Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Не всё, что кипятят, безопасно: неприятная деталь о воде в самолётах, которая всплыла наружу

Стюардессы не пьют чай и кофе из бортовых резервуаров — бортпроводница Лоусон
Туризм

Чашка чая или кофе в самолёте для многих пассажиров — привычная часть полёта, но бортпроводники смотрят на это иначе. Сотрудницы иностранных авиакомпаний предупреждают, что горячие напитки на борту могут быть не такими безопасными, как кажется. Причина кроется в особенностях авиационных систем водоснабжения.

Стюардессы на борту наливают воду
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Стюардессы на борту наливают воду

Почему вода в самолёте вызывает сомнения

Для приготовления чая и кофе на борту используется вода из специальных резервуаров, встроенных в самолёт. Эти баки подключены к системе труб и наполняются перед рейсами, однако уровень их чистоты нередко становится поводом для беспокойства даже у членов экипажа.

"Лично я избегала пить горячие напитки из бортовых баков. Я видела их внутреннюю часть во время плановых остановок для технического обслуживания. Скажем так, во время полетов я пью только бутилированную воду, газировку или алкоголь", — призналась бортпроводница Мириам Лоусон.

Подобные признания вписываются в более широкий контекст бытовых рисков в полёте — от гигиены до личной безопасности, о чём пассажиры редко задумываются, выбирая напитки или размещая вещи в салоне, где самолёт иногда превращается в ловушку для кошельков.

Что происходит с резервуарами со временем

Бывшая стюардесса Каз Марзо рассказала, что во время её работы очистка баков не всегда проходила строго по регламенту. По её словам, со временем внутри труб образуются минеральные отложения, а контроль за санитарным состоянием может ослабевать из-за плотного графика рейсов и технических работ.

Такие детали редко попадают в поле зрения пассажиров, хотя они напрямую влияют на комфорт и самочувствие в пути, наряду с другими факторами полёта — от давления в салоне до задержек рейсов, которые зимой превращают небо в непредсказуемый лабиринт.

Какие напитки экипаж считает безопасными

На фоне этих наблюдений многие бортпроводники предпочитают напитки, не связанные с внутренней системой водоснабжения. Чаще всего это бутилированная вода, газировка или алкоголь, разлитый из заводской тары.

Интересно, что заказы пассажиров иногда вызывают у экипажа недоумение. Ранее стюардесса одной из американских авиакомпаний признавалась, что кофе без кофеина на борту выглядит странно, учитывая сомнительное качество воды и саму идею такого напитка в условиях полёта. Об этом сообщает Southern Living.

Горячие напитки и бутилированные альтернативы в самолёте

Выбор напитков в салоне напрямую влияет на ощущение комфорта и спокойствия во время рейса.

Горячие напитки из бортовых резервуаров:

  • готовятся с использованием внутренней системы водоснабжения;
  • зависят от качества очистки баков и труб;
  • могут содержать минеральные отложения;
  • привычны, но вызывают сомнения у экипажа.

Бутилированные напитки:

  • поставляются в герметичной заводской упаковке;
  • не связаны с бортовыми резервуарами;
  • имеют предсказуемое качество;
  • считаются более надёжным выбором в полёте.

Плюсы и минусы отказа от чая и кофе в самолёте

Решение отказаться от горячих напитков на борту имеет свои особенности.

Плюсы:

  • снижение рисков, связанных с качеством воды;
  • больший контроль над тем, что вы пьёте;
  • совпадение с привычками экипажа;
  • более спокойное самочувствие в пути.

Минусы:

  • отсутствие привычного горячего напитка;
  • ограниченный выбор альтернатив;
  • возможный дискомфорт в холодном салоне;
  • необходимость менять устоявшиеся привычки.

Популярные вопросы о напитках в самолёте

Можно ли безопасно пить чай или кофе в самолёте?

Бортпроводники советуют избегать горячих напитков из-за качества воды в резервуарах.

Какие напитки лучше выбирать во время полёта?

Оптимальным вариантом считаются напитки в заводской упаковке — вода, газировка или соки.

Все ли авиакомпании используют одинаковые системы водоснабжения?

Принцип работы схожий, но уровень обслуживания и контроля может отличаться в зависимости от перевозчика.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых отпуск туризм авиация туристы самолет здоровье путешествия
Новости Все >
BMW запатентовала блокировку запуска авто при алкоголе — Autoblog
Резкое онемение кожи после жжения указывает на обморожение
Уксус в посудомоечной машине удаляет налёт и жир без агрессивной химии — The Spruce
Холод ниже 15 градусов спровоцировал листопад колеуса — Ciceksel
Брэд Питт серьёзно относится к роману с Инес де Рамон
Одежда без утюга разглаживается с помощью пара и бытовых приборов — Real Simple
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Учёные обнаружили маскировку кальмара в донных отложениях Тихого океана
Длительное использование рециркуляции зимой вызывает запотевание стёкол — carandmotor
Ген выживания опухоли стал предохранителем иммунного ответа — доктор Хубер
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Популярное
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое

Шуба снова в центре зимней моды, но привычные фасоны могут сыграть против образа. Какие модели выглядят актуально в 2026 году и на что обращать внимание при выборе?

Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Сорбция и трансформация стабилизируют углерод в океане — доктор Пейман Бабаха
Зимой заводить собаку сложнее из-за холода и праздников
BMW запатентовала блокировку запуска авто при алкоголе — Autoblog
Резкое онемение кожи после жжения указывает на обморожение
Стюардессы не пьют чай и кофе из бортовых резервуаров — бортпроводница Лоусон
После 60 лет замедляется усвоение витаминов и минералов — Сергей Длин
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
22 – 28 декабря станет неделей резких и нестабильных решений
Техника Aircut создаёт стрижку по реальному движению кудрей
Уксус в посудомоечной машине удаляет налёт и жир без агрессивной химии — The Spruce
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.