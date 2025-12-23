Не Прага и не Вена: этот город внезапно ворвался в туристическую элиту Европы и стал открытием года

Брно вошёл в ТОП-10 направлений Европы на 2026 год — директор Рейсмюллер

Брно всё увереннее закрепляется на туристической карте Европы и выходит за рамки регионального направления. Город вошёл в десятку самых привлекательных мест для путешествий в Европе в 2026 году, заняв высокую пятую строчку рейтинга. Это признание усилило интерес к Южной Моравии и заметно повысило её узнаваемость за пределами Чехии.

Фото: Self-photographed by Radler59, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Город Брно

Брно в числе главных европейских направлений

Попадание Брно в престижный список стало важным сигналом для международной туристической индустрии. Рейтинг ориентирован на аудиторию, которая активно путешествует по Европе и ищет новые городские форматы отдыха. Пятое место среди лучших направлений 2026 года вывело Брно в один ряд с признанными туристическими центрами и укрепило позиции всей Южной Моравии на ключевых зарубежных рынках.

Этот успех подтверждает устойчивый рост интереса к Чешской Республике как к направлению для культурного, гастрономического и событийного туризма.

Туристические показатели Южной Моравии

Южно-Моравский край остаётся одним из самых посещаемых регионов страны. В прошлом году здесь побывали 2,2 млн туристов, из которых 736 тыс. приехали из-за рубежа. За период с января по сентябрь 2025 года регион принял 1,78 млн гостей, включая 611 тыс. иностранцев, которые суммарно провели более миллиона ночей.

Для многих путешественников важным фактором становится комфорт в дороге и на месте — от стабильной мобильной связи до удобных сервисов, таких как встроенная SIM-карта eSIM, позволяющая оставаться онлайн без роуминга.

Брно как туристический и гастрономический центр

Брно и прилегающие районы традиционно уступают по популярности лишь Праге. В прошлом году город посетили более миллиона туристов, которые провели здесь около 1,7 млн ночей, почти половина из них — иностранцы. С января по сентябрь текущего года Брно принял почти 777 тыс. гостей, средняя продолжительность пребывания составила 2,8 дня, а доля местных и зарубежных туристов оказалась сбалансированной.

"Положительное влияние на количество посетителей Брно и всего региона в ближайшие годы может быть значительно усилено и первым в истории изданием путеводителя MICHELIN по Чехии. В нём Брно однозначно подтверждает свой статус одного из главных гастрономических центров страны", — отмечает директор Чешского совета по туризму CzechTourism Франтишек Рейсмюллер.

Несколько ресторанов города вошли в список рекомендованных MICHELIN и категорию Bib Gourmand, что стало ориентиром для ценителей гастрономических поездок. Об этом сообщает журнал 1000thingsmagazine.

Чем привлекает Южная Моравия

Регион предлагает редкое сочетание культурного наследия, архитектурных памятников, природных ландшафтов, виноделен и современной гастрономии. Брно дополняет это разнообразие атмосферой живого города с насыщенной культурной программой и развлечениями круглый год.

"Регион популярен среди велосипедистов, ценителей памятников ЮНЕСКО и Моравского карста. Он всё чаще выбирается для MICE-туризма, а гастрономия остаётся одним из его ключевых преимуществ", — подчёркивает директор Центрального туристического бюро Южной Моравии Мартина Грузова.

Возможности для региона и интерес путешественников

Включение Брно в европейский ТОП-10 открывает дополнительные перспективы для всего края — от роста поездок выходного дня до развития винного и событийного туризма. При этом туристы всё внимательнее относятся к деталям планирования и размещения, стараясь избегать лишних трат и ошибок при бронировании отелей.

"Это шанс привлечь ещё больше путешественников. Южная Моравия сочетает архитектурные шедевры, винодельческие деревни и яркую культуру, а Брно уже имеет сильную репутацию в Австрии", — подчёркивает директор представительства CzechTourism в Австрии и Швейцарии Маркета Валента.

Журнал отдельно отметил виллу Тугендхат, замок Шпильберк, исторические водохранилища, рождественские ярмарки и гастрономическую сцену, охарактеризовав Брно как молодой, динамичный и стильный город.

Брно с другими городами Чехии

Брно выгодно отличается от Праги более спокойным ритмом и компактностью. Здесь проще совместить осмотр архитектуры, гастрономические впечатления и поездки на виноградники. В отличие от курортных городов, Брно предлагает круглогодичную культурную программу и развитую инфраструктуру для деловых мероприятий.

Плюсы и минусы путешествия в Брно

У города есть заметные преимущества для туристов.

развитая гастрономия и рестораны уровня MICHELIN;

удобное расположение для поездок по Южной Моравии;

насыщенная культурная и событийная жизнь.

При этом стоит учитывать и особенности.

ограниченное количество прямых международных рейсов;

высокая загрузка в пиковые сезоны и во время рождественских ярмарок.

Советы по планированию поездки в Брно

Планируйте визит на весну или осень — погода комфортна, а туристов меньше. Совмещайте городскую программу с поездками на винодельни и в Моравский карст. Бронируйте популярные рестораны заранее, особенно в высокий сезон.

Популярные вопросы о путешествии в Брно

Как выбрать лучшее время для поездки?

Весна и осень подходят для экскурсий и гастрономических маршрутов, зима привлекает ярмарками.

Сколько стоит отдых в Брно?

Цены ниже, чем в Праге, особенно на жильё и питание среднего сегмента.

Что лучше посмотреть — город или окрестности?

Оптимально сочетать исторический центр Брно с винными маршрутами Южной Моравии.