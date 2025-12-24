Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Запретили главную приманку для туристов — но поток только вырос: один запрет перевернул отдых на юге

Турпоток в Астрахань вырос при запрете любительской рыбалки — министр Полянская
Туризм

Астраханская область меняет туристический вектор и доказывает, что интерес к региону не ограничивается рыбалкой. Даже на фоне строгих ограничений на любительский вылов рыбы поток гостей не только не сократился, но и стал более устойчивым. Туристы всё чаще выбирают экскурсии, природу и местную кухню, открывая для себя Астрахань с новой стороны.

Астрахань
Фото: https://web.archive.org/web/20161031144116/https://www.panoramio.com/photo/111060405 by Александр Юхименко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Астрахань

Как трансформировался турпоток

По итогам 2025 года власти региона ожидают рост числа путешественников по сравнению с прошлым годом, когда Астраханскую область посетили около 1,4 млн человек. Ранее значительную часть гостей составляли так называемые "дикие" туристы, приезжавшие с палатками ради рыбалки. Однако запреты на вылов воблы и ряда других видов не привели к спаду интереса — изменился сам формат отдыха.

"Вопреки возможным опасениям, общий турпоток в Астраханскую область не сократился, а трансформировался, сместив акцент с рыбалки", — рассказала заместитель председателя правительства — министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская.

По словам чиновников, туристы стали более организованными и чаще выбирают официальные маршруты и сертифицированные места размещения.

Экологический и познавательный туризм

Растущий интерес вызывают природные объекты дельты Волги: заповедники, лотосовые поля, маршруты для наблюдения за птицами. Всё больше гостей посещают музеи, исторические локации, а также экскурсии, посвящённые культуре и прошлому региона. Востребованы и мастер-классы по традиционным ремёслам, которые позволяют глубже познакомиться с местной идентичностью.

Гастрономия вместо воблы

Ограничения на вылов рыбы стали стимулом для развития гастротуризма. Гости региона пробуют блюда из других видов рыбы и локальные специалитеты, открывая разнообразие волжской кухни. Такой подход хорошо вписывается в тренд на региональную гастрономию, когда кухня становится самостоятельным поводом для путешествия.

Автотуризм и новые маршруты

Автомобиль остаётся одним из самых популярных способов путешествий в Астраханскую область. В регионе уже востребован маршрут "В край тысячи рек и поющих барханов", рассчитанный примерно на неделю. Туристы самостоятельно планируют питание и ночёвки, используя единую цифровую туристическую платформу.

"Мы планируем запуск межрегионального национального туристического маршрута "Арбузный тракт"", — отметила Элина Полянская.

Новый маршрут пройдёт по территории Астраханской и Волгоградской областей с заходом в Камышин и объединит лотосовые поля, бахчи с редкими сортами арбузов и осетровые фермы. Проект вписывается в систему национальных туристических маршрутов, которые делают путешествия по регионам более удобными и структурированными.

Где останавливаются туристы

В Астраханской области работает почти 400 гостиниц, баз отдыха и глэмпингов, прошедших обязательную сертификацию. В рамках реформы классификации средства размещения проходят самооценку и включаются в реестр Росаккредитации, что подтверждает легальность их работы и делает информацию прозрачной для туристов.

"Если в начале года речь шла о 262 объектах, то сегодня их уже почти 360. 2025 год я бы назвала годом обеления туристической сферы", — подчеркнула зампред правительства региона.

С 2027 года область планирует участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов, потенциальными участниками которого могут стать около 300 объектов. Об этом сообщает RG.

Плюсы и минусы нового туристического формата

Смена туристических приоритетов имеет как преимущества, так и ограничения.

Плюсы:

  • расширение туристических направлений за пределы рыбалки;
  • рост экскурсионного, семейного и автотуризма;
  • развитие гастрономии и экологических маршрутов;
  • повышение прозрачности и качества размещения.

Минусы:

  • снижение интереса со стороны части заядлых рыболовов;
  • необходимость адаптации бизнеса к новым форматам;
  • рост конкуренции среди легальных средств размещения.

Советы для поездки в Астрахань

  1. Определите формат отдыха: природа, экскурсии или гастротуризм.
  2. Используйте цифровые сервисы для планирования маршрутов.
  3. Выбирайте сертифицированные гостиницы и базы отдыха.
  4. Учитывайте сезонность и действующие ограничения на рыбалку.

Популярные вопросы о туризме в Астраханской области

Можно ли ехать в регион без рыбалки?

Да, область предлагает экскурсии, природные маршруты, музеи и гастрономические программы.

Подходит ли Астрахань для автопутешествий?

Регион активно развивает автомобильные маршруты и инфраструктуру для путешественников.

Сколько времени нужно на поездку?

Большинство популярных маршрутов рассчитаны на 5-7 дней.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых туризм отпуск туристы гостиницы путешествия астраханская область
Новости Все >
Специалисты по вредителям опровергли миф об отпугивании мышей нафталином — thespruce
Азалия чаще болеет при плотной почве без дренажа — Ciceksel
Активные игры за 30 минут до сна снижают ночную энергию котят
Стирка постельного белья при 30–40 градусах не устраняет пылевых клещей — VenetoPress
Кошки мурлыкают и трутся о владельца для его успокоения — Белновости
Луна рискует стать кладбищем спутников — The Guardian
Филиппу Киркорову предсказали настоящую любовь в 92 года
Участок Императорской дороги Цинь найден в Шэньси — South China Morning Post
Кошки запоминают обстановку и запахи вместо логики хозяина
Север Барбадоса ценят гурманы — Virgin Atlantic Holidays
Сейчас читают
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Домашние животные
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Последние материалы
Изопропиловая омывайка густеет в мороз и не подаётся на стекло
Стирка постельного белья при 30–40 градусах не устраняет пылевых клещей — VenetoPress
Силовые тренировки стали самым быстрорастущим видом спорта у женщин — Strava
Кошки мурлыкают и трутся о владельца для его успокоения — Белновости
Луна рискует стать кладбищем спутников — The Guardian
Куриный пирог готовится с масляной корочкой и сливочной начинкой
Филиппу Киркорову предсказали настоящую любовь в 92 года
Спирея "Голдмаунд" меняет цвет листвы трижды за сезон
Ёлка рядом с розеткой создаёт риск короткого замыкания — House Beautiful
Участок Императорской дороги Цинь найден в Шэньси — South China Morning Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.