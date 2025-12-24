Запретили главную приманку для туристов — но поток только вырос: один запрет перевернул отдых на юге

Турпоток в Астрахань вырос при запрете любительской рыбалки — министр Полянская

Астраханская область меняет туристический вектор и доказывает, что интерес к региону не ограничивается рыбалкой. Даже на фоне строгих ограничений на любительский вылов рыбы поток гостей не только не сократился, но и стал более устойчивым. Туристы всё чаще выбирают экскурсии, природу и местную кухню, открывая для себя Астрахань с новой стороны.

Фото: https://web.archive.org/web/20161031144116/https://www.panoramio.com/photo/111060405 by Александр Юхименко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Астрахань

Как трансформировался турпоток

По итогам 2025 года власти региона ожидают рост числа путешественников по сравнению с прошлым годом, когда Астраханскую область посетили около 1,4 млн человек. Ранее значительную часть гостей составляли так называемые "дикие" туристы, приезжавшие с палатками ради рыбалки. Однако запреты на вылов воблы и ряда других видов не привели к спаду интереса — изменился сам формат отдыха.

"Вопреки возможным опасениям, общий турпоток в Астраханскую область не сократился, а трансформировался, сместив акцент с рыбалки", — рассказала заместитель председателя правительства — министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская.

По словам чиновников, туристы стали более организованными и чаще выбирают официальные маршруты и сертифицированные места размещения.

Экологический и познавательный туризм

Растущий интерес вызывают природные объекты дельты Волги: заповедники, лотосовые поля, маршруты для наблюдения за птицами. Всё больше гостей посещают музеи, исторические локации, а также экскурсии, посвящённые культуре и прошлому региона. Востребованы и мастер-классы по традиционным ремёслам, которые позволяют глубже познакомиться с местной идентичностью.

Гастрономия вместо воблы

Ограничения на вылов рыбы стали стимулом для развития гастротуризма. Гости региона пробуют блюда из других видов рыбы и локальные специалитеты, открывая разнообразие волжской кухни. Такой подход хорошо вписывается в тренд на региональную гастрономию, когда кухня становится самостоятельным поводом для путешествия.

Автотуризм и новые маршруты

Автомобиль остаётся одним из самых популярных способов путешествий в Астраханскую область. В регионе уже востребован маршрут "В край тысячи рек и поющих барханов", рассчитанный примерно на неделю. Туристы самостоятельно планируют питание и ночёвки, используя единую цифровую туристическую платформу.

"Мы планируем запуск межрегионального национального туристического маршрута "Арбузный тракт"", — отметила Элина Полянская.

Новый маршрут пройдёт по территории Астраханской и Волгоградской областей с заходом в Камышин и объединит лотосовые поля, бахчи с редкими сортами арбузов и осетровые фермы. Проект вписывается в систему национальных туристических маршрутов, которые делают путешествия по регионам более удобными и структурированными.

Где останавливаются туристы

В Астраханской области работает почти 400 гостиниц, баз отдыха и глэмпингов, прошедших обязательную сертификацию. В рамках реформы классификации средства размещения проходят самооценку и включаются в реестр Росаккредитации, что подтверждает легальность их работы и делает информацию прозрачной для туристов.

"Если в начале года речь шла о 262 объектах, то сегодня их уже почти 360. 2025 год я бы назвала годом обеления туристической сферы", — подчеркнула зампред правительства региона.

С 2027 года область планирует участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов, потенциальными участниками которого могут стать около 300 объектов. Об этом сообщает RG.

Плюсы и минусы нового туристического формата

Смена туристических приоритетов имеет как преимущества, так и ограничения.

Плюсы:

расширение туристических направлений за пределы рыбалки;

рост экскурсионного, семейного и автотуризма;

развитие гастрономии и экологических маршрутов;

повышение прозрачности и качества размещения.

Минусы:

снижение интереса со стороны части заядлых рыболовов;

необходимость адаптации бизнеса к новым форматам;

рост конкуренции среди легальных средств размещения.

Советы для поездки в Астрахань

Определите формат отдыха: природа, экскурсии или гастротуризм. Используйте цифровые сервисы для планирования маршрутов. Выбирайте сертифицированные гостиницы и базы отдыха. Учитывайте сезонность и действующие ограничения на рыбалку.

Популярные вопросы о туризме в Астраханской области

Можно ли ехать в регион без рыбалки?

Да, область предлагает экскурсии, природные маршруты, музеи и гастрономические программы.

Подходит ли Астрахань для автопутешествий?

Регион активно развивает автомобильные маршруты и инфраструктуру для путешественников.

Сколько времени нужно на поездку?

Большинство популярных маршрутов рассчитаны на 5-7 дней.