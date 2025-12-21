Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пять метров до пика и шаг в вечность: вершины, где даже победа может стать последней

Высоту Эвереста официально подтвердили на уровне 8848,86 метра
Туризм

Самые высокие горы мира притягивают не только альпинистов, но и всех, кого завораживает масштаб природы. Эти вершины стали символами предела человеческих возможностей, риска и упорства. Лишь несколько гор на планете поднимаются выше восьми тысяч метров, образуя элитный клуб "восьмитысячников". Об этом сообщает FreeDom Travel.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Восьмитысячники: вершины за гранью возможного

Горы выше 8000 метров считаются самыми опасными и сложными для восхождений. Здесь начинается так называемая зона смерти — уровень, при котором организм не способен долго существовать без дополнительного кислорода. Каждая из таких вершин имеет собственную историю, характер и репутацию.

Эверест, К2 и Канченджанга

Эверест (8848 м) — высочайшая точка планеты и самая известная гора мира. Несмотря на развитую инфраструктуру, восхождение остаётся смертельно опасным из-за высоты и погодных условий.

К2, или Чогори (8611 м), считается самой сложной и непредсказуемой вершиной. Здесь нет "лёгких" маршрутов, а уровень смертности один из самых высоких.

Канченджанга (8586 м) долгое время считалась высочайшей горой Земли. Она священна для местных жителей, поэтому альпинисты традиционно не доходят до самой верхней точки.

Лхоцзе, Макалу и Чо-Ойю

Лхоцзе (8516 м) находится рядом с Эверестом, но технически намного сложнее из-за крутых склонов.

Макалу (8485 м) известна своей пирамидальной формой и резкими изменениями погоды. Она требует высокой технической подготовки.

Чо-Ойю (8188 м) считается самым доступным восьмитысячником. Относительно пологие маршруты сделали её популярной для коммерческих экспедиций.

Дхаулагири, Манаслу и Нангапарбат

Дхаулагири (8167 м) — изолированная и лавиноопасная вершина с суровым климатом.

Манаслу (8163 м) называют "горой души". Несмотря на сравнительно простые маршруты, она опасна из-за частых лавин.

Нангапарбат (8125 м) получил прозвище "гора-убийца". Его отвесные стены и сложные маршруты сделали вершину легендой альпинизма.

Аннапурна I — самая смертельная вершина

Аннапурна I (8091 м) замыкает десятку самых высоких гор мира. При этом она считается самой опасной: высокий уровень лавин и нестабильные склоны делают каждое восхождение крайне рискованным.

Высота и сложность восхождений

Эверест лидирует по высоте и популярности, но уступает К2 и Аннапурне по уровню опасности. Чо-Ойю чаще выбирают новички, тогда как Нангапарбат и Макалу подходят только опытным альпинистам. Высота не всегда означает простоту — техническая сложность и климат играют решающую роль.

Плюсы и минусы восхождений на восьмитысячники

Подъёмы на высочайшие горы дают уникальный опыт и чувство достижения.

  • Плюсы: проверка пределов возможностей, мировые рекорды, сильные эмоции.
  • Минусы: высокий риск для жизни, сложная логистика, длительная подготовка и большие затраты.

Советы для первого восхождения

  1. Выбирайте сезон с наиболее стабильной погодой.
  2. Используйте профессиональное снаряжение и страховку.
  3. Работайте с лицензированными гидами и экспедициями.
  4. Уделяйте внимание акклиматизации и питанию.
  5. Готовьтесь физически и психологически заранее.

Популярные вопросы о самых высоких горах мира

Какая гора самая высокая на Земле?

Эверест — 8848 метров над уровнем моря.

Какая вершина считается самой опасной?

По статистике — Аннапурна I, а по технической сложности — К2.

Можно ли покорить восьмитысячник без опыта?

Нет, даже "доступные" вершины требуют серьёзной подготовки и акклиматизации.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых туризм отпуск эверест путешествия
Новости Все >
В Чехии нашли артефакт с хеттской клинописью из Анатолии в пещере Моравского карста
Сон сокращает риск преждевременной смерти сильнее питания и спорта
Законопроект об увеличении ипотечных выплат многодетным семьям представлен в Госдуме
Польза гречки снижается при постоянном употреблении — диетологи
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Mazda сохранила ДВС при снижении выбросов CO₂ — Auto Motor und Sport
Чистка стиральной машины уксусом подходит для разных загрузок — Apartment Therapy
Семена папайи из спелого плода дали всходы за 14 дней — Mein Schoener Garten
Катя Гордон возмутилась поведением Джигана и Самойловой
Киев перешёл к атакам на российские нефтяные суда
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Наука и техника
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Домашние удобрения для рождественского кактуса продлевают зимнее цветение — Centrum
Садоводство, цветоводство
Домашние удобрения для рождественского кактуса продлевают зимнее цветение — Centrum
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Законопроект об увеличении ипотечных выплат многодетным семьям представлен в Госдуме
Личное место снижает уровень стресса у кошек и собак — ветеринар Артём Дёмин
Платья с отделкой из искусственного меха стали трендом сезона — Vogue
Польза гречки снижается при постоянном употреблении — диетологи
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Грязевой вулкан Кумани создал временное поднятие грунта — геолог Марк Тинги
Микроповреждения волокон вызывают забитость мышц
Mazda сохранила ДВС при снижении выбросов CO₂ — Auto Motor und Sport
Деление корневища ускоряет размножение нимфеи
Чистка стиральной машины уксусом подходит для разных загрузок — Apartment Therapy
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.