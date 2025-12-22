Испанская гордость под ударом: коррида теряет поддержку в самой неожиданной части страны

Коррида сформировалась в Испании как ритуал еще в бронзовом веке

Коррида на протяжении веков считалась одним из самых узнаваемых символов Испании и отражением национального характера. Сегодня это зрелище всё чаще становится предметом острых споров, общественных протестов и законодательных ограничений. Традиция, некогда окружённая сакральным смыслом, постепенно утрачивает поддержку даже внутри страны.

Коррида как ритуал и культурный код

Первые поединки человека с быком появились на Пиренейском полуострове ещё в бронзовом веке. Тогда бык воспринимался как священное животное, а схватка с ним символизировала победу над смертью и хаосом. Со временем ритуал утратил религиозную составляющую и превратился в зрелище, но именно в Испании он получил особое развитие. Уже к XVI веку бои быков стали обязательной частью крупных праздников и городских торжеств, формируя устойчивые культурные привычки, схожие с тем, как в других странах складывались повседневные традиции и отношение к наследию, включая культурные традиции Италии.

Наибольшего расцвета коррида достигла в XIX — начале XX века. В этот период были окончательно закреплены правила, ритуалы и эстетика выступлений. Временной отрезок 1910-1920 годов принято считать "золотым веком" корриды — эпохой легендарных тореро, массового интереса публики и первых масштабных движений против жестокости боёв.

Символ Испании и источник вдохновения

Для многих поколений испанцев коррида оставалась частью национальной идентичности. Образ матадора воспринимался как воплощение смелости, чести и силы духа. Эта традиция оказала заметное влияние на искусство: сцены боёв с быками можно увидеть в работах Франсиско Гойи, Антонио Гауди, Бартоломе Мурильо, а также в литературе и музыке.

На протяжении столетий коррида собирала зрителей со всей страны и воспринималась как символ единения. Подобно другим формам исторического наследия, она укоренилась в архитектуре арен, городских пространствах и визуальных образах, так же как отдельные памятники и места силы становятся туристическими ориентирами и хранят память о прошлом, включая объекты, связанные с культурным наследием Европы.

Как устроена коррида

Для боёв используют быков специальных пород, которых разводят отдельно и высоко ценят. Эти животные отличаются силой, агрессивностью и внешним сходством с дикими турами. Бык, которому удаётся покинуть арену живым, больше никогда не участвует в боях и может быть использован для разведения, однако такие случаи крайне редки из-за тяжести получаемых травм.

Классическая коррида делится на три части — терции. Каждая из них имеет строгое назначение и проходит под контролем президента корриды. Эту роль может выполнять мэр города или другой официальный представитель, который подаёт сигналы начала этапов, принимает решения о наградах и, в исключительных случаях, может объявить помилование быка. Об этом сообщает "Нож".

Борьба вокруг корриды сегодня

Коррида проводится не только в Испании, но и во Франции, Португалии и странах Латинской Америки. Ежегодно в этих боях погибают десятки тысяч быков. Опасность угрожает и людям: в прошлом столетии в Испании погибли десятки матадоров и сотни лошадей пикадоров, а травмы участников продолжают вызывать общественный резонанс.

Активисты и зоозащитники добиваются запрета корриды на законодательном уровне. Канарские острова полностью отказались от боёв, в Каталонии запрет действовал несколько лет, но был отменён решением конституционного суда. Единственной страной, где принят полный государственный запрет, остаётся Колумбия — он вступит в силу в 2027 году.

Плюсы и минусы сохранения корриды

Дискуссия вокруг корриды строится на противоположных аргументах.

Сторонники считают корриду частью культурного наследия и элементом национальной идентичности.

Они подчёркивают ритуальность, эстетику движений и историческую преемственность.

Противники указывают на жестокость по отношению к животным и утрату актуальности традиции.

Всё больше жителей Испании не считают корриду отражением современной культуры.

Популярные вопросы о корриде

Почему коррида вызывает столько споров?

Из-за сочетания древнего символизма и очевидного насилия над животными.

Запрещена ли коррида в Испании полностью?

Нет, на сегодняшний день запрет действует только в отдельных регионах.

Сохраняет ли коррида культурную ценность сегодня?

Общество всё чаще ставит этот вопрос под сомнение.

В наши дни коррида всё чаще воспринимается не как сакральный ритуал, а как пережиток прошлого. Спор о её будущем отражает более широкий процесс переосмысления традиций в условиях меняющихся моральных ценностей.