Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Остров, который не продаёт себя всем подряд: в Греции появилась новая философия спокойного отдыха

Астипалая развила экотуризм и медленные путешествия — заместитель Камбылис
Туризм

Не все курорты мечтают о бесконечном потоке туристов и шумных пляжах. В Эгейском море есть остров, который осознанно выбрал другой путь — медленный, экологичный и вдумчивый. Астипалая сегодня становится примером того, как туризм может развиваться без ущерба для природы и местной жизни.

Астипалая
Фото: Own work by Zde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Астипалая

Остров как модель будущего

Астипалая всё чаще упоминается в международных медиа как живая модель устойчивого развития. Журналисты подчёркивают, что речь идёт не просто о греческом острове, а о комплексной системе, где экология, культура, туризм и технологии работают синхронно. Такой подход улучшает качество жизни местных жителей и одновременно делает направление привлекательным для путешественников, ориентированных на осмысленный отдых.

Подобная философия перекликается с глобальным интересом к гастрономическим и локальным маршрутам, когда поездку выбирают ради вкусов, традиций и атмосферы — как это происходит в формате гастрономических путешествий.

Астипалая — это не просто греческий остров, а настоящий эксперимент для будущего, основанный на принципах экологии, туризма, культуры и технологий.

Экология как часть повседневной жизни

Одним из заметных результатов новой стратегии стало переосмысление транспорта. Всё больше жителей и гостей острова выбирают электромобили и общественный транспорт вместо личных автомобилей. Муниципальный автобус Astybus работает исключительно на электротяге, снижая уровень шума и вредных выбросов.

Параллельно фиксируется сокращение пластиковых отходов и более ответственное отношение к ресурсам. Остров осознанно отказывается от агрессивного притока туристов, делая ставку на экотуризм, slow travel и тесный контакт с природой и местным укладом.

Аутентичность вместо массовости

Туристический блог 2BA. pl подчёркивает, что экологический подход на Астипалее реализуется не декларативно, а системно. Программа "Умный и устойчивый остров Астипалая" охватывает сохранение исторических памятников, развитие образования, поддержку локального бизнеса и укрепление местного сообщества.

Такой сценарий развития всё чаще выбирают направления, уставшие от перегруженных пляжей и однотипных маршрутов. Аналогичный интерес к спокойным и природным форматам отдыха сегодня наблюдается и в других регионах Европы, где развивается экологический туризм.

Здесь экология воплощается в жизнь, а не остаётся в теории, превращая остров в живую модель устойчивого туризма и аутентичности.

Позиция муниципалитета

Продвижение Астипалеи как многогранного направления — осознанный выбор местных властей. Речь идёт не только о природе и отдыхе, но и о качестве сервиса, культуре и ощущении гармонии для жителей и гостей.

"Наша цель — чтобы и гости, и жители ощутили разницу, которую дают новаторские инициативы, и наслаждались высоким уровнем услуг на острове, сочетающем аутентичность с тенденциями будущего", — объясняет заместитель мэра Астипалеи Костас Камбылис.

Сравнение подходов к туризму

Массовый туризм ориентирован на быстрый рост и высокую загрузку инфраструктуры. Устойчивый подход, выбранный Астипалаей, делает ставку на сохранение природы, участие местного сообщества и долгосрочную ценность направления. В результате остров остаётся живым пространством, а не декорацией для отдыхающих. Об этом сообщает TTG.

Плюсы и минусы выбранной модели

Такой путь развития имеет свои особенности.

Плюсы:

  • сохранённая экология,
  • спокойная атмосфера,
  • высокая ценность впечатлений,
  • поддержка местной экономики.

Минусы:

  • ограниченная инфраструктура,
  • меньший выбор развлечений для любителей активного отдыха.

Советы для поездки на Астипалаю

  1. Планируйте путешествие вне пикового сезона.
  2. Выбирайте небольшие локальные отели или гостевые дома.
  3. Пользуйтесь общественным и электротранспортом.
  4. Делайте ставку на пешие маршруты и местную кухню.

Популярные вопросы о туризме на Астипалее

Какой формат отдыха здесь преобладает?

Медленные путешествия, экотуризм и культурное погружение.

Подходит ли остров для семейного отдыха?

Да, благодаря спокойной атмосфере и безопасности.

Сколько стоит отдых на Астипалее?

Цены умеренные и зависят от сезона и формата размещения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых отпуск греция туризм экология путешествия
Новости Все >
Пересадка с делением сняла перегрузку корней у орхидей — Mein Schoener Garten
Овощи и зелень стали основой меню в год Огненной Лошади
Завод Heineken в бразильском городке неожиданно прекратил производство
Бойлер в доме используется для отопления, а не для подачи воды в душ — BobVila
Акции ЮГК взлетели на Московской бирже на фоне роста цен на золото
Revolut закрывает счета украинских клиентов из-за требований законодательства
Тараканы чаще всего проникают в дома через окна и двери — Estadao
Экспресс-диеты перед выходом в свет приводят к потере воды, а не объёмов
Голубой окрас песца встречается у 1–5 % популяции в Арктике
Новая песня Пугачёвой разочаровала Иосифа Пригожина
Сейчас читают
Сорт томатов "42 дня" подходит для регионов с коротким летом
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "42 дня" подходит для регионов с коротким летом
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Садоводство, цветоводство
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Revolut закрывает счета украинских клиентов из-за требований законодательства
Тараканы чаще всего проникают в дома через окна и двери — Estadao
Экспресс-диеты перед выходом в свет приводят к потере воды, а не объёмов
Мясной рулет поливают соусом во время запекания для сочности
Голубой окрас песца встречается у 1–5 % популяции в Арктике
Эстетика нулевых вернулась в повседневную моду
Новая песня Пугачёвой разочаровала Иосифа Пригожина
Комбинация разных сортов клубники продлевает урожай ягод
Запотевание стёкол в автомобиле связано с высокой влажностью в салоне — Actualno
Карпа обжаривают с кожей для сохранения сочности и формы — Toprecepty
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.