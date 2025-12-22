Не всё, что кипятят, безопасно: неприятная деталь о воде в самолётах, которая всплыла наружу

Стюардессы не пьют чай и кофе из бортовых резервуаров — бортпроводница Лоусон

Чашка чая или кофе в самолёте для многих пассажиров — привычная часть полёта, но бортпроводники смотрят на это иначе. Сотрудницы иностранных авиакомпаний предупреждают, что горячие напитки на борту могут быть не такими безопасными, как кажется. Причина кроется в особенностях авиационных систем водоснабжения.

Стюардессы на борту наливают воду

Почему вода в самолёте вызывает сомнения

Для приготовления чая и кофе на борту используется вода из специальных резервуаров, встроенных в самолёт. Эти баки подключены к системе труб и наполняются перед рейсами, однако уровень их чистоты нередко становится поводом для беспокойства даже у членов экипажа.

"Лично я избегала пить горячие напитки из бортовых баков. Я видела их внутреннюю часть во время плановых остановок для технического обслуживания. Скажем так, во время полетов я пью только бутилированную воду, газировку или алкоголь", — призналась бортпроводница Мириам Лоусон.

Подобные признания вписываются в более широкий контекст бытовых рисков в полёте — от гигиены до личной безопасности, о чём пассажиры редко задумываются, выбирая напитки или размещая вещи в салоне, где самолёт иногда превращается в ловушку для кошельков.

Что происходит с резервуарами со временем

Бывшая стюардесса Каз Марзо рассказала, что во время её работы очистка баков не всегда проходила строго по регламенту. По её словам, со временем внутри труб образуются минеральные отложения, а контроль за санитарным состоянием может ослабевать из-за плотного графика рейсов и технических работ.

Такие детали редко попадают в поле зрения пассажиров, хотя они напрямую влияют на комфорт и самочувствие в пути, наряду с другими факторами полёта — от давления в салоне до задержек рейсов, которые зимой превращают небо в непредсказуемый лабиринт.

Какие напитки экипаж считает безопасными

На фоне этих наблюдений многие бортпроводники предпочитают напитки, не связанные с внутренней системой водоснабжения. Чаще всего это бутилированная вода, газировка или алкоголь, разлитый из заводской тары.

Интересно, что заказы пассажиров иногда вызывают у экипажа недоумение. Ранее стюардесса одной из американских авиакомпаний признавалась, что кофе без кофеина на борту выглядит странно, учитывая сомнительное качество воды и саму идею такого напитка в условиях полёта. Об этом сообщает Southern Living.

Горячие напитки и бутилированные альтернативы в самолёте

Выбор напитков в салоне напрямую влияет на ощущение комфорта и спокойствия во время рейса.

Горячие напитки из бортовых резервуаров:

готовятся с использованием внутренней системы водоснабжения;

зависят от качества очистки баков и труб;

могут содержать минеральные отложения;

привычны, но вызывают сомнения у экипажа.

Бутилированные напитки:

поставляются в герметичной заводской упаковке;

не связаны с бортовыми резервуарами;

имеют предсказуемое качество;

считаются более надёжным выбором в полёте.

Плюсы и минусы отказа от чая и кофе в самолёте

Решение отказаться от горячих напитков на борту имеет свои особенности.

Плюсы:

снижение рисков, связанных с качеством воды;

больший контроль над тем, что вы пьёте;

совпадение с привычками экипажа;

более спокойное самочувствие в пути.

Минусы:

отсутствие привычного горячего напитка;

ограниченный выбор альтернатив;

возможный дискомфорт в холодном салоне;

необходимость менять устоявшиеся привычки.

Популярные вопросы о напитках в самолёте

Можно ли безопасно пить чай или кофе в самолёте?

Бортпроводники советуют избегать горячих напитков из-за качества воды в резервуарах.

Какие напитки лучше выбирать во время полёта?

Оптимальным вариантом считаются напитки в заводской упаковке — вода, газировка или соки.

Все ли авиакомпании используют одинаковые системы водоснабжения?

Принцип работы схожий, но уровень обслуживания и контроля может отличаться в зависимости от перевозчика.