отдых в таких местах?

Цены в перегруженных городах заметно выше среднего, особенно в исторических центрах.

Что лучше — культовый город или альтернатива рядом?

Альтернативные направления часто дают сопоставимые впечатления при меньшем количестве людей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых туризм европа отпуск венеция туристы путешествия
Новости Все >
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Вологодский комбинат ожидает всплеска продаж варенья из вишни после видео с Путиным
Российские дилеры ушли в минус в 2025 году — автоэксперт Подщеколдин
Тренды интерьера 2025 года: вместо штор используют панели и ставни — Aerobus News
Мытьё курицы не удаляет сальмонеллу с мяса — учёные
Chery обновил Tiggo 4 дизайн и салон после рестайлинга
Лариса Долина не собирается уходить со сцены после скандала
Сейчас читают
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Гороскопы и предсказания
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Венеция зафиксировала 21 туриста на жителя
Грязный лоток повышает риск цистита и инфекций у кошек — Ouest-france
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Вологодский комбинат ожидает всплеска продаж варенья из вишни после видео с Путиным
Российские дилеры ушли в минус в 2025 году — автоэксперт Подщеколдин
Смысл праздника святителя Спиридона раскрыл отец Андрей (Сапунов)
Тренды интерьера 2025 года: вместо штор используют панели и ставни — Aerobus News
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.